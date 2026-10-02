Nhận định trận đấu Việt Nam vs Pakistan, 16h00 ngày 2.10: Nhanh chóng đứng dậy

Phong độ Việt Nam vs Pakistan

Thất bại 0-2 trước Thái Lan khiến hy vọng tranh vé vào chung kết của tuyển Việt Nam đã khép lại. Tuy nhiên, hành trình của các "Chiến binh Sao vàng" tại FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn chưa kết thúc. Chúng ta còn đó màn chạm trán Pakistan, hướng tới mục tiêu giữ vững ngôi nhì bảng và tấm vé vào chơi trận tranh hạng 3.

Chuỗi 27 trận bất bại dưới triều đại HLV Kim Sang-sik đã chính thức chấm dứt nhưng thực chất không khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Bởi lẽ ở giải đấu lần này, tuyển Việt Nam không thể mang theo lực lượng mạnh nhất vì nhiều lý do.

Thậm chí, ngay cả không ít tuyển thủ dự giải cũng vừa trải qua lịch trình thi đấu mệt mỏi, kéo dài từ ASEAN Cup 2026 đến các giải đấu cấp CLB ở cả sân chơi trong nước lẫn quốc tế. Việc quá tải và không thể hiện phong độ tốt nhất cũng hoàn toàn dễ hiểu.

Bước vào lượt cuối bảng B, tuyển Việt Nam chỉ cần không thua chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, Thành Long cùng các đồng đội sẽ quyết tâm giành chiến thắng.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Pakistan hiện đứng thứ 198. Điều đó đồng nghĩa chênh lệch giữa hai bờ chiến tuyến lên tới 99 bậc. Tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn và đây có thể cũng là dịp để HLV Kim Sang-sik trao cơ hội thể hiện cho những nhân tố vốn ít được ra sân như Khoa Ngô, Trung Kiên, Minh Khoa, Văn Đô.

Song chúng ta cũng không được phép quá chủ quan. Bởi ở lượt trận 2, Pakistan từng gây bất ngờ khi cầm hòa Philippines 2-2, dù bị dẫn trước 2 bàn sau 45 phút đầu. Tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của đại diện đến từ Nam Á giúp họ giật lại 1 điểm quý giá.

Trong danh sách 23 tuyển thủ dự FIFA ASEAN Cup 2026, Pakistan mang theo một vài gương mặt đáng chú ý. Easah Suliman từng thi đấu tại Anh, trung vệ đội trưởng Abdullah Iqbal hiện thuộc biên chế CLB Mjallby (giải VĐQG Thụy Điển), tiền đạo Abdul Arshad (Kolding IF - hạng 2 Đan Mạch).

Dẫu vậy, một vài cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân. Pakistan vẫn tồn tại những mắt xích yếu do trình độ giữa các tuyển thủ không đồng đều. Chỉ cần tuyển Việt Nam nhập cuộc tập trung và chắt chiu cơ hội, chiến thắng có lẽ khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ngoài 3 điểm đơn thuần để cán đích nhì bảng, màn trình diễn tích cực trước Pakistan cũng sẽ giúp các "Chiến binh Sao vàng" vực dậy tinh thần, sẵn sàng cho màn đụng độ Malaysia ở trận tranh hạng 3.

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Pakistan

Việt Nam: Xuân Son nghỉ hết giải vì chấn thương. Thủ thành Lê Giang Patrik cũng đau nhẹ và nhiều khả năng sẽ không bắt chính.

Pakistan: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Pakistan

Việt Nam: Trung Kiên; Văn Đô, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Thành Long, Minh Khoa, Minh Hoàng, Hai Long, Đình Bắc

Pakistan: Butt, Fazal, Afridi, Iqbal, Suliman, Shahzad, Ghazi, Akbar Khan, Nawaz, Mahmood, Haris Zeb

Dự đoán: 2-0