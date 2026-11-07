Nhận định trận đấu Valencia vs Real Madrid, 3h00 ngày 8.11: Khó cản mạch thắng

Phong độ Valencia vs Real Madrid

Sau 6 dịp đón khách từ đầu mùa, Valencia chưa một lần ca khúc khải hoàn. Đội chủ sân Mestalla mới hòa 2 và thua tới 4. Nguyên nhân dẫn đến kết quả kém cỏi trên có lẽ xuất phát không hoàn toàn ở phía đội chủ nhà, mà còn từ các đối thủ họ đã gặp.

Do phải lần lượt đón tiếp nhiều vị khách khó chơi như Celta Vigo, Barcelona, Real Betis, Bilbao, Real Sociedad, Villarreal, khiến cơ hội kiếm điểm của "Los Che" hẹp đi trông thấy. Trong bối cảnh chạm trán Real Madrid cuối tuần này, hy vọng cải thiện thông số đáng buồn trên càng thấp.

Đến thời điểm hiện tại, 7/9 điểm Valencia giành được đến từ các trận sân khách. Nhưng dấu ấn tích cực đó không đủ để bù đắp cho lượng điểm ít ỏi thu về trên sân nhà. "Bầy Dơi" hiện rơi xuống vị trí áp chót, kém vị trí an toàn gần nhất 1 điểm.

Thông số 8 bàn thắng và 17 lần lọt lưới cho thấy bộ mặt "công cùn - thủ kém" của đội chủ nhà. Viếng thăm sào huyệt của tập thể đang tồn tại nhiều vấn đề nan giải, Real Madrid chắc chắn không chấp nhận bất kỳ kết quả nào khác ngoài 3 điểm trọn vẹn.

Đội khách hành quân đến Mestalla mang theo sự tự tin cao độ. 7 lần ra sân gần nhất, thầy trò HLV Jose Mourinho đều toàn thắng. Nhờ chuỗi phong độ thăng hoa, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha gần như cầm chắc tấm vé vào thẳng vòng 1/8 Champions League, đồng thời thu hẹp cách biệt trên BXH La Liga với đại kình địch Barcelona xuống còn 3 điểm.

Sở hữu mạch trận ấn tượng song Real Madrid chắc chắn không thể chủ quan. Nên nhớ cùng thời điểm này mùa trước dưới triều đại Xabi Alonso, "Los Blancos" thậm chí còn sở hữu nhiều hơn 3 điểm. Nhưng mạch 3 trận hòa liên tiếp từ vòng 12 đến 14 đã khiến đại gia thành Madrid tụt lại trên đường đua vô địch.

Hai lần mất điểm từ đầu mùa của Real Madrid đều diễn ra trên sân khách. Vì thế, dù được đánh giá cao hơn nhiều, Mourinho và các học trò vẫn cần phải giữ vững tinh thần tập trung cao độ.

Sự chênh lệch giữa đôi bờ chiến tuyến quá rõ ràng. 216 lần đụng độ trong quá khứ, Real Madrid thắng tới 114, hòa 43 và thua 59. Mùa giải năm ngoái, "Los Blancos" toàn thắng trong 2 lần chạm trán "Bầy Dơi", ghi 6 và không để lọt lưới bàn nào.

Thông tin lực lượng Valencia vs Real Madrid

Valencia: Sergi Canos, Diego Lopez và David Otorbi chắc chắn ngồi ngoài vì chấn thương.

Real Madrid: Chưa có sự phục vụ của Rodrygo, Raul Asencio và Ferland Mendy. Vinicius Junior tiếp tục thực hiện nốt án treo giò.

Đội hình dự kiến Valencia vs Real Madrid

Valencia: Dimitrievski; Martinez, Tarrega, Pepelu, Gaya; Rodriguez; Maffeo, Mayol, Guerra, Rioja; Sadiq

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe

Dự đoán: 1-3