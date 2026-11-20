Phong độ Thể Công vs SLNA

Một trong những bất ngờ lớn nhất từ đầu mùa theo chiều hướng kém tích cực gọi tên Thể Công. Bước vào mùa giải mới cùng vị thế á quân và hực hực khí thế cạnh tranh vô địch song đến thời điểm hiện tại, màn thể hiện của đội bóng áo lính thực sự đáng thất vọng.

Trải qua 7 vòng đấu, Thể Công mới thắng 1, hòa 2 và thua tới 4. Kết quả kém xa kỳ vọng đã đẩy ứng viên sáng giá xuống vị trí áp chót trên BXH, nhiều hơn đội cuối bảng Đồng Nai 1 điểm.

Nỗi lo rớt hạng hiển hiện trước mắt song với tiềm lực đủ mạnh, sẽ khó có chuyện Thể Công phải chia tay đấu trường V.League. Nhưng khó không có nghĩa Chí Khải và các đồng đội có thể loại trừ hoàn toàn nguy cơ này.

Nhất là kể từ sau chiến thắng ở vòng mở màn trên sân tân binh Đồng Nai, Thể Công đã trải qua chuỗi 10 trận không thể ca khúc khải hoàn, chỉ hòa 3 và thua tới 7. Bộ mặt nhạt nhòa ở cả sân chơi quốc nội lẫn châu lục khiến HLV Velizar Popov phải ra đi.

Trợ lý Guilherme Almeida được giao nhiệm vụ tạm quyền song thành tích để Thanh Hóa cầm hòa 1-1 tại Hàng Đẫy ở vòng gần nhất cho thấy đội bóng nhà binh vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Không ít lý do được đem ra mổ xẻ cho mạch trận nghèo nàn vừa qua của Thể Công.

Trong đó, sự kết nối giữa các tuyến thiếu mạch lạc, dẫn đến khả năng duy trì áp lực và tổ chức lối chơi dễ đứt gãy. Ngoài ra, tinh thần chiến đấu cũng là vấn đề cần được bàn tới. Một khi bị dẫn bàn, Thể Công thường không thể "bật" lại.

Một phần vì tâm lý, phần khác bởi cách áp đặt thế trận, khả năng xuyên phá hàng phòng ngự số đông của đội bóng áo lính rất thiếu hiệu quả. Rơi vào bế tắc, nỗ lực đưa bóng ra biên rồi tạt vào vùng cấm quá dễ bị bắt bài và ngăn chặn.

Quãng nghỉ FIFA Days tháng 11 liệu có đủ để tân HLV Almeida và đội ngũ ban huấn luyện tìm ra công thức giúp đội nhà khởi sắc. Song bất kỳ điều chỉnh nào cũng cần được thể hiện bằng kết quả tích cực trên sân.

Cuộc đón tiếp SLNA được xem như bài kiểm tra quan trọng dành cho Thể Công. Tại V.League 2026/27, đội khách đang là gương mặt duy nhất chưa nhận bất kỳ thất bại nào (thắng 3, hòa 4).

Sau một vài mùa giải mài rũa, các tài năng trẻ thuộc "lò" bóng đá xứ Nghệ bắt đầu trưởng thành cả về bản lĩnh thi đấu, tư duy lẫn kỹ năng cá nhân. Sự ăn ý, đồng đều về nhân sự, kết hợp chiến thuật hợp lý dưới triều đại HLV Văn Sỹ Sơn giúp đội chủ sân Vinh đang sắm vai "độc cô cầu bại".

Thông tin lực lượng Thể Công vs SLNA

Thể Công: Đội trưởng Bùi Tiến Dũng chưa thể trở lại.

SLNA: Thiếu vắng tiền vệ Joseph Onoja vì án treo giò. Tiền đạo Bruno cũng ngồi ngoài do chấn thương.

Đội hình dự kiến Thể Công vs SLNA

Thể Công: Văn Việt; Tuấn Tài, Chí Khải, Trung Hiếu, Văn Nam, Hữu Thắng, Hữu Nam, Andre Luiz, Văn Khang, Wesley Nata, Brandao

SLNA: Văn Bình; Thanh Đức, Nguyên Hoàng, Jairo Filho, Bá Quyền, Quang Vinh, Quang Tú, Karim Phi Long, Long Vũ, Văn Lắm, Luiz Guilherme

Dự đoán: 1-1

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