Nhận định trước trận U17 Mali vs U17 New Zealand

Trận mở màn bảng G tại VCK FIFA U17 World Cup 2026 là màn thử thách chông gai cho U17 New Zealand trước một U17 Mali giàu nhiệt huyết và khát khao ở giải đấu năm nay. Với bề dày lịch sử từng giành ngôi Á quân, hạng Ba và hạng Tư U17 World Cup, đại diện Tây Phi bước vào giải đấu với tâm thế của ứng cử viên nặng ký ít nhất vào đến tứ kết.

Sự trở lại của HLV Soumaila Coulibaly - người từng dẫn dắt thế hệ trước của U17 Mali giành hạng ba U17 World Cup 2023 - mang đến sự ổn định và bản lĩnh trận mạc đáng nể cho "Những chú đại bàng non" (Les Aiglonnets) ở giải đấu năm nay.

Với nền tảng thể hình lý tưởng cùng lối chơi giàu tốc độ, U17 Mali sẽ chủ động đẩy cao đội hình để áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Những mũi khoan phá bên hành lang cánh như Djigui Koita hay nhạc trưởng Ismael Kamissoko được kỳ vọng tạo ra áp lực lên hệ thống phòng ngự đối phương.

Trong khi đó, U17 New Zealand đến Qatar với tư cách nhà vô địch U16 châu Đại Dương 2025. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Ethan Dyer - trung vệ thuộc biên chế Sydney FC và là một trong 10 cầu thủ đáng xem nhất giải do FIFA bình chọn - đại diện châu Đại Dương chọn lối chơi kỷ luật, chặt chẽ và rình rập cơ hội phản công.

Dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với hai trận hòa 1-1 trước U17 Trung Quốc và U17 Costa Rica, U17 New Zealand vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều về đẳng cấp và kinh nghiệm . Nếu không giữ được cự ly đội hình hợp lý trong hiệp một, thầy trò HLV Martin Bullock rất dễ vỡ trận trước sức tấn công vũ bão của Mali.

Phong độ và thành tích đối đầu U17 Mali vs U17 New Zealand

Xét về thành tích đối đầu, U17 Mali đang áp đảo U17 New Zealand tại sân chơi World Cup. Trong 3 lần chạm trán trước đây ở vòng bảng, đại diện châu Phi đều chiến thắng, ghi tới 10 bàn và chỉ để lọt lưới duy nhất một lần. Đáng chú ý là ở giải đấu gần nhất vào năm 2025, U17 Mali dễ dàng đánh bại U17 New Zealand với tỷ số 3-0.

Về phong độ, U17 Mali duy trì sự ổn định đáng nể khi thắng 65% trong 20 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đạt hiệu suất ghi trung bình 2,25 bàn/trận và giữ sạch lưới 40% số trận. Ngược lại, U17 New Zealand trải qua giai đoạn đầy khó khăn mỗi khi bước ra biển lớn.

Thống kê chỉ ra rằng đội bóng châu Đại Dương toàn thua cả 6 trận gần nhất tại các vòng chung kết U17 World Cup (lần lượt gục ngã trước Đức, Mexico, Mali, Saudi Arabia và Áo), thủng lưới tới 19 bàn trong chuỗi trận này.

Thông tin lực lượng U17 Mali vs U17 New Zealand

U17 Mali chịu tổn thất trên hàng công khi tiền đạo chủ lực Toure vắng mặt do chưa bình phục sau ca phẫu thuật hồi tháng 9. Bù lại, HLV Soumaïla Coulibaly vẫn sở hữu bộ khung giàu sức mạnh với nhạc trưởng Ismael Kamissoko, thủ môn cao 1,92m Bocar Sidiki Diarra và mũi nhọn tốc độ Djigui Koita.

Phía bên kia, U17 New Zealand có lực lượng mạnh nhất với 17 nhà vô địch U16 OFC 2025, nổi bật là 6 cầu thủ từng dự World Cup 2025 dẫn đầu bởi đội trưởng Ethan Dyer.

Đội hình dự kiến:



U17 Mali: Abdoul Razak Coulibaly; Mamadou Bah, Cheickna Hamalla Coulibaly, Makan Sacko, Youssouf Sylla; Lassana Diawara, Mamadou Camara, Ismaël Kamissoko; Cheick Oumar Coulibaly, Yaya Niang, Djigui Koïta.



U17 New Zealand: Joseph Chalabi; Joe McIntyre, Ethan Dyer, Sean Kane, James Wenceslao, Luke Carter; Matias Nunez, Ben Trenberth, Cailean Hamilton; Willem Des Tombe, John Woldegiorgis. Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn