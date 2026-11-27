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Nam Định bước vào trận đấu với phong độ cao. Đội bóng thành Nam đang có chuỗi 5 trận toàn thắng, ghi bàn đều đặn và chỉ để thủng lưới 3 lần trong giai đoạn này. Với 18 bàn thắng, Nam Định hiện sở hữu hàng công hiệu quả nhất giải. Lợi thế sân Thiên Trường cùng sự cổ vũ của khán giả nhà cũng là điểm tựa để thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hướng tới việc giữ vững ngôi đầu.

Ở phía đối diện, CAHN đang tìm cách duy trì đà hưng phấn sau khi thắng Vissel Kobe 3-1 tại AFC Champions League Elite. Đội bóng của HLV Mano Polking có lực lượng chất lượng và lối chơi chủ động, nhưng lịch thi đấu trên nhiều mặt trận có thể ảnh hưởng đến thể lực của các trụ cột.

Về lực lượng, trận này, CAHN không có Adou Minh do án treo giò; khả năng ra sân của thủ môn Nguyễn Filip còn bỏ ngỏ vì chấn thương. Nam Định cũng vắng Hồng Duy do bị treo giò.

Hai đội đều có xu hướng chơi tấn công, nên cuộc đối đầu tại Thiên Trường được chờ đợi sẽ diễn ra cởi mở. Tuy nhiên, Nam Định cần tận dụng lợi thế sân nhà, còn CAHN phải duy trì sự tập trung để hạn chế những khoảng trống mà đội chủ nhà có thể khai thác.

Trong 9 lần gặp nhau gần nhất tại V.League, CAHN thắng 6 trận, hòa 2 và Nam Định thắng 1. Dù vậy, phong độ hiện tại cùng lợi thế sân nhà giúp đội bóng thành Nam có cơ sở hướng tới kết quả tích cực.

Đội hình dự kiến Nam Định vs CAHN

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Tyler James, Felix Junior, Văn Kiên, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, Caio Cesar, Romulo, Tuấn Hải, Ezequiel Silva

CAHN: Thành Vinh, Văn Hậu, Quang Vinh, Việt Anh, Thành Long, Văn Toản, Stephan Mauk, Damia Sabater, Alan, Văn Đô, Perea.

Dự đoán tỷ số: Nam Định 1-1 CAHN.