Phong độ U17 Việt Nam vs U17 Bỉ

Lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Việt Nam giành vé góp mặt ở sân chơi World Cup. Đây là thành quả rất xứng đáng sau hành trình ấn tượng đã qua của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Khoảng 1 năm trở lại đây, những cái tên như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Văn Dương, Đăng Khoa, Minh Thủy, Sỹ Bách... đã trở nên quá đỗi quen thuộc vói người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bắt đầu từ chức vô địch U17 Đông Nam Á rất thuyết phục trên đất Indonesia, đến chiến dịch thành công ở đấu trường châu lục.

Tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam gây tiếng vang khi vượt lên trên chủ nhà UAE và Hàn Quốc, để hiên ngang đứng đầu bảng C. Ngoài tấm vé vào tứ kết, các "Chiến binh Sao vàng" còn chính thức đoạt vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa U17.

Sự kỳ vọng đặt lên U17 Việt Nam không nhỏ. Bởi ngoài tấm vé lịch sử, màn trình diễn tự tin, đẹp mắt và hiện đại của các cầu thủ trẻ đã thực sự chinh phục được ngay cả những khán giả khó tính nhất.

Tất nhiên, tiến ra sân khấu lớn nhất thế giới mang đến thử thách không nhỏ chờ đợi thầy trò Roland. Nhưng với vốn liếng sẵn có, cộng thêm sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U17 Việt Nam sẵn sàng đương đầu mọi thử thách.

Ngay trận ra quân, Đăng Khoa cùng các đồng đội sẽ phải chạm trán U17 Bỉ, hạt giống hàng đầu tại bảng G. Nói không quá, đoàn quân dưới trướng HLV Sven Vermant cũng nằm trong nhóm ứng viên tiềm tàng cho ngôi vô địch.

Hành trình thăng hoa tại giải U17 châu Âu 2026 là minh chứng rõ nét. U17 Bỉ vượt qua cả 2 giai đoạn vòng loại với thành tích toàn thắng cả 6 trận. Tiến đến VCK, "Quỷ đỏ" tiếp tục dẫn đầu bảng đấu có sự hiện diện của Tây Ban Nha, hạ gục Pháp 2-1 ở bán kết và chỉ chịu thua cay đắng tại chung kết.

Lẽ ra, thầy trò HLV Sven Vermant đã có thể đăng quang nếu không để Italy gỡ hòa 1-1 phút bù giờ. Có lẽ, để hụt chiến thắng tiếc nuối khiến Housou và các đồng đội đánh mất tinh thần và để thua 3-4 trong loạt "đấu súng" cân não.

Đây là lần thứ 4 U17 Bỉ dự World Cup. Thành tích tốt nhất của họ là giành hạng 3 năm 2015. Trong lần tham dự này, U17 Bỉ tiếp tục được đánh giá cao cho khả năng tiến sâu. Nên nhớ, tổng giá trị đội hình của đại diện châu Âu lên tới 12,5 triệu euro, đứng thứ 3 giải đấu, chỉ sau Tây Ban Nha và Italia.

Để vượt qua đối thủ sở hữu nền tảng chuyên môn lẫn thể hình, thể lực tốt chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng. Dẫu vậy, tinh thần thoải mái, không chịu nhiều sức ép và bản lĩnh đã được trui rèn qua nhiều giải đấu, các học trò của HLV Roland đủ khả năng tạo nên khó khăn đáng kể cho đối thủ chiếu trên.

Thông tin lực lượng U17 Việt Nam vs U17 Bỉ

U17 Việt Nam: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

U17 Bỉ: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Bỉ

U17 Việt Nam: Bá Huân, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Duy Khang, Trọng Phong, Đại Dương, Ngọc Sơn

U17 Bỉ: Vandenabeele, Cieslinski, Oppenbrouwer, Bafai, Penka, Housou, Mujangi Bia, Fossi, Ossihiou, Billiet, Mbambi

Dự đoán: 2-2

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