Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Qatar, 19h00 ngày 14/11: Giữ cúp vô địch ở lại Gia Lai

Nhận định trước trận U23 Việt Nam vs U23 Qatar

Sau hai lượt trận đầu tiên, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối, tạo ra khoảng cách 2 điểm so với đối thủ bám đuổi trực tiếp là U23 Qatar. Cục diện này đặt đội bóng áo đỏ vào vị thế vô cùng thuận lợi trên đường đua tới danh hiệu vô địch. Về mặt lý thuyết, U23 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa trong 90 phút sắp tới là chính thức bước lên bục cao nhất, trong khi đại diện Tây Á không còn lựa chọn nào khác ngoài nhiệm vụ phải giành chiến thắng.

Tuy nhiên, bước vào trận đấu với tư tưởng cầu hòa chưa bao giờ là phương án an toàn trong bóng đá trẻ, nhất là khi được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả phố Núi. HLV Đinh Hồng Vinh cùng các học trò hiểu rõ sự nguy hiểm nếu chủ động nhường thế trận cho một đối thủ có ưu thế vượt trội về thể hình và thể lực.

Hơn thế nữa, ban huấn luyện U23 Việt Nam xem giải đấu lần này là bài kiểm tra toàn diện để rèn giũa tâm lý chiến thắng và hoàn thiện hệ thống vận hành cho lứa cầu thủ kế cận hướng tới các mục tiêu trọng điểm trong năm 2027. Do đó, đội chủ nhà chắc chắn vẫn nhập cuộc với tinh thần chủ động, hướng tới mạch 3 trận toàn thắng để khép lại giải đấu một cách thuyết phục nhất.

Nhìn lại hành trình đã qua tại Gia Lai, U23 Việt Nam đã trình diễn hai bộ mặt mang lại nhiều bài học chuyên môn giá trị. Ở trận ra quân gặp kỳ phùng địch thủ U23 Thái Lan, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chơi một trận bùng nổ, kiểm soát tốt nhịp độ và tận dụng triệt để các cơ hội để giành chiến thắng cách biệt.

Thế nhưng, khi chạm trán U23 Singapore ở lượt trận thứ hai, bài toán khoan phá khối phòng ngự lùi sâu lại bộc lộ không ít vấn đề. Dù cầm bóng áp đảo và tạo ra hàng loạt tình huống sóng gió trước cầu môn đối phương, sự vội vàng ở nhịp xử lý cuối cùng cùng thước ngắm thiếu chuẩn xác của các chân sút khiến đội chủ nhà chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Bước vào cuộc chạm trán U23 Qatar tối nay, thế trận trên sân Pleiku hứa hẹn sẽ xoay chuyển theo chiều hướng hoàn toàn khác. Đại diện Tây Á không thể áp dụng lối đá tử thủ số đông như U23 Singapore bởi một trận hòa cũng đồng nghĩa với thất bại trong cuộc đua vô địch. Áp lực phải giành trọn 3 điểm buộc U23 Qatar phải đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu.

Dù vậy, U23 Việt Nam tuyệt đối không được phép xem nhẹ sức mạnh của đội khách. U23 Qatar từng gây thất vọng ở ngày ra quân khi để đội bóng bị đánh giá thấp nhất giải là U23 Singapore cầm chân trong một thế trận bế tắc. Tuy nhiên, đội bóng trẻ Tây Á đã lập tức chứng minh bản lĩnh bằng màn trình diễn sắc sảo ở lượt trận thứ hai trước U23 Thái Lan. Chỉ cần những khoảnh khắc tăng tốc đầu trận, U23 Qatar đã chớp thời cơ ghi liền 2 bàn thắng vào lưới "Voi chiến" trước khi khép lại trận đấu với thắng lợi 2-1.

U23 Việt Nam chỉ cần giành kết quả hòa là vô địch giải giao hữu.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Qatar

Phong độ của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay mang đến sự yên tâm lớn cho người hâm mộ. Toàn thắng cả 2 lượt trận đầu tiên trước hai đại diện Đông Nam Á là U23 Thái Lan và U23 Singapore, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh cho thấy sự ổn định trong khâu kiểm soát bóng cũng như khả năng duy trì kỷ luật chiến thuật nơi hàng phòng ngự.

