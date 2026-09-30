Nhận định U23 Uzbekistan vs U23 Nhật Bản (17h30 ngày 30/9), bán kết ASIAD 20

U23 Uzbekistan tự tin gây bất ngờ

U23 Uzbekistan đến ASIAD 20 với tư cách là một trong những ứng viên vô địch và họ cũng đang có những màn trình diễn gần như hoàn hảo trong hành trình vào bán kết.

Ở vòng bảng, đại diện Trung Á dễ dàng thắng Philippines (5-1), Kuwait (2-0) và Việt Nam (2-0) để lấy vé đi tiếp. Đến tứ kết, U23 Uzbekistan tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước Ả Rập Xê Út.

U23 Uzbekistan đang toàn thắng tại ASIAD 20.

Để chuẩn bị cho ASIAD 20, HLV Ravshan Khaydarov đã triệu tập đội hình rất mạnh với nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu hoặc cho các câu lạc bộ hàng đầu trong nước.

Trong nhiều năm trở lại đây, bóng đá trẻ Uzbekistan đang phát triển rất nhanh và họ được biết đến với cách chơi pressing tầm cao. Tuy khả năng cầm bóng của đại diện Trung Á không quá xuất sắc, nhưng họ thi đấu rất hiệu quả.

Tại ASIAD 20, U23 Uzbekistan không chỉ tấn công hay, họ còn có điểm tựa là hàng phòng ngự thi đấu khoa học và luôn biết cách bọc lót cho nhau.

Trở lại trận đấu với Nhật Bản, U23 Uzbekistan đang bị đánh giá thấp hơn đôi chút khi phải chơi trên sân khách. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ dễ dàng bị khuất phục.

Theo thống kê, trong 4 lần chạm mặt gần nhất, U23 Uzbekistan đã có 2 chiến thắng và nhận 2 thất bại trước đội bóng xứ sở mặt trời mọc.

U23 Nhật Bản hướng đến tấm vé chung kết

Bên phần sân đối diện, U23 Nhật Bản dự ASIAD 20 với tư cách đội chủ nhà và mục tiêu của họ ở giải đấu lần này sẽ không có gì khác ngoài tấm Huy chương Vàng.

U23 Nhật Bản chưa phải nhận bàn thua nào tại ASIAD 20.

Sau 4 trận, U23 Nhật Bản đang toàn thắng trước các đối thủ Hong Kong (Trung Quốc), Kyrgyzstan, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên, ghi 13 bàn và chưa để thủng lưới.

Điều đáng nói là Nhật Bản dự ASIAD lần này với lực lượng chủ yếu là các cầu thủ thuộc lứa U21 nhằm chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028. Tuy nhiên, những gì các cầu thủ này thể hiện đến thời điểm hiện tại gần như hoàn hảo.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Go Oiwa, U23 Nhật Bản vẫn duy trì được những đặc trưng của bóng đá nước này, đó là khả năng phối hợp nhanh, di chuyển liên tục và pressing đồng bộ.

Khi có bóng, họ thường luân chuyển qua tuyến giữa trước khi đưa bóng sang hai hành lang để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương.

Những cầu thủ như Yuto Ozeki, Yotaro Nakajima hay Yudai Shimamoto giúp tuyến giữa Nhật Bản hoạt động khá linh hoạt. Phía trên, Yumeki Yokoyama và Uche Brian Nwadike mang tới tốc độ cũng như khả năng tạo đột biến.

Tuy nhiên, chiến thắng 1-0 trước CHDCND Triều Tiên ở tứ kết cũng cho thấy Nhật Bản không phải lúc nào cũng dễ dàng tạo ra nhiều cơ hội. Khi đối thủ duy trì đội hình chặt chẽ và tranh chấp quyết liệt, các cầu thủ trẻ của HLV Go Oiwa cũng cần rất nhiều thời gian để tìm khoảng trống.

Trở lại trận đấu với Uzbekistan, Nhật Bản đang có ưu thế sân nhà và sự cổ vũ của người hâm mộ sẽ là điểm tựa để họ hướng đến chiến thắng. Nhưng đây hứa hẹn sẽ là trận đấu khó khăn và nếu không cẩn trọng, thầy trò HLV Go Oiwa hoàn toàn có thể phải nhận kết quả thiếu tích cực.

Dự đoán tỷ số: U23 Uzbekistan 0-1 U23 Nhật Bản. U23 Uzbekistan: Samandar Muratbayev; Saidkhon Khamidov, Dilshod Murtazoyev, G'iyosjon Rizakulov, Kuvonchbek Khushvaktov; Sardorbek Bakhromov, Saidumarkhon Saidnurullayev, Muhammadali O'rinboyev; Asilbek Jumayev, Azizbek Tulkinbekov, Ro'ziboy Fayzullayev. U23 Nhật Bản: Rui Araki; Rei Umeki, Rion Ichihara, Mihiro Sato, Hayato Okabe; Yuto Ozeki, Yotaro Nakajima, Yudai Shimamoto; Yumeki Yokoyama, Yuya Fukunaga, Uche Brian Nwadike.