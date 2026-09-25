Nhận định U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam (17h30 ngày 25/9), tứ kết ASIAD 20

U23 Hàn Quốc tiếp đà thăng hoa

U23 Hàn Quốc bước vào vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 20 với vị thế của một trong những ứng viên hàng đầu cho tấm Huy chương Vàng.

Tại giai đoạn vòng bảng, đội bóng xứ Kim chi đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng cả hai trận trước Qatar (4-1) và Ả Rập Xê Út (2-0).

U23 Hàn Quốc đang chơi thăng hoa tại ASIAD 20.

Không chỉ có kết quả tích cực, U23 Hàn Quốc còn đang thể hiện bộ mặt đầy tích cực trong cách vận hành lối chơi và nền tảng thể lực sung mãn.

Để hướng tới mục tiêu vô địch ở giải đấu lần này, U23 Hàn Quốc mang đến Nhật Bản đội hình với đa phần là các cầu thủ từng vào đến top 4 giải U23 châu Á. Cạnh đó, họ cũng bổ sung thêm một số ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu.

Trong số đó có Kim Ji-soo, Eom Ji-sung, Bae Jun-ho, Yang Hyun-jun, Lee Hyun-ju, Yang Min-hyeok, Park Seung-soo, Lee Young-jun và Kim Myung-jun. Đây đều là những cầu thủ đang tích lũy kinh nghiệm trong môi trường bóng đá châu Âu, giúp Hàn Quốc có thêm lựa chọn ở nhiều vị trí.

Đội bóng xứ Kim chi cũng sử dụng đủ ba suất cầu thủ ngoài 23 tuổi gồm Lee Gi-hyuk, Eom Ji-sung và Yang Hyun-jun. Điều này cho thấy quyết tâm rất lớn của họ trong mục tiêu bảo vệ vị thế ở sân chơi ASIAD.

Thực tế, Hàn Quốc đã giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam ở ba kỳ ASIAD liên tiếp vào các năm 2014, 2018 và 2022. Vì vậy, mục tiêu của đội bóng này tại Nhật Bản không gì khác ngoài lần thứ tư liên tiếp bước lên bục cao nhất.

Về lối chơi, U23 Hàn Quốc được đánh giá rất cao trong các tình huống tổ chức tấn công trực diện. Cạnh đó, họ cũng có ưu thế về tốc độ, tranh chấp bóng bổng và sút xa.

Khi đối mặt với U23 Việt Nam, nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, họ chắc chắn sẽ phải đề phòng với các tình huống phản công của đoàn quân áo đỏ.

U23 Việt Nam sẵn sàng tạo địa chấn

Bên phần sân đối diện, dù thi đấu chưa thực sự thuyết phục ở giai đoạn vòng bảng nhưng U23 Việt Nam vẫn có vé vào tứ kết. Đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt hòa Kuwait, thắng Philippines, thua Uzbekistan, ghi 3 bàn và cũng để thủng lưới 3 lần.

U23 Việt Nam tự tin tạo bất ngờ cho Hàn Quốc. (Ảnh: Hoàng Hồ).

Nhìn vào kết quả vòng bảng có thể thấy, phong độ của U23 Việt Nam chưa thực sự ổn định. Trận thua Uzbekistan cho thấy đội bóng áo đỏ vẫn gặp khó khăn khi đối đầu với những đối thủ có khả năng tranh chấp mạnh và tổ chức pressing tốt.

Đáng nói, dù tạo ra được rất nhiều cơ hội để ghi bàn ở giai đoạn vòng bảng, nhưng các chân sút của U23 Việt Nam lại tỏ ra thiếu chính xác trong các tình huống quyết định.

Nhưng nói thế không có nghĩa U23 Việt Nam là đội bóng yếu và đối thủ nào cũng có thể bắt nạt. Điểm mạnh của đoàn quân áo đỏ nằm ở sự kết dính trong lối chơi, tinh thần đoàn kết và quyết tâm.

Tại giải U23 châu Á, U23 Việt Nam cũng từng tạo nên địa chấn khi đánh bại Hàn Quốc để giành hạng ba chung cuộc. Đây sẽ là nguồn động lực để Quốc Việt cùng đồng đội tự tin hơn khi bước vào tứ kết ASIAD 20.

Xét trên nhiều phương diện, U23 Việt Nam có thể không được đánh giá cao như Hàn Quốc. Nhưng nếu biết cách tận dụng cơ hội và khai thác được vào điểm yếu của đối phương, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có thể làm nên chuyện.

Dự đoán kết quả U23 Hàn Quốc 0-1 U23 Việt Nam. Đội hình dự kiến U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam: U23 Hàn Quốc: Kim Joon Hong; Bae Hyun Seo, Choi Seok Hyun, Kim Ji Soo, Kim Myeong Jun; Lee Gi Hyuk, Lee Hyun Ju, Lee Seung Won, Yang Min Hyuk; Eom Ji Sung, Shin Min Ha. U23 Việt Nam: Cao Văn Bình; Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Lê Nguyên Hoàng; Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường; Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ.