Phong độ Xứ Wales vs Bồ Đào Nha

So với 3 tập thể đứng đội sổ ở các bảng đấu còn lại, Xứ Wales rõ ràng đã để lại nhiều dấu ấn tích cực hơn hẳn. Trước tiên, đoàn quân dưới trướng HLV Craig Bellamy không để bản thây rơi vào tình cảnh tay trắng về mặt điểm số như CH Czech, Serbia hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước lượt trận cuối, Xứ Wales đã có trong tay 3 điểm nhờ chiến thắng 2-1 trước Na Uy. Ngoài ra, Harry Wilson và các đồng đội cũng không để lại những thất bại bạc nhược. Thay vào đó, họ vẫn luôn ra sân bằng tinh thần chiến đấu cao độ, không sợ sệt.

Bằng chứng là trong 4 thất bại đã qua, Xứ Wales đều không thua cách biệt quá 2 bàn/trận. Ngay cả trận lượt đi, dù phải làm khách tại Lisbon trước đối thủ rất mạnh, thầy trò HLV Bellamy vẫn khiến Bồ Đào Nha gặp rất nhiều khó khăn và chỉ có thể rời sân cùng chiến thắng tối thiểu 1-0.

Bước vào lượt cuối, Xứ Wales đã chắc chắn "đóng đinh" ở vị trí cuối bảng A4 do kém đối thủ xếp trên Na Uy 3 điểm và thua hiệu số đối đầu. Dẫu vậy, đội tuyển thuộc Liên hiệp Anh không xuống hạng trực tiếp mà sẽ giành quyền dự vòng play-off trụ hạng vào tháng 3 năm sau.

Kịch bản này thành hiện thực do cả Thổ Nhĩ Kỳ lẫn CH Séc, 2 đội tuyển xếp cuối bảng A1 và A3 đều thua ở lượt trận cuối. Nhờ đó, hy vọng tiếp tục được tranh tài ở League A của Xứ Wales vẫn rất sáng.

Phía đối diện, Bồ Đào Nha hành quân đến Cardiff sau trận thua sốc 1-4 ngay trên sân nhà trước Đan Mạch. Kết quả đó cũng đồng nghĩa nếu đoàn quân dưới trướng tân HLV Jorge Jesus tiếp tục trắng tay, đồng thời Đan Mạch hạ Na Uy ở trận đấu cùng giờ, "Seleccao" sẽ mất ngôi nhất bảng.

Đó chắc chắn không phải kịch bản Bồ Đào Nha mong muốn. Chỉ cần đút túi thêm ít nhất 1 điểm, Bruno Fernandes và các đồng đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Song thất bại tan nát cách đây ít ngày buộc đội khách phải thận trọng và tập trung hơn.

Đáng chú ý, chiến thắng 1-0 ở trận ra quân trước Xứ Wales là trận duy nhất Bồ Đào Nha giữ sạch lưới kể từ khi Jorge Jesus nắm quyền. Thông kê cho thấy hàng phòng ngự vẫn là điểm mà đội tuyển hiện đứng hạng 5 FIFA cần cải thiện nếu muốn tiến sâu.

Hai lần gần nhất chạm trán trong quá khứ, JJJ đều toàn thắng và giữ sạch lưới. Nhưng lợi thế sân nhà và tinh thần thoải mái có thể sẽ giúp FFF tạo nên những khó khăn nhất định cho các vị khách chiếu trên.

Thông tin lực lượng Xứ Wales vs Bồ Đào Nha

Xứ Wales: Ethan Ampadu lĩnh án treo giò. Neco Williams ngồi ngoài vì chấn thương.

Bồ Đào Nha: Ruben Dias không thể ra sân do án treo giò.

Đội hình dự kiến Xứ Wales vs Bồ Đào Nha

Xứ Wales: Darlow; Roberts, Rodon, Davies, Dasilva; Cullen, Sheehan; Johnson, Brooks, Wilson; Koumas

Bồ Đào Nha: D Costa; A Costa, A Silva, Veiga, Dalot; J Neves, Vitinha; B Silva, Felix, Fernandes; Ramos

Dự đoán: 0-1