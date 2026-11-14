Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Singapore 15h ngày 14/11: Chiến thắng đầu tiên hay trắng tay ở Gia Lai?

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U23 Thái Lan đang có một giải đấu không như mong đợi tại Gia Lai. Đội lần lượt thua chủ nhà U23 Việt Nam 0-3 và U23 Qatar 1-2, chưa có điểm nào sau hai lượt trận.

U23 Singapore có 1 điểm nhờ trận hòa 0-0 trước Qatar, sau đó thua Việt Nam với tỷ số tối thiểu 0-1. Cả hai đội đã hết cơ hội cạnh tranh chức vô địch nhưng vẫn còn mục tiêu cải thiện thứ hạng ở lượt cuối.

Với U23 Thái Lan, chiến thắng trước Singapore không chỉ giúp tránh vị trí cuối bảng mà còn là cách lấy lại hình ảnh sau hai màn trình diễn đáng thất vọng. Trận thua Qatar đã bộc lộ những hạn chế trong cách nhập cuộc và tổ chức phòng ngự của thầy trò huấn luyện viên Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Họ để đối thủ ghi hai bàn chỉ trong 18 phút đầu, rồi phải nỗ lực tấn công suốt phần còn lại của trận. Bàn thắng duy nhất của Thái Lan tại giải là quả phạt đền ở phút 90+3 do Phongsakorn Sangkasopha thực hiện.

Trong khi đó, U23 Singapore có quyền hài lòng với những gì đã thể hiện, dù chưa ghi được bàn nào. Đội bóng đảo quốc sư tử cầm hòa Qatar ngày ra quân và chỉ chịu thua Việt Nam ở phút 70. Khả năng giữ cự ly đội hình, bọc lót và chống chịu sức ép giúp họ trở thành đối thủ khó bị khuất phục. Với 1 điểm trong tay, Singapore chỉ cần không thua Thái Lan là giữ được vị trí thứ ba chung cuộc.

Hai đội khác nhau ở mục tiêu và cách tiếp cận. U23 Thái Lan, được đánh giá cao hơn và đang tổn thương lòng tự tôn sau hai trận thua, nhiều khả năng sẽ chủ động tấn công để tìm chiến thắng. Singapore có thể tiếp tục chơi thận trọng, chờ cơ hội từ các pha phản công. Nếu không sớm cải thiện khả năng xuyên phá hàng thủ đối phương, Thái Lan sẽ gặp nhiều khó khăn trước một đội bóng đã tỏ ra lì lợm qua hai lượt trận.

Phong độ của U23 Thái Lan tại giải năm nay khá đáng thất vọng. Sau hai trận, đội mới ghi 1 bàn nhưng thủng lưới 5 lần. Đáng lo hơn, cả hai bàn thua trước Qatar đều cho thấy sự thiếu tập trung và khả năng tổ chức phòng ngự chưa tốt.

Nhập cuộc chậm và thiếu tập trung là vấn đề huấn luyện viên Thawatchai cần giải quyết. Trong bối cảnh dư luận Thái Lan bức xúc về màn trình diễn của đội nhà, vị thuyền trưởng này cần tạo ra những thay đổi rõ ràng ở trận gặp Singapore. Dù vậy, ông vẫn có thể nhìn thấy một tín hiệu tích cực: các cầu thủ Thái Lan chơi khá hay ở cuối trận thua Qatar và nhờ đó có bàn gỡ danh dự.

Trái lại, U23 Singapore có những tín hiệu tích cực về phòng ngự. Họ hòa Qatar 0-0 rồi chỉ thua Việt Nam 0-1, mới nhận một bàn thua sau hai lượt trận. Dù chưa ghi bàn, Singapore vẫn giữ được đội hình và hạn chế khoảng trống trước những đối thủ có chất lượng tấn công tốt hơn. Trận gặp Thái Lan là cơ hội để đội tiếp tục kiểm chứng sự tiến bộ và hướng tới chiến thắng đầu tiên tại giải.

Về lịch sử đối đầu, U23 Thái Lan chiếm ưu thế rõ rệt khi thắng 4 trong 5 lần gặp Singapore gần nhất. Đó là các tỷ số 3-0 tại SEA Games 2019, 3-1 tại giải U23 Đông Nam Á 2022, 5-0 tại SEA Games 2021 và 3-1 tại SEA Games 2023. Singapore chỉ thắng một lần với tỷ số 1-0 tại Merlion Cup 2019. Tuy nhiên, các kết quả này thuộc những thời điểm và thế hệ cầu thủ khác nhau nên chỉ mang tính tham khảo. Tương quan hiện tại vẫn cần được đánh giá qua màn trình diễn của hai đội tại Gia Lai.

U23 Thái Lan nhiều khả năng có một số điều chỉnh nhân sự ở trận cuối, nhằm tạo cơ hội cho những cầu thủ chưa được thi đấu nhiều. Phongsakorn Sangkasopha là gương mặt đáng chờ đợi sau bàn thắng đầu tiên cho đội tại giải. Trên hàng công, Paripan Wongsa, Worawut Noisri và Jehhanafee Mamah vẫn có thể giữ vai trò quan trọng. Chưa có thông tin xác nhận về trường hợp vắng mặt vì chấn thương hay án treo giò.

Về phía U23 Singapore, thủ môn Yazid cùng những cầu thủ chơi tốt ở hai lượt trận đầu nhiều khả năng tiếp tục được tin dùng. Bộ đôi Fazli Koh và Mustaqim giữ vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự, trong khi Sim Jun Yen, Sarrvin Raj và Khairin Nadim Bin Rahim có thể hỗ trợ triển khai bóng và phản công. Singapore cũng chưa ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng kể.

U23 Thái Lan: Attituch Chankarak; Parinya Nusong, Jiradet Taichankong, Sphon Noowong, Tanakrit Lomnak; Peeranan Buakai, Rathathammanun Deeying, Runphiset Phuthummee; Paripan Wongsa, Worawut Noisri, Jehhanafee Mamah.

U23 Singapore: Yazid; Fazli Koh, Mustaqim, Muralithran, Rahim, Cheng Tin Hang; Sarrvin Raj, Yasir, Kieran Teo, Sim Jun Yen; Iryan Fandi.

Dự đoán: U23 Thái Lan 1-0 U23 Singapore.