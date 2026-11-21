Phong độ Tottenham vs Ipswich Town

Cú ngã ngựa trên sân Elland Road ở vòng đấu gần nhất khiến Tottenham đánh mất chuỗi 4 trận bất bại (3 thắng). Không chỉ về mặt điểm số đơn thuần nhằm cải thiện thứ hạng hiện tại (12), thất bại 0-1 trước Leeds còn như dội một gáo nước lạnh vào tinh thần đang đà hưng phấn của thiếu gia Bắc London.

Cuộc đón tiếp Ipswich Town sẽ mang đến cơ hội để Tottenham lấy lại cảm hứng chiến thắng. Đây cũng được xem như điểm khởi đầu quan trọng để Spurs tích lũy thêm điểm số, nhằm nhanh chóng vươn lên nửa trên BXH, tiếp cận nhóm dự cúp châu Âu.

Sau màn chạm trán Ipswich Town, đội chủ nhà sẽ còn đụng độ Sunderland, Fulham và Hull. Đây đều là những gương mặt đang xếp ở nhóm cuối nên khả năng thầy trò HLV Roberto De Zerbi đút túi trọn vẹn điểm số hoàn toàn khả thi.

Hai lần đón khách gần đây, Tottenham đều toàn thắng với cách biệt 2 bàn trước Coventry City và Crystal Palace, những đối thủ cũng có nét tương đồng như Ipswich Town. Song để hoàn thành nhiệm vụ hạ gục các vị khách đang chiến đấu với khao khát trụ hạng cháy bóng như Ipswich Town hứa hẹn không dễ dàng.

Hiện tại, đoàn quân dưới trướng HLV Gary O'Neil đang xếp hạng 14, kém Tottenham 3 bậc và ít hơn vỏn vẹn 1 điểm. Dù mới thắng 1 và thua 3 sau 6 vòng đấu gần nhất, những lần gục ngã dưới tay Everton, Manchester City và Bournemouth đều có cách biệt tối thiểu.

Điều đó phần nào cho thấy đoàn quân dưới trướng HLV Gary O'Neil vẫn đủ khả năng gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ chiếu trên. Nhưng không giống phần lớn tân binh, thường lựa chọn phong cách thi đấu thực dụng, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ, Ipswich Town lại đang thi đấu thiên về cởi mở.

Con số thống kê 15 bàn thắng và 20 bàn thua đã nói lên tất cả. Thực chất, đây cũng vốn là phong cách yêu thích của HLV O'Neil, từng được ông áp dụng khi còn dẫn dắt Wolves.

Song lựa chọn đó vẫn đang vấp phải không ít tranh cãi. Nếu vị thế của đội bóng đủ ổn, sẽ chẳng ai đả động đến chiến thuật của nhà cầm quân. Song một khi dấu hiệu sa sút manh nha xuất hiện, khó tránh khỏi những phản ứng chỉ trích.

Lúc này, Ipswich Town đang rơi vào tình thế khá hiểm nguy. Suốt 4 vòng đấu gần đây, đội khách không còn biết đến hương vị chiến thắng, hòa 2 và thua 2. Bước tiến chững lại khiến Ipswich Town chỉ còn cách vị trí gần nhất trong nhóm xuống hạng 3 điểm.

3 chuyến du đấu đến sân của những tập thể được đánh giá cao hơn như Man City (2-3), Everton (0-1) và Man United (2-5), Ipswich Town đều đã phải ra về tay trắng.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Ipswich Town

Tottenham: Xavi Simons và Wilson Odobert tiếp tục dưỡng thương. Khả năng ra sân của Martin Dubravka, Savio, Mathys Tel, Lucas Bergvall và James Maddison chưa rõ ràng.

Ipswich Town: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Ipswich Town

Tottenham: Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Tonali, Fernandes; Kudus, Gray, Marmoush; Solanke

Ipswich Town: Walton; Greaves, O'Shea, Diop; Ouattara, Lukic, Palacios, Davis; Maeda, Enciso; Emersonn

Dự đoán: 3-1