Trong khi đó, U23 Qatar đang có dấu hiệu bắt nhịp ngày càng tốt hơn với điều kiện thi đấu tại Pleiku, khi đi từ trận hòa nhạt nhòa trước U23 Singapore đến chiến thắng thuyết phục 2-1 trước U23 Thái Lan để thu về 4 điểm.

Xét về lịch sử đối đầu, hai nền bóng đá trẻ từng chạm trán nhau 3 lần trong quá khứ gần đây và cán cân đang nghiêng về phía đại diện Tây Á với 2 chiến thắng. Đáng chú ý là loạt trận giao hữu diễn ra vào năm ngoái, thời điểm U23 Qatar đã vượt qua U23 Việt Nam khi cả hai đội cùng tung ra lực lượng tinh nhuệ nhất để chạy đà cho vòng chung kết U23 châu Á.

Tuy nhiên, những con số thống kê trong quá khứ lúc này chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Bước sang chu kỳ mới tại Gia Lai VTV Cup 2026, cả U23 Việt Nam lẫn U23 Qatar đều đã thực hiện cuộc thay máu lực lượng triệt để nhằm xây dựng thế hệ cầu thủ mới. Do đó, tương quan sức mạnh ở cuộc tái đấu tối nay đã thay đổi đáng kể và lợi thế tâm lý đang nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Qatar

Bài toán khó nhất đối với HLV Đinh Hồng Vinh trước giờ bóng lăn nằm ở vấn đề phân phối thể lực. Việc phải thi đấu liên tục với mật độ 2 ngày/trận khiến thể trạng của nhiều trụ cột bị bào mòn đáng kể. Ban huấn luyện U23 Việt Nam buộc phải tính toán kỹ lưỡng phương án xoay tua nhân sự, vừa đảm bảo tính gắn kết trong bộ khung vừa duy trì được những đôi chân sung mãn nhất để đối chọi với lối đá giàu thể lực của đối phương.

Ở tuyến dưới, những gương mặt từng tích lũy kinh nghiệm tại ASIAD 2026 như thủ thành Cao Văn Bình cùng bộ đôi trung vệ thể hình tốt Lê Nguyên Hoàng và Đinh Quang Kiệt sẽ tiếp tục sắm vai điểm tựa vững chắc trước khung thành. Khu vực trung tuyến đòi hỏi khả năng thoát pressing và thu hồi bóng liên tục của Nguyễn Quốc Toản cùng Nguyễn Lương Tuấn Khải.

Trên mặt trận tấn công, những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật như Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Williams Minh Hoàng hay tài năng trẻ Trần Gia Bảo được kỳ vọng sẽ chỉnh lại thước ngắm để chuyển hóa tối đa các cơ hội thành bàn thắng.

Về phía U23 Qatar, đội khách không gặp tổn thất nào đáng kể về mặt nhân sự sau trận thắng U23 Thái Lan. Ban huấn luyện đội bóng Tây Á chắc chắn sẽ giữ nguyên bộ khung giàu sức mạnh vừa giúp họ giành trọn 3 điểm ở lượt đấu trước, đồng thời đẩy cao đội hình pressing ngay từ phần sân đối phương nhằm sớm tìm kiếm bàn mở tỷ số.

Đội hình dự kiến:



U23 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Quang Kiệt, Quốc Toản, Tuấn Khải, Đức Phú, Văn Thuận, Long Vũ, Minh Hoàng, Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng. U23 Qatar: Ali Mohammed, Hassan Al-Ghareeb, Abdullah Al-Ali, Rashid Al-Abdulla, Jassim Al-Sharshani, Mobark Hamza, Nabil Irfan, Mahdi Al-Mejaba, Mohamed Gouda, Ahmed Al-Rawi, Tamim Mansour. Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 2-0 U23 Qatar. Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.