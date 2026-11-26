U17 Việt Nam bước vào lượt trận cuối với nhiều tín hiệu tích cực sau trận hòa 3-3 đầy cảm xúc trước U17 New Zealand. Bàn thắng ở phút 90+2 của Duy Khang không chỉ mang về điểm số đầu tiên cho U17 Việt Nam tại giải đấu mà còn giúp đoàn quân của HLV Cristiano Roland có cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out.

Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam ghi được 5 bàn thắng. Đây là con số tích cực đối với một đội tuyển lần đầu góp mặt tại sân chơi World Cup. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của đại diện đến từ Đông Nam Á nằm ở hàng phòng ngự. Việc để thủng lưới 6 bàn cho thấy U17 Việt Nam vẫn gặp khó khăn trước những đối thủ có ưu thế về thể hình và khả năng tranh chấp. Vì vậy, U17 Mali tiếp tục là thử thách lớn với đội bóng áo đỏ.

Trước lượt cuối vòng bảng, U17 Mali toàn thắng hai trận (vượt qua U17 New Zealand 3-0 và U17 Bỉ 2-1). Với 6 điểm tuyệt đối, đội bóng châu Phi chắc chắn giành ngôi đầu bảng G và có vé vào vòng 32 đội.

U17 Việt Nam quyết giành vé đi tiếp. Ảnh: M.A

Về lý thuyết, sau khi đi tiếp, U17 Mali không còn nhiều động lực và có thể sử dụng đội hình 2 khi đối đầu với U17 Việt Nam. Tuy nhiên, ngay cả như vậy thì đội bóng châu Phi vẫn gây ra nhiều khó khăn với Nguyễn Lực và các đồng đội.

Điểm mạnh của U17 Mali không chỉ nằm ở nền tảng thể lực, thể hình mà còn ở kỹ thuật cá nhân và khả năng tổ chức tấn công. Trước đối thủ có ưu thế rõ rệt về thể chất, U17 Việt Nam khó có thể lựa chọn cách chơi đôi công. HLV Cristiano Roland cần tìm ra phương án tiếp cận trận đấu hợp lý, vừa đảm bảo sự chắc chắn trong phòng ngự, vừa tạo ra cơ hội để tìm kiếm bàn thắng.

Nguyễn Lực, Sỹ Bách, Đại Nhân, Duy Khang... là những gương mặt có thể tạo ra khác biệt trên mặt trận tấn công. Khả năng di chuyển linh hoạt, phối hợp ít chạm và những khoảnh khắc cá nhân là chìa khóa để U17 Việt Nam tìm kiếm bàn thắng.

Dù chơi thế nào thì U17 Việt Nam phải hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm. Nhiệm vụ này không hề đơn giản, nhưng việc đối thủ đã chắc chắn đi tiếp có thể mở ra một chút hy vọng cho đoàn quân của HLV Cristiano Roland.

Trận U17 Việt Nam vs U17 Mali lăn bóng vào lúc 20h ngày 26/11.

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