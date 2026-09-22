Nhận định trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan, 12h00 ngày 22.9: Vượt thách thức, tự đoạt vé tứ kết

Phong độ U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Sau màn khởi đầu tiếc nuối với trận hòa 1-1 trước U23 Kuwait, U23 Việt Nam bước vào màn chạm trán U23 Philippines cùng quyết tâm phải thắng. Đối diện lối chơi phòng ngự "đổ bê tông" của đối thủ, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phải chờ đến những khoảnh khắc tỏa sáng của Thanh Nhàn và Lê Phát trong hiệp 2 mới hoàn thành mục tiêu.

Chiến thắng 2-0 giúp các "Chiến binh Sao vàng" chạm một tay vào tấm vé tứ kết. Tuy nhiên, Xuân Bắc và các đồng đội vẫn cần giữ sự tập trung cao độ. Bởi lẽ xác suất bị loại vẫn còn.

Trước lượt trận cuối, U23 Việt Nam xếp hạng 2 với 4 điểm, hiệu số bàn thắng +2. Chúng ta sẽ chắc chắn đi tiếp trong trường hợp không thua trước U23 Uzbekistan. Đây được đánh giá là nhiệm vụ không dễ dàng trong bối cảnh đại diện Trung Á là hạt giống số 1 tại bảng C, đồng thời xếp vào diện ứng viên vô địch.

Song với lực lượng vốn cùng nhau kinh qua các giải đấu quốc tế, cộng thêm bản lĩnh được trui rèn qua nhiều môi trường, bao gồm cả V.League, những Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ, Lý Đức, Nguyên Hoàng, Văn Bình... hứa hẹn đủ sức chơi sòng phẳng.

Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu của U23 Việt Nam vẫn phải là phòng ngự, hướng đến tối thiểu kết quả hòa. Điểm yếu dứt điểm hoặc các mảng miếng "khoan bê tông" chưa thật tốt ở 2 trận đấu đã qua sẽ có thể ít ảnh hưởng. Bởi các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tập trung thủ chắc và chờ đợi thời cơ từ những tình huống chuyển đổi trạng thái.

Ngay cả trường hợp không may thất bại, U23 Việt Nam vẫn sáng cửa vào vòng 8 đội. Chỉ có điều, chúng ta không còn nắm quyền tự quyết và phải chờ kết quả từ trận đấu cùng giờ giữa U23 Philippines và U23 Kuwait.

Hiện tại, chỉ còn U23 Kuwait đủ sức cạnh tranh cùng U23 Việt Nam. Đại diện Tây Á có trong tay 1 điểm và hiệu số -2. Song nếu nhìn vào màn trình diễn kém nổi bật ở 2 trận đấu đã qua, mục tiêu đánh bại U23 Uzbekistan xem ra cũng không dễ dành cho thầy trò HLV Emilio Peixe.

Dù đã chính thức bị loại, U23 Philippines hứa hẹn vẫn chiến đấu vì danh dự, màu cờ sắc áo. Chưa kể, dàn cầu thủ trẻ dưới trướng HLV Garrath McPherson cũng không có nhiều cơ hội thể hiện mình ở cấp độ châu lục nên sẽ khó có chuyện buông xuôi.

Nhưng để bản thân không rơi vào thế bị động, U23 Việt Nam vẫn nên tự định đoạt số phận. U23 Uzbekistan mạnh đều ở cả khía cạnh tổ chức lối chơi ban bật, bóng ngắn, đến khả năng sút xa, tận dụng các tình huống cố định. Dẫu vậy, U23 Việt Nam cũng không yếu và sẵn sàng mang đến những bất ngờ cho đối thủ.

Thông tin lực lượng U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

U23 Việt Nam: HLV Đinh Hồng Vinh có trong tay lực lượng mạnh nhất.

U23 Uzbekistan: Hậu vệ Ro‘ziboy Fayzullayev vắng mặt vì án treo giò.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình, Phi Hoàng, Đức Anh, Lý Đức, Nguyên Hoàng, Minh Phúc, Xuân Bắc, Quốc Cường, Lê Phát, Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ

U23 Uzbekistan: Muralbaev, Bakhromov, Jumaev, Khamidov, Khayrullaev, Martazoyev, Tulkinbekov, Rizakulov, Sainurullaev, Urinbaev, Murtazoyev

Dự đoán: 1-1