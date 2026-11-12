Nhận định trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Singapore, 19h00 ngày 12.11: Tiếp đà thăng hoa

Phong độ U23 Việt Nam vs U23 Singapore

U23 Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại giải Giao hữu Quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Chạm trán đối thủ nhiều duyên nợ U23 Thái Lan, đoàn quân dưới trướng HLV Đinh Hồng Vinh vẫn tạo ra thế trận hoàn toàn áp đảo.

Chiến thắng đậm 3-0 đã nói thay tất cả. Thậm chí nếu các chân sút chủ nhà tận dụng tốt hơn thời cơ, tỷ số có thể đã đậm đà hơn. Song quan trọng, màn trình diễn thăng hoa của các cầu thủ trẻ chắc chắn đã làm hài lòng người hâm mộ.

Không chỉ sắc nét ở những mảng miếng phối hợp tấn công, các "Chiến binh Sao vàng" còn cho thấy sự vững vàng nơi tuyến phòng ngự. Việc nhiều tuyển thủ thể hiện tốt mang đến nhiều tín hiệu tích cực, giúp ban huấn luyện có thêm nhiều phương án lựa chọn nhân sự cho từng vị trí.

Trên đà hưng phấn, U23 Việt Nam chắc chắn rất muốn nối dài mạch thắng trong cuộc chạm trán U23 Singapore. Bởi trong trường hợp thu về trọn vẹn 3 điểm, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ giữ vững đỉnh bảng, đồng thời nắm lợi thế lớn trên đường đua vô địch ở lượt cuối.

Đây xem ra không phải mục tiêu quá khó với Khoa Ngô cùng các đồng đội. Xét về mọi mặt, U23 Việt Nam rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ bên kia chiến tuyến.

Bóng đá trẻ Singapore vốn sở hữu thành tích rất khiêm tốn ở sân chơi khu vực. Tại vòng loại U23 châu Á 2026 cách đây hơn 1 năm, U23 Singapore từng thua cả 3 trận trước Bangladesh (1-4), Yemen (1-2) và chính U23 Việt Nam (0-1).

Trong trận ra quân đụng độ U23 Qatar cách đây ít ngày, tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Firdaus Bin Mohamed Kassim đã trải qua 90 phút rất nhọc nhằn. Đại diện Đông Nam Á chỉ kiểm soát 37% thời lượng cầm bóng và vỏn vẹn 1 cú dứt điểm.

Phần lớn thời gian, U23 Singapore chủ động lùi sâu phòng ngự. Bên cạnh khả năng tận dụng thời cơ chưa tốt của đối thủ, phong độ xuất sắc trong khung gỗ của Muhammad Aziz Yazid cũng góp công lớn mang về trận hòa quý giá 0-0 cho đội tuyển trẻ đến từ quốc đảo sư tử.

Đụng độ chủ nhà U23 Việt Nam, U23 Singapore nhiều khả năng vẫn trung thành với lối chơi có phần thực dụng này. Nhưng so với U23 Qatar, Minh Tâm, Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng, Văn Thuận... đều đang đạt điểm rơi phong độ tốt và sẵn sàng phá tan "khối bê tông" các vị khách tạo ra trước cầu môn nhà.

Sở hữu nhiều ưu thế, U23 Việt Nam hứa hẹn mang đến thêm một màn trình diễn ấn tượng nữa. Chiến thắng sẽ tạo ra bước đệm tinh thần quan trọng cho trận đấu được đánh giá khó khăn nhất với U23 Qatar.

Thông tin lực lượng U23 Việt Nam vs U23 Singapore

U23 Việt Nam: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào vì chấn thương hoặc thẻ phạt.

U23 Singapore: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Singapore

U23 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Quang Kiệt, Đăng Khoa, Hoàng Minh, Văn Thuận, Bảo Long, Quang Duyệt, Long Vũ, Minh Tâm

U23 Singapore: Muhammad Yazid, Andrew Yong Rei, Muhammad Mustaqim, Andy Hasyim, Kieran Teo Jia Jun, Ajay Muralithran, Khairin Rahim, Nur Junaidi, Timothy Hang, Sahoo Garv, Amir Rashid

Dự đoán: 2-0