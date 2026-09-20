Nhận định U23 Hồng Kông vs U23 Thái Lan: Đội nào sẽ giành vé vào tứ kết?

Theo lịch thi đấu ngày 20/9, trận đấu sớm nhất diễn ra lúc 12h giữa U23 Iran và U23 Trung Quốc. Sau cuộc đối đầu U23 Hong Kong - U23 Thái Lan lúc 14h, U23 Triều Tiên sẽ gặp U23 UAE lúc 17h. Khép lại ngày thi đấu là màn chạm trán giữa U23 Kyrgyzstan và chủ nhà U23 Nhật Bản lúc 17h30.

Tại vòng bảng bóng đá nam Asiad 20, hai đội đứng đầu mỗi bảng đấu sẽ giành quyền đi tiếp vào tứ kết.

Nhận định U23 Hồng Kông vs U23 Thái Lan

U23 Thái Lan đang hướng đến chiến thắng tiếp theo để nắm chắc tấm vé vượt qua vòng bảng bóng đá nam Asiad 20.

Ở trận ra quân, “voi chiến” thắng ngược U23 Kyrgyzstan 3-2 dù bị dẫn trước hai bàn. Jehnafaee ghi bàn rút ngắn cách biệt, trước khi cầu thủ vào sân thay người Paripan Wongsa lập cú đúp, giúp “voi chiến” giành trọn 3 điểm.

Màn lội ngược dòng khó tin này sẽ tiếp thêm tinh thần cho U23 Thái Lan. Tuy nhiên, việc để đối thủ dẫn trước 2 bàn cũng cho thấy khả năng phòng ngự lỏng lẻo của họ.

U23 Thái Lan cho thấy khả năng tấn công đáng chú ý khi ghi 3 bàn ở trận mở màn. “Voi chiến” chủ động đẩy tốc độ từ sớm, đưa bóng nhanh ra hai biên và cố gắng tạo quân số gần vòng cấm.

Tuy nhiên, việc để đối phương ghi hai bàn cũng chỉ ra vấn đề đáng lưu tâm. Khi đội hình dâng cao và khoảng cách giữa tuyến giữa với hàng thủ bị kéo giãn, Thái Lan có thể bị khai thác bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.

Trước U23 Hong Kong, đại diện Đông Nam Á cần nhập cuộc tập trung hơn, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội tạo ra. Một chiến thắng sẽ giúp U23 Thái Lan gần như có vé đi tiếp.

U23 Hồng Kông bước vào lượt hai trong tình cảnh khác. Thất bại trước Nhật Bản cho thấy đội bóng này vẫn gặp khó khi phải đối đầu một đối thủ có khả năng giữ bóng và di chuyển liên tục.

Trước Thái Lan, Hồng Kông nhiều khả năng tiếp tục chơi với đội hình thấp hơn, ưu tiên bảo vệ khoảng trống trước vòng cấm rồi mới nghĩ tới phản công.

Bài toán dành cho Thái Lan là sự kiên nhẫn. Nếu cố đẩy bóng trực diện quá sớm, “Voi chiến” có thể tự đưa mình vào những khu vực đông người. Việc luân chuyển từ cánh này sang cánh kia và kéo giãn hàng thủ Hồng Kông có thể mang lại hiệu quả lớn hơn.

Ngược lại, Hồng Kông cần tận dụng tối đa những lần giành lại bóng. Khoảng trống phía sau hai biên của Thái Lan vẫn tồn tại và có thể trở thành hướng phản công đáng chú ý.

Phong độ gần đây

U23 Hồng Kông thắng 2, thua 3 trong 5 trận gần nhất, ghi 4 bàn nhưng để thủng lưới 10 lần.

U23 Thái Lan thắng 1, hòa 1 và thua 3, ghi 9 bàn nhưng cũng nhận 14 bàn thua.

Đội hình dự kiến

U23 Hồng Kông: Sheung-Hei; Korani, Helio, Tsang, K.Sung; Ichikawa, Ngan Cheuk Pan, J.Tsang; Udebuluzor, Yu-Hei Ng.

U23 Thái Lan: Phosaman; Jensen, Tamma, Buaphan, Sienkrathok, Sangtong; Chotmuangpak, Sealao, Boonlha; Noisri, Mamah.

Dự đoán: U23 Hồng Kông 1-2 U23 Thái Lan.