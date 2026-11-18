U17 Pháp chiếm ưu thế về chuyên môn

Vào lúc 20h ngày 19/11 (giờ Việt Nam), U17 Pháp sẽ đối đầu U17 Haiti tại bảng D vòng chung kết U17 World Cup 2026 diễn ra ở Qatar. Đây là trận đấu mở màn có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp, khi bảng đấu còn có sự góp mặt của U17 Uruguay và U17 Saudi Arabia.

U17 Pháp được đánh giá cao hơn và hướng tới chiến thắng trước Haiti trong trận ra quân U17 World Cup 2026.

U17 Pháp bước vào giải đấu với vị thế của một trong những nền bóng đá trẻ hàng đầu châu Âu. Đội bóng áo lam từng đăng quang U17 World Cup 2001 và đang hướng tới mục tiêu lần thứ hai chinh phục danh hiệu vô địch thế giới.

Trước thềm giải đấu, U17 Pháp có những kết quả tích cực, nổi bật là chiến thắng 4-0 trước U17 Armenia và 3-0 trước U17 Luxembourg. Những trận đấu này cho thấy khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội tương đối hiệu quả của đại diện châu Âu.

Điểm mạnh của U17 Pháp nằm ở nền tảng kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng và tổ chức những tình huống phối hợp tốc độ cao. Với lực lượng trẻ được đào tạo trong môi trường bóng đá có tính cạnh tranh cao, đội bóng này có nhiều phương án triển khai tấn công, từ phối hợp trung lộ đến khai thác khoảng trống ở hai hành lang cánh.

Tuy nhiên, U17 Pháp cũng cần duy trì sự tập trung trong khâu phòng ngự. Những thất bại trước U17 Hà Lan và U17 Phần Lan trong giai đoạn chuẩn bị cho thấy đội bóng áo lam không phải không có điểm yếu, đặc biệt khi đối phương tổ chức pressing hoặc chuyển trạng thái nhanh. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, U17 Pháp nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và tìm kiếm bàn thắng sớm nhằm tạo lợi thế về tâm lý.

U17 Haiti chờ đợi cơ hội tạo bất ngờ

Ở chiều ngược lại, U17 Haiti bước vào U17 World Cup 2026 với quyết tâm cải thiện thành tích sau kỳ giải đáng thất vọng năm 2025. Tại giải đấu năm ngoái, đại diện vùng Caribe toàn thua cả ba trận vòng bảng trước U17 Ai Cập, U17 Anh và U17 Venezuela, để thủng lưới tới 16 bàn.

U17 Haiti quyết tâm tạo bất ngờ trước Pháp trong trận mở màn bảng D U17 World Cup 2026.

Những hạn chế về khả năng tổ chức phòng ngự và duy trì sự tập trung đã khiến U17 Haiti gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ có chất lượng chuyên môn cao. Dù vậy, U17 Haiti vẫn có cơ sở để kỳ vọng vào sự tiến bộ. Đội bóng này giành quyền tham dự U17 World Cup 2026 sau khi toàn thắng ba trận tại vòng loại khu vực CONCACAF, qua đó cho thấy khả năng cạnh tranh trước các đối thủ trong khu vực.

Trước cuộc đối đầu U17 Pháp, HLV Kowsky Sainvil đặc biệt chú trọng cải thiện hệ thống phòng ngự. Theo chia sẻ với FIFA, U17 Haiti đang xây dựng lối chơi dựa trên sơ đồ 4-2-3-1, ưu tiên duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và tổ chức phòng ngự khu vực giữa sân.

Đây được xem là lựa chọn phù hợp khi U17 Haiti phải đối đầu đối thủ vượt trội về khả năng kiểm soát bóng. Đại diện Caribe nhiều khả năng sẽ tập trung bảo vệ khu vực trước vòng cấm, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến và chờ đợi cơ hội phản công. Tuy nhiên, để tạo bất ngờ, U17 Haiti cần cải thiện đáng kể khả năng chống đỡ sức ép, đặc biệt ở những thời điểm U17 Pháp gia tăng tốc độ tấn công.

Xét về tương quan lực lượng, kinh nghiệm và chất lượng chuyên môn, U17 Pháp vẫn nắm nhiều lợi thế. Nếu thi đấu đúng khả năng và tận dụng tốt những cơ hội tạo ra, đại diện châu Âu đủ sức giành chiến thắng trong ngày ra quân.

Đội hình dự kiến: U17 Pháp: Hervier Gisquet; Jordan Gervelain, Ismael Zagare, Nicolas Gomes, Axel Koukaba; Junior Freduah, Soyan Ameur, Yanis Bousserra; Lacine Megnan Pave, Tidiane M'Baka, Souleyman Zeghadi. U17 Haiti: Clifford Gene; Guivens Barjon, Stanley Louis, Sonson Junior Jean-Baptiste, Adolphe Guerrier; Miguel Joseph, Danrick Junior Dalce, Mikenley Chery, Emerson George Laisse, Macenat Kensley Prophete; Exilas Marvenly. Dự đoán: U17 Pháp 3-0 U17 Haiti.