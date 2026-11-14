Nhận định trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Qatar, 19h00 ngày 14.11: Chiếc cúp hoàn hảo

Phong độ U23 Việt Nam vs U23 Qatar

U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội giữ chiếc cúp giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026 ở lại sân nhà. Nhưng thử thách cuối cùng của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh không đơn giản bởi U23 Qatar cũng đang rất quyết tâm chinh phục danh hiệu, đồng thời khẳng định sức mạnh của bản thân.

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam xuất sắc vững vàng trên đỉnh bảng. Trong ngày ra quân, các "Chiến binh Sao vàng" tạo ra thế trận vượt trội và xứng đáng thắng đậm U23 Thái Lan 3 bàn không gỡ. Dù gặp đôi chút khó khăn trước lối chơi phòng ngự tử thủ của U23 Singapore, cuối cùng U23 Việt Nam cũng mở toang được khung thành đối diện để giành thêm 3 điểm trọn vẹn.

Với 2 trận toàn thắng và chưa để thủng lưới, U23 Việt Nam rất tự tin bước vào trận đấu mang ý nghĩa chung kết, xác định gương mặt sẽ lên ngôi vô địch. Chỉ cần không thua, đoàn quân dưới trướng HLV Đinh Hồng Vinh sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài sân Pleiku Arena, khao khát thể hiện mình và tinh thần quyết thắng, U23 Việt Nam hứa hẹn không nhập cuộc cùng tâm lý quá thận trọng. Dẫu sao, đây cũng chỉ là giải đấu mang ý nghĩa giao hữu.

Ban huấn luyện và các tuyển thủ có lẽ không vì thành tích mà chùn chân. Họ sẽ vẫn tiến ra sân, nỗ lực tạo ra thế trận kiểm soát và chủ động tấn công, thay vì bị động lùi sâu hoặc mang tư tưởng cầu hòa.

Bên kia chiến tuyến, U23 Qatar đang có trong tay 4 điểm, xếp thứ 2. Đại diện đến từ Tây Á bất ngờ để U23 Singapore cầm chân 0-0 ở lượt đầu, trước khi vượt qua U23 Thái Lan với tỷ số sát nút 2-1.

Nếu chỉ nhìn đơn thuần về mặt kết quả, U23 Qatar không phải đối thủ quá đáng ngại. Tuy nhiên, tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Angel Ziganda Lacunza vẫn sở hữu những điểm mạnh khiến đội chủ nhà phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Sau hai trận không phải làm việc với tần suất cao, hàng thủ U23 Việt Nam hứa hẹn trải qua buổi tối vất vả hơn. Sức ép về phía cầu môn Văn Bình lớn hơn cũng mang đến thử thách chịu áp lực cho hệ thống phòng ngự, ở cả khía cạnh đánh chặn, cản phá và hạn chế sai sót.

U23 Qatar sở hữu lợi thế thể hình, thể lực, mạnh trong tranh chấp tay đôi. Vì thế, ngoài phải đối diện những pha treo bóng vào vùng cấm, hàng tiền vệ của U23 Việt Nam cũng không dễ dàng kiểm soát khu trung tuyến như 2 lần ra sân đã qua.

Buộc phải thắng mới đăng quang, U23 Qatar có thể sẽ là tập thể nôn nóng tìm bàn thắng hơn. Nếu tận dụng tốt thời cơ từ những tình huống pressing cướp bóng và chuyển đổi trạng thái, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh đủ khả năng khép lại giải đấu cùng thành tích toàn thắng.

Thông tin lực lượng U23 Việt Nam vs U23 Qatar

U23 Việt Nam: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

U23 Qatar: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Qatar

U23 Việt Nam: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Tuấn Khải, Anh Tiệp, Thanh Đức, Hoàng Minh, Văn Thuận, Bảo Long, Quang Duyệt, Long Vũ, Minh Tâm

U23 Qatar: Mohamed Faouzi, Aatif Elamin, Zaid Shtiewi, Jad Bassem Saleh, Adam Friakh, Ali Shahabi, Nawaf Alyahri, Alwaleed Alhausawi, Josepholuwaatobi Robert, Yamaan Jarrar, Noureldin Ibrahim

Dự đoán: 2-1