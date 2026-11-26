Thử thách lớn trước đại diện châu Phi

U17 Việt Nam bước vào lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026 với tinh thần hưng phấn sau màn rượt đuổi tỷ số đầy cảm xúc trước U17 New Zealand. Dù ba lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn kiên cường chiến đấu để giành trận hòa 3-3.

U17 Việt Nam quyết tâm tạo bất ngờ trước U17 Mali để nuôi hy vọng đi tiếp.

Đặc biệt, bàn thắng của Duy Khang ở phút 90+2 không chỉ mang về điểm số lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại sân chơi U17 World Cup mà còn giúp đội bóng áo đỏ tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng 32 đội.

Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam đang đứng thứ ba bảng G với 1 điểm, ghi được 5 bàn thắng và để thủng lưới 6 lần. Những gì các cầu thủ trẻ thể hiện trước U17 Bỉ và U17 New Zealand phần nào cho thấy sự tiến bộ về tư duy chơi bóng, khả năng tổ chức tấn công và bản lĩnh thi đấu trước các đối thủ quốc tế. Tuy nhiên, thử thách dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland ở lượt trận cuối được dự báo sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

U17 Mali đang chứng tỏ sức mạnh của ứng viên hàng đầu tại bảng G khi lần lượt đánh bại U17 New Zealand 3-0 và U17 Bỉ 2-1. Đại diện châu Phi sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tốc độ, khả năng tranh chấp ấn tượng cùng lối chơi giàu sức mạnh.

Bên cạnh đó, những cầu thủ như Djigui Koita, Halidou Maiga hay Yaya Niang đều có khả năng tạo đột biến cao, hứa hẹn gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự U17 Việt Nam.

Việc phải đối đầu với một đội bóng có ưu thế về thể hình và thể lực đòi hỏi các học trò của HLV Cristiano Roland duy trì sự tập trung, đảm bảo cự ly đội hình và hạn chế tối đa những sai sót ở phần sân nhà.

U17 Việt Nam quyết tâm viết tiếp lịch sử

Với 6 điểm sau hai lượt trận, U17 Mali đã chắc chắn giành quyền đi tiếp. Vì vậy, không loại trừ khả năng HLV Soumaila Coulibaly sẽ có những điều chỉnh về nhân sự nhằm giữ sức cho các trụ cột trước khi bước vào vòng loại trực tiếp.

U17 Mali sở hữu nền tảng thể lực vượt trội và là đối thủ đầy thách thức đối với U17 Việt Nam.

Đây có thể là cơ hội để U17 Việt Nam khai thác. Tuy nhiên, thay vì mạo hiểm đẩy cao đội hình, đại diện Đông Nam Á cần lựa chọn cách tiếp cận trận đấu hợp lý, ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng những tình huống chuyển đổi trạng thái.

Khả năng phối hợp của Nguyễn Lực, Sỹ Bách, Đại Nhân và Duy Khang vẫn là điểm tựa đáng kể trên hàng công của U17 Việt Nam. Những tình huống cố định cũng có thể trở thành phương án giúp đội bóng áo đỏ tạo nên bất ngờ.

Nếu giành chiến thắng, U17 Việt Nam sẽ có 4 điểm và đứng trước cơ hội lớn góp mặt ở vòng 32 đội. Trong trường hợp hòa U17 Mali, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có thể hy vọng đi tiếp, tùy thuộc vào kết quả của các bảng đấu khác. Ngược lại, một thất bại sẽ khiến cơ hội vượt qua vòng bảng của đại diện Đông Nam Á trở nên rất mong manh.

Xét về tương quan lực lượng, U17 Mali vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc đã thể hiện trong hai trận đấu vừa qua, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng U17 Việt Nam tiếp tục mang đến những bất ngờ tại sân chơi thế giới.

Đội hình dự kiến: U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thủy, Quý Vương, Nguyễn Lực, Duy Khang, Đại Nhân, Sỹ Bách. U17 Mali: Abdoul Coulibaly, Makan Sacko, Cheickna Coulibaly, Moussa Dianessi, Youssouf Sylla, Halidou Maiga, Lassana Diawara, Ismail Kamissoko, Issiaka Kone, Yaya Niang, Djigui Koita. Dự đoán: U17 Việt Nam 1-1 U17 Mali.