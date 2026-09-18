Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Philippines (13h30 ngày 18/9): Buộc phải thắng đậm

Trong trận mở màn gặp U23 Kuwait, U23 Việt Nam có lý do để tiếc nuối khi tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ một lần đưa bóng vào lưới đối phương và phải nhận kết quả hòa 1-1. Dù tạo ra thế trận áp đảo và tung ra hàng loạt cú dứt điểm nhưng sự thiếu hiệu quả trong khâu khâu dứt điểm khiến U23 Việt Nam chỉ có được 1 điểm trong trận ra quân.

Tuy nhiên, Ban huấn luyện và các cầu thủ xác định trận đấu đã khép lại và điều quan trọng lúc này là hướng toàn bộ sự tập trung về phía trước. Buổi tập chiều 16/9 của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Cơn mưa dai dẳng khiến mặt sân ướt và ảnh hưởng nhất định đến điều kiện tập luyện, nhưng toàn đội vẫn duy trì sự tập trung và hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của Ban huấn luyện.

U23 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Philippines. Ảnh: VFF

Hiện tại ở bảng C, U23 Uzbekistan dẫn đầu sau chiến thắng 5-1 trước U23 Philippines. Ở trận đấu này, U23 Philippines bộc lộ nhiều lỗ hổng nơi hàng phòng ngự. Thất bại nặng nề ở trận mở màn cùng tổn thất nhân sự (tiền vệ Muens nhận thẻ đỏ) khiến đội bóng này bị đánh giá thấp nhất bảng.

Sau lượt trận đầu tiên, U23 Uzbekistan đang có lợi thế với chiến thắng 5-1 trước U23 Philippines, trong khi U23 Việt Nam và U23 Kuwait cùng có 1 điểm. Một kết quả tích cực trước U23 Philippines sẽ giúp U23 Việt Nam tạo thêm lợi thế trước khi bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U23 Uzbekistan.

Toàn đội đang từng bước ổn định trạng thái, hoàn thiện những điểm còn hạn chế và hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trong trận đấu với U23 Philippines.

Trong trận đấu này, U23 Việt Nam cần nhanh chóng chỉnh lại "thước ngắm". Nếu sớm có bàn thắng khai thông bế tắc, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới một chiến thắng đậm để tích lũy hiệu số trước lượt đấu cuối với U23 Uzbekistan.

Ở cấp độ U23, bóng đá Việt Nam sở hữu thành tích vượt trội khi thắng 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất trước Philippines tại các giải đấu khu vực (SEA Games, U23 Đông Nam Á). Lối chơi kiểm soát bóng và phối hợp nhóm của U23 Việt Nam thường xuyên gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ giăng ngang của U23 Philippines.