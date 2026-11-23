Nhận định trước trận U17 Việt Nam vs U17 New Zealand

Cục diện bảng G đang đẩy cả U17 Việt Nam lẫn U17 New Zealand vào thế buộc phải thắng. Sau lượt trận mở màn, hai đội cùng trắng tay và chia nhau hai vị trí cuối bảng, trong đó đoàn quân của HLV Cristiano Roland tạm xếp thứ ba nhờ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -3). Một chiến thắng ở cuộc đọ sức trực tiếp này sẽ mở toang cánh cửa cạnh tranh tấm vé vào vòng 32 đội cho một trong hai đại diện.

Tinh thần của các tuyển thủ trẻ Việt Nam đang dâng cao sau trận thua sát nút 2-3 trước đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ. Ngay trong lần đầu tiên hít thở bầu không khí World Cup, U17 Việt Nam khiến đối thủ hùng mạnh chao đảo bằng lối chơi tự tin, kiểm soát bóng 45% và tung ra 9 pha dứt điểm.

Hai siêu phẩm của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực khẳng định năng lực tấn công của đại diện Đông Nam Á. Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland yêu cầu các học trò gác lại những lời khen ngợi từ FIFA hay giới chuyên môn để dồn toàn bộ sự tập trung cho bài toán thực tế mang tên New Zealand.

Để khuất phục đại diện châu Đại Dương, U17 Việt Nam cần triệt tiêu những sai số từng bộc lộ ở ngày ra quân. Đầu tiên là sự mất tập trung ở thời điểm cuối hiệp một khiến hàng thủ nhận liên tiếp hai bàn thua trước sức ép trực diện của Bỉ. Thứ hai, các đường lên bóng ở hai biên của U17 Việt Nam dễ bị đối phương bắt bài trong hiệp hai khi thiếu phương án đánh trung lộ.

Ngoài ra, hệ thống phòng ngự của HLV Roland phải hạn chế tối đa những đường chuyền hỏng hoặc pha xử lý mạo hiểm bên phần sân nhà. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh chiến thắng tại sân chơi thế giới đòi hỏi tính kỷ luật tập thể và sự bọc lót chặt chẽ giữa các tuyến thay vì trông chờ vào khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Ở phần sân đối diện, U17 New Zealand bước vào lượt trận thứ hai với áp lực nặng nề sau thất bại 0-3 trước U17 Mali. Trận thua đậm này phơi bày sự chậm chạp của hàng thủ châu Đại Dương khi đối mặt với những tập thể giàu tốc độ và giỏi khai thác khoảng trống trước vòng cấm. Khả năng tổ chức tấn công của thầy trò HLV Martin Bullock cũng thiếu sự gắn kết, khiến họ hoàn toàn bất lực trong việc tìm bàn gỡ sau khi bị dẫn trước.

Cuộc chạm trán này là màn va chạm giữa hai trường phái đối lập. U17 New Zealand sở hữu lợi thế vượt trội về thể hình, sức mạnh tranh chấp và khả năng không chiến. HLV Martin Bullock nhiều khả năng sẽ chỉ đạo học trò chơi bóng dài, tận dụng triệt để các tình huống cố định để trừng phạt điểm yếu chống bóng bổng của U17 Việt Nam.

Ngược lại, nếu giữ cự ly đội hình hợp lý, kiểm soát tốt khu trung tuyến và buộc đối thủ phải xoay sở trong không gian hẹp, U17 Việt Nam hoàn toàn đủ sức tung ra những đòn đánh kết liễu. Một bàn thắng sớm sẽ giúp đội bóng áo đỏ nắm quyền chủ động, buộc New Zealand phải dâng cao đội hình và lộ ra những khoảng trống chết người phía sau.

Nguyễn Lực và đồng đội chơi tốt trước U17 Bỉ.

Phong độ, lịch sử đối đầu U17 Việt Nam vs U17 New Zealand

Dù cùng nhận thất bại ở ngày ra quân, màn trình diễn của U17 Việt Nam mang lại nhiều tín hiệu lạc quan hơn hẳn đối thủ. Thầy trò HLV Cristiano Roland ghi 2 bàn vào lưới ứng viên vô địch châu Âu bằng các pha phối hợp có nét, trong khi U17 New Zealand tịt ngòi và thủng lưới 3 lần trước U17 Mali.

Bù lại, đại diện châu Đại Dương vượt trội hoàn toàn về bản lĩnh trận mạc tại sân chơi thế giới. Đây đã là lần thứ 11 đội tuyển U17 New Zealand góp mặt tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup, với thành tích tốt nhất là 3 lần lọt vào vòng 16 đội các năm 2009, 2011 và 2015.

Trong khi đó, lứa cầu thủ của HLV Cristiano Roland chỉ mới có lần đầu tiên bước ra biển lớn. Hai đội tuyển chưa từng chạm trán nhau ở các giải đấu chính thức trước đây, hứa hẹn tạo ra thế trận giằng co và khó lường.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 New Zealand

U17 Việt Nam bảo toàn được lực lượng mạnh nhất sau cuộc đọ sức căng thẳng với U17 Bỉ. Mọi đường lên bóng của đội bóng áo đỏ tiếp tục qua chân nhạc trưởng Chu Ngọc Nguyễn Lực - cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch U17 Đông Nam Á. Trên hàng công, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân đóng vai trò chim mồi, di chuyển rộng để kéo giãn hàng thủ đối phương, mở ra khoảng trống cho chân sút đang có phong độ cao Lê Sỹ Bách xâm nhập vòng cấm dứt điểm.

Về phía U17 New Zealand, HLV Martin Bullock sở hữu tới 6 cầu thủ từng chinh chiến tại kỳ U17 World Cup 2025 gồm Joseph Chalabi, Ethan Dyer, Sean Kane, Will Martin, Matias Nunez và Joe McIntyre. Nổi bật nhất là trung vệ đội trưởng Ethan Dyer (cao 1,83 m) - chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng giải U16 châu Đại Dương 2025 thuộc biên chế Sydney FC.

Đội hình New Zealand quy tụ dàn cầu thủ có chiều cao lý tưởng như thủ môn Joseph Chalabi (1,88 m), Keigo Shimokawa (1,85 m) hay Grayson Cattle (1,84 m).

Đội hình dự kiến:



U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Khắc Minh Đức, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Trần Trí Dũng, Lê Trọng Đại Nhân, Lê Sỹ Bách.



U17 New Zealand: Joseph Chalabi, Joe McIntyre, Ethan Dyer, Sean Kane, Keigo Shimokawa, Sena Vesty, Matias Nunez, Cailean Hamilton, Ben Trenberth, Willem Des Tombe, Jack Clegg.



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