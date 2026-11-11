Nhận định trận đấu Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa, 19h00 ngày 11.11: Thử nghiệm vẫn tưng bừng

Phong độ Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Đội tuyển Việt Nam tự tin hướng đến chiến thắng ở trận ra quân giải Giao hữu Quốc tế - Casper Cup 2026. Trên BXH FIFA, các "Chiến binh Sao vàng" hiện đứng hạng 99, trong khi đối thủ Đài Bắc Trung Hoa xếp hạng 176. Khoảng cách lên đến 77 bậc phần nào phản ánh chênh lệch chuyên môn giữa đôi bờ chiến tuyến.

Nhưng ở một giải đấu mang ý nghĩa cọ xát, mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik không đơn thuần chỉ nghiêng về mặt kết quả. Thay vào đó, chiến lược gia người Hàn Quốc muốn dùng giải đấu tại Ninh Bình để thử nghiệm các nhân tố mới, xây dựng chiều sâu lực lượng nhằm chuẩn bị cho VCK Asian Cup diễn ra cuối năm sau.

Với mong muốn tạo điều kiện thể hiện mình cho những gương mặt mới, danh sách triệu tập của tuyển Việt Nam lần này thiếu vắng khá nhiều trụ cột. Có thể kể ra trường hợp của Hoàng Đức, Quang Hải, Việt Anh, Văn Hậu, Pendant Quang Vinh...

Bản thân những tuyển thủ quen mặt trên cũng cần thời gian nghỉ ngơi, phục hồi thể lực sau quãng thời gian thi đấu liên tục, cường độ hoạt động cao ở nhiều giải đấu cấp ĐTQG lẫn CLB.

Đổi lại, cơ hội ra sân hứa hẹn sẽ nhiều hơn dành cho Ngọc Sơn, Nhật Minh, Minh Phúc, Việt Cường, Minh Khoa, Đăng Dương, Nhật Nam... Ở khía cạnh các tuyển thủ nhập tịch, chỉ tiền đạo thuộc biên chế CA TP.HCM, Olaha Mạnh Đức, được gọi lên lần này.

Bên phía đối diện, Đài Bắc Trung Hoa mang sang Việt Nam lực lượng kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. HLV Matt Ross vẫn tin dùng những cựu binh lâu năm như Chen Po-Liang, Wu Chun-Ching, Chen Hao-Wei, Tsai Meng-Cheng. Ngoài ra, đội khách cũng sở hữu một vài gương mặt gốc gác ngoại như tiền đạo Jhon Estama Benchy, thủ môn Jacobs Odo.

Thiếu vắng đáng tiếc nhất bên phía Đài Bắc Trung Hoa thuộc về trường hợp của hậu vệ Wang Ruei và tiền vệ Emilio Estevez. Song thực tế, ngay cả khi mang theo đội hình mạnh nhất, khả năng tạo nên bất ngờ của thầy trò HLV Matt Ross vẫn rất thấp.

Kể từ sau chiến thắng trước Mông Cổ hồi cuối năm 2024, Đài Bắc Trung Hoa đều toàn thua trong những lần ra sân sau đó. Cụ thể, trước khi dự Casper Cup 2026, đội khách mang theo hành trang chuỗi 8 thất bại liên tiếp. Bao gồm thảm bại 0-6 dưới tay Indonesia (giao hữu) và 1-6 trước Thái Lan (vòng loại Asian Cup).

Xét về mọi mặt, tuyển Việt Nam đều được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Nhưng trong khuôn khổ giao hữu, nơi những thử nghiệm thường được đề cao, một vài dấu hiệu chệch choạc có lẽ khó tránh khỏi. Dẫu vậy, thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ và đẳng cấp chênh lệch rõ rệt, sẽ rất bất ngờ nếu chiến thắng không nghiêng về các "Chiến binh Sao vàng".

Thông tin lực lượng Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Việt Nam: Hai Long, Văn Vĩ, Tiến Anh, Ngọc Bảo vắng mặt vì chấn thương.

Đài Bắc Trung Hoa: Hậu vệ Wang Ruei và tiền vệ Emilio Estevez là hai sự vắng mặt đáng chú ý.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa

Việt Nam: Trung Kiên, Chí Khải, Thành Chung, Tuấn Tài, Ngọc Sơn, Quốc Cường, Minh Khoa, Văn Khang, Olaha Mạnh Đức, Việt Cường, Đình Bắc

Đài Bắc Trung Hoa: Jacobs Odo, Hsu Jason, Huang Chun-Lin, Tu Shao-Chieh, Lai Wei, Wang Yi-You, Tsai Meng-Cheng, Chang Tai-Yuan, Lai Yi-Chiao, Chen Hao-Wei, Chen Chin-Yang

Dự đoán: 4-1