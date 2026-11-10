Nhận định trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, 19h00 ngày 10.11: Quyết hạ 'Voi chiến'

Phong độ U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 chính thức diễn ra từ ngày 10.11 đến 14.11 tại SVĐ Pleiku. Ngoài chủ nhà U23 Việt Nam còn có sự hiện diện của 3 vị khách mời, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để xác định thứ hạng chung cuộc.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ quen thuộc U23 Thái Lan. Dù chỉ là trận đấu giao hữu, cuộc so tài vẫn nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Bởi đơn giản, những màn đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan, dù ở cấp độ nào, luôn căng thẳng và mang nhiều ý nghĩa tinh thần.

Lợi thế sân nhà không đồng nghĩa U23 Việt Nam hưởng lợi hơn các đối thủ ở khâu chuẩn bị. Do các tuyển thủ bận thi đấu tại vòng 7 V.League cuối tuần qua, HLV Đinh Hồng Vinh chỉ nắm trong tay đầy đủ lực lượng vào 9.11. Nói cách khác, U23 Việt Nam gần như chỉ có 1 buổi tập lắp ghép đội hình, chiến thuật và xây dựng kết nối giữa các tuyến.

Ở khía cạnh nhân sự, Quang Vinh, Lê Phát và Đăng Dương chuyển lên phục vụ ĐTQG. Trần Thành Trung và Trọng Tuấn nói lời chia tay do dính chấn thương. Việc khuyết đi một vài gương mặt quan trọng buộc HLV Đinh Hồng Vinh phải có những điều chỉnh.

Nhưng U23 Việt Nam chắc chắn vẫn rất tự tin hướng đến giải đấu trên sân nhà. Trong danh sách 26 tuyển thủ, vẫn còn đó 7 cái tên từng dự ASIAD 2026 như Cao Văn Bình, Nguyên Hoàng, Quang Kiệt, Long Vũ, Lê Văn Thuận, Tuấn Khải và Quốc Toản.

Ngoài ra, giải đấu lần này còn có sự hiện diện của bộ đôi cầu thủ Việt kiều rất được kỳ vọng trên hàng công là Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng. Cả hai từng khoác áo ĐTQG dự FIFA ASEAN Cup 2026 nên không còn bỡ ngỡ và có thừa tự tin khi tranh tài ở cấp độ U23.

Bên phía đối diện, U23 Thái Lan cũng gặp không ít khó khăn ở khâu chuẩn bị. Đích thân HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận đội nhà có quá ít thời gian chuẩn bị cho giải đấu. Khoảng một nửa số tuyển thủ vừa ra sân ở Thai League cuối tuần qua phải lập tức di chuyển sang Việt Nam.

Do không có tuyến bay thẳng, toàn đội phải hạ cánh xuống Nội Bài (Hà Nội), trước khi nối chuyến đến Pleiku. Hiểu rõ những khó khăn, U23 Thái Lan không đặt nặng thành tích. "Voi chiến" xem giải đấu như cơ hội giúp các tuyển thủ tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Trên thực tế, lực lượng U23 Thái Lan mang sang chủ yếu các cầu thủ trẻ, sinh năm 2005 và 2006, hướng đến mục tiêu xa hơn trong năm 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028. Song cũng không vì thế "Các Chiến binh Sao vàng" được phép chủ quan.

Tại ASIAD 2026, U23 Thái Lan từng ngược dòng hạ gục Kyrgyzstan 3-2 và thắng đậm Hong Kong (Trung Quốc) tới 5-1. Chưa kể, đội tuyển trẻ xứ Chùa Vàng cũng từng giành chiến thắng 1-0 trước U23 Việt Nam tại CFA Team China 2026 hồi tháng 3.

Thông tin lực lượng U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

U23 Việt Nam: Thành Trung và Trọng Tuấn chấn thương không thể tham dự. Quang Vinh, Lê Phát và Đăng Dương chuyển lên phục vụ ĐTQG.

U23 Thái Lan: Đăng ký 23 cầu thủ dự giải. Trong đó có những gương mặt nổi bật như Thanakrit, Paripan Wongsa, Worawut Noisri, Jehhanafee.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan

U23 Việt Nam: Văn Bình; Tuấn Khải, Nguyên Hoàng, Quang Kiệt; Quốc Toản, Thành Trung, Bảo Long, Bá Đạt, Văn Thuận; Williams Minh Hoàng, Gia Bảo

U23 Thái Lan: Sirassawut Wongruankham; Jiradet Taichankong, Eakaphat, Chaiyasit, Thanakrit; Peeranan Buakai, Jittipat, Siradanai Phosri; Jehhanafee Mamah, Worawut, Paripan

Dự đoán: 2-1