U17 Senegal tự tin với phong độ ổn định

Trận đấu giữa U17 Senegal và U17 Croatia diễn ra lúc 22h30 ngày 20/11, thuộc lượt trận mở màn bảng F U17 World Cup 2026 tại Qatar. Đây được đánh giá là cuộc đối đầu khá cân bằng khi hai đội sở hữu những điểm mạnh riêng, đồng thời đều đặt mục tiêu giành kết quả thuận lợi để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

U17 Senegal hướng tới kết quả thuận lợi trong trận ra quân gặp U17 Croatia tại World Cup 2026 (Ảnh: Africafoot).

U17 Senegal bước vào giải đấu với sự tự tin sau chuỗi trận tương đối ổn định. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đại diện châu Phi giành 2 chiến thắng và 3 trận hòa, duy trì thành tích bất bại. Kết quả này cho thấy khả năng duy trì sự tập trung và tính ổn định trong lối chơi của đội bóng trẻ Senegal.

Điểm mạnh nổi bật của U17 Senegal nằm ở nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp quyết liệt. Các cầu thủ thường chủ động áp sát, gây sức ép lên đối phương và tổ chức những tình huống chuyển trạng thái nhanh ngay sau khi giành lại quyền kiểm soát bóng.

Trên hàng công, những cái tên như Sega Mbouli, Sidi Ndiaye và Ibrahim Dione được kỳ vọng tạo ra sự khác biệt. Khả năng di chuyển linh hoạt, khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương sẽ là phương án quan trọng để Senegal tiếp cận khung thành Croatia.

Bên cạnh đó, tiền vệ El Hadji Ibrahima Sow cũng là nhân tố đáng chú ý nhờ khả năng tổ chức và kết nối các tuyến. Nếu kiểm soát tốt khu vực trung tuyến, Senegal có thể phát huy hiệu quả những tình huống tấn công trực diện.

Tuy nhiên, việc thường xuyên đẩy cao đội hình cũng tiềm ẩn rủi ro. Khoảng trống phía sau các hậu vệ biên có thể trở thành điểm yếu nếu Senegal không duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Trước đối thủ có khả năng phối hợp tốt như Croatia, đại diện châu Phi cần hạn chế những pha mất bóng ở khu vực giữa sân, đồng thời duy trì sự tập trung trong các tình huống chống phản công.

U17 Croatia kỳ vọng vào sức mạnh tập thể

Ở phía đối diện, U17 Croatia bước vào trận đấu với phong độ chưa thực sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đại diện châu Âu chỉ giành 1 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 3 thất bại.

U17 Croatia đặt mục tiêu giành điểm trước U17 Senegal ở lượt trận mở màn bảng F (Ảnh: FIFA).

Dù vậy, kết quả này chưa phản ánh đầy đủ năng lực của đội bóng trẻ Croatia. Với nền tảng đào tạo bóng đá trẻ được tổ chức bài bản, Croatia vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt và tư duy chiến thuật khá rõ nét.

Khác với lối chơi thiên về sức mạnh và tốc độ của Senegal, Croatia thường ưu tiên kiểm soát bóng, triển khai những đường chuyền ngắn và duy trì cự ly đội hình hợp lý. Khả năng phối hợp giữa các tuyến được xem là yếu tố quan trọng giúp đại diện châu Âu hạn chế sức ép từ đối phương.

Ở khu vực giữa sân, Marin Modric, Juraj Frigan và Jona Benkotic được kỳ vọng đảm nhiệm vai trò kết nối, điều tiết nhịp độ và hỗ trợ các phương án tấn công.

Trong khi đó, Jakov Dedic là một trong những gương mặt đáng chú ý trên hàng công. Tiền đạo trẻ này sở hữu khả năng chọn vị trí và dứt điểm tốt, có thể tạo khác biệt nếu được đồng đội cung cấp bóng trong những tình huống thuận lợi.

Để giành kết quả tích cực, Croatia cần cải thiện khả năng phòng ngự trước những pha chuyển trạng thái nhanh. Nếu không kiểm soát tốt khoảng trống giữa các tuyến, đội bóng châu Âu có thể gặp khó khăn trước những cầu thủ giàu tốc độ của Senegal.

Lịch sử đối đầu cũng cho thấy sự cân bằng khi hai đội từng gặp nhau một lần và kết thúc với tỷ số hòa. Điều này phần nào phản ánh tương quan không quá chênh lệch giữa hai nền bóng đá trẻ.

Với tính chất quan trọng của trận ra quân, cả Senegal và Croatia nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng. Cuộc cạnh tranh ở khu vực trung tuyến cùng khả năng tận dụng cơ hội có thể quyết định kết quả trận đấu.

Xét về phong độ, Senegal có phần nhỉnh hơn, nhưng Croatia sở hữu khả năng tổ chức chiến thuật và phối hợp tập thể đáng chú ý. Một kết quả hòa là kịch bản có thể xảy ra nếu hai đội duy trì được sự cân bằng trong phần lớn thời gian thi đấu.

Đội hình dự kiến U17 Senegal: Baba Camara, Lamine Mbengue, Bacary Sagna, Cheikh Thior, Cheikh Dieng, Elie Sadio, Maurice Biaye, Mouhammed Faye, Sega Mbouli, Sidi Ndiaye, Ibrahim Dione. U17 Croatia: Lovro Lojen, Luka Posavec, Ivan Paunovic, Karlo Zirdum, Filip Pavic, Marin Modric, Juraj Frigan, Jona Benkotic, Luka Bartolovic, Jakov Dedic, Vito Jakovljevic. Dự đoán: U17 Senegal 1-1 U17 Croatia.