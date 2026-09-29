Nhận định trận đấu Việt Nam vs Thái Lan, 19h30 ngày 29.9: Cuộc chiến không khoan nhượng

Phong độ Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam vs Thái Lan chắc chắn là cặp đấu đáng chờ đợi nhất tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Màn tái đấu giữa hai đội tuyển từng góp mặt ở chung kết ASEAN Cup cách đây 1 tháng. Khi ấy, các "Chiến binh Sao vàng" đã xuất sắc hạ gục "Voi chiến" với tổng tỷ số 4-2, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương.

Trong khoảng gần 2 năm trở lại đây, tuyển Việt Nam thực sự trở thành nỗi ám ảnh với người Thái. Thầy trò HLV Kim Sang-sik liên tiếp hạ đội tuyển xứ Chùa vàng ở 2 trận chung kết khu vực, qua đó nâng số lần vô địch AFF/ASEAN Cup lên con số 4, cân bằng thành tích với Singapore và chỉ còn kém chính Thái Lan 3 danh hiệu.

Những cột mốc đáng nhớ ấy chắc chắn càng tiếp thêm sự tự tin cho Đình Bắc và các đồng đội. Khái niệm "sợ Thái Lan" đã không còn đeo bám các tuyển thủ mỗi khi bước ra sân. Song cuộc chiến tại Bandung tối 29.9 vẫn hứa hẹn không ít khó khăn chờ đợi tuyển Việt Nam.

Ở lượt trận ra quân, trong khi Thái Lan dễ dàng thắng đậm Pakistan 4 bàn không gỡ, tuyển Việt Nam khá nhọc nhằn vượt qua Philippines nhờ pha lập công duy nhất của Đình Bắc. Màn so tài giữa hai tập thể đang dẫn đầu sẽ không khác nào trận chung kết bảng B.

Đội bóng chiến thắng sẽ chiếm ưu thế lớn trên đường đua giành ngôi nhất bảng, đồng nghĩa tấm vé duy nhất vào thẳng chung kết. Nhưng trường hợp kết quả hòa xảy ra, tuyển Việt Nam có lẽ xoa tay hài lòng hơn. Bởi lượt cuối, chúng ta chỉ phải chạm trán đối thủ yếu Pakistan, đẩy Thái Lan vào màn tỉ thí nhiều thách thức với dàn sao nhập tịch chất lượng của Philippines.

Trước mắt, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần tập trung tối đa cho nhiệm vụ ít nhất không thua. Trước Philippines, chúng ta thi đấu lép vế và có phần may mắn giành trọn vẹn 3 điểm. Nhưng chiến thắng ấy cũng phải trả giá khi tiền đạo Xuân Son dính chấn thương và phải sớm nói lời chia tay giải.

Dù phong độ đã giảm sút sau chấn thương nặng từ chung kết AFF Cup cách đây gần 2 năm, Xuân Son vẫn được xem như con bài chiến thuật quan trọng. Tiền đạo gốc Brazil ngoài khả năng săn bàn, còn trở thành điểm đến ở các đợt lên bóng, nhờ khả năng tì đè, làm tường và kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương.

Chưa kể, khả năng ra sân của Hoàng Đức cũng chưa thật sự rõ ràng. Vắng Hoàng Đức, Quang Hải, tuyển Việt Nam sẽ thiếu một thủ lĩnh nơi tuyến giữa, đủ khả năng cầm nhịp, thoát pressing và tịnh tiến bóng lên phía trên.

Chiều ngược lại, Thái Lan còn đó rất nhiều ngôi sao đáng chú ý, So với lực lượng dự ASEAN Cup hồi tháng trước, "Voi chiến" mang đến giải đấu lần này đội hình chất lượng hơn, với sự xuất hiện của Chanathip, Suphanan, Supachok, Supachai, Soonsup-Bell...

Trong bối cảnh gặp nhiều bất lợi hơn về nhân sự, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-3 thiên về phòng ngự. Chúng ta sẽ ưu tiên không để thủng lưới và chờ đợi thời cơ từ những tình huống phản công nhanh, với khả năng độc lập tác chiến ấn tượng của Đình Bắc trên tuyến đầu.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam: Xuân Son nghỉ thi đấu đến hết giải vì chấn thương. Khả năng ra sân của Hoàng Đức chưa rõ ràng.

Thái Lan: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam: Lê Giang Patrik; Tiến Anh, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Thành Long, Tài Lộc, Đình Bắc, Hai Long, Hoàng Hên

Thái Lan: Patiwat; Nattapong, Chaiyaphon, Bihr, Sarach Yooyen, Chanathip, Kaman, Jude Soonsup-Bell, Seksan, Suphanan, Teerasak

Dự đoán: 1-1