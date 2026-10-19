Nhận định trận đấu Tottenham vs Coventry, 2h00 ngày 20.10: Thắng thôi, Spurs!

Phong độ Tottenham vs Coventry

Trước cuộc đón tiếp Coventry ở trận đấu muộn nhất vòng 7, Tottenham đã bị đánh tụt xuống vị trí bét bảng. Spurs cũng trở thành gương mặt duy nhất ở Ngoại hạng Anh 2026/27 chưa giành nổi chiến thắng nào. Sau 6 trận, "Gà trống" hòa 3 và thua 3, mới ghi 3 và thủng lưới 9 bàn.

Đây là kịch bản ngay cả những cổ động viên kém mơ mộng nhất ở bắc London có lẽ cũng không thể hình dung ra. Ai có thể ngờ đội bóng chịu chơi bậc nhất kỳ chuyển nhượng hè 2026 lại rơi vào thảm cảnh đến thế. Hàng tá "bom tấn" mang về cũng chưa thể đổi lấy dù một chiến thắng.

Nhưng ngay cả khi đang đứng đội sổ, kịch bản Tottenham phải chia tay Ngoại hạng Anh rất khó xảy ra. Bởi với tiềm lực nhân sự hiện có, thiếu gia thành London thừa khả năng đào thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Cuộc đón tiếp Coventry nhiều khả năng mang đến cột mốc tích cực đầu tiên dành cho thầy trò HLV Roberto de Zerbi. Nếu không thể tận dụng cơ hội hạ gục tân binh, không loại trừ khả năng chiến lược gia người Ý sẽ trở thành cái tên đầu tiên mất việc ở Premier League 2026/27.

Để cứu lấy chiếc ghế mình đang ngồi, De Zerbi chắc chắn phải nỗ lực tìm cách cải thiện khả năng dứt điểm của các học trò. Theo thống kê từ đầu mùa, chỉ Sunderland và Nottingham Forest phung phí nhiều cơ hội hơn Tottenham.

Ngoài ra, đội chủ nhà chắc chắn không được phép nhập cuộc cùng thái độ chủ quan. Bởi Coventry đang sở hữu phong độ khởi sắc sau giai đoạn xuất phát trật nhịp. Đoàn quân dưới trướng HLV Frank Lampard từng trắng tay cả 4 vòng đầu, không ghi nổi bàn thắng nào và thủng lưới tới 10 lần.

Khi tất cả đã bắt đầu nghĩ đến cú trượt dài của Coventry, họ bất ngờ bừng tỉnh. 2 vòng đấu gần nhất chứng kiến Pinnock và các đồng đội lần lượt hạ Nottingham (1-0) và Newcastle (4-1).

Mạch 2 chiến thắng lập tức xóa nhòa thành tích tệ hại trước đó và đưa Coventry thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Tuy nhiên, đội khách vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn trụ lại đấu trường danh giá nhất đảo quốc sương mù.

Bởi trước chuyến hành quân đến London, Coventry đã tụt xuống hạng 17 và chỉ còn nhiều hơn "vũng lầy" cuối bảng khoảng cách 1 điểm mong manh. Chạm trán đối thủ cạnh tranh trực tiếp, thầy trò Lampard càng có lý do để quyết tâm ít nhất không thua.

Nhưng muốn là một chuyện, hoàn thành được nhiệm vụ hay không lại không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của đội khách. Tottenham đang bị đẩy vào chân tường. Sức phản kháng mạnh mẽ của tập thể nhiều ngôi sao thật sự không thể xem thường.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Coventry

Tottenham: Chỉ có Savio, Lucas Bergvall và Pedro Porro vắng mặt vì chấn thương. Dejan Kulusevski trở lại sau khoảng hơn 1 năm dưỡng thương.

Coventry: Chưa thể có sự phục vụ của Luke Woolfenden, Aurele Amenda, Josh Eccles và Haji Wright.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Coventry

Tottenham: Kinsky; Gray, Van Hecke, Van de Ven, Udogie; Fernandes, Tonali; Kudus, Maddison, Marmoush; Solanke

Coventry: Rushworth; Mfuni, Thomas, Pinnock; Van Ewijk, Grimes, Yirenkyi, Dasilva; Thomas-Asante, Rudoni; Cherif

Dự đoán: 2-1