Nhận định trận đấu Thể Công vs FC Seoul, 19h15 ngày 28.10: Sức mạnh thật sự của đội khách

Phong độ Thể Công vs FC Seoul

Thể Công có màn khởi đầu không tệ tại vòng phân hạng AFC Champions League 2 (cúp C2 châu Á). Thầy trò HLV Velizar Popov kiếm được 1 điểm từ trận hòa 1-1 trước các vị khách được đánh giá cao hơn, Melbourne Victory.

Tuy nhiên, ở lượt trận 2, đương kim á quân V.League nhận thất bại 0-1 trên sân Persib Bandung. Trắng tay trong chuyến hành quân đến xứ vạn đảo không quá bất ngờ. Nhưng cách Chí Khải cùng các đồng đội thể hiện đã phần nào lột tả phong độ không cao ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay.

Lối chơi phòng ngự chắc chắn, chuyển đổi trạng thái ấn tượng từng giúp Thể Công thi đấu ổn định, nay không phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Đặc biệt trước những đối thủ chủ động sử dụng khối đội hình lùi sâu, đội bóng áo lính thiếu các phương án linh hoạt và đột biến, đủ để chọc thủng phòng tuyến đối diện.

Một khi bí ý tưởng, xu hướng được các tiền vệ lựa chọn thường đẩy bóng ra 2 biên nhằm thực hiện tạt cánh, chờ đợi khả năng tranh chấp của các tiền đạo ngoại phía trong. Lối chơi này dễ bị bắt bài và đẩy thế trận tấn công vào bế tắc.

Sau 7 trận từ đầu mùa, Thể Công mới chỉ thắng 1 (2-0 ở vòng mở màn V.League 2026/27 trước tân binh Đồng Nai). 6 lần ra sân gần đây, đoàn quân dưới trướng HLV Popov chỉ hòa 2 và thua tới 4.

Tại đấu trường quốc nội, Thể Công đã rơi xuống vị trí thứ 12/14, tức xếp ngay trên nhóm 2 đội cầm đèn đỏ, với chỉ 1 điểm nhiều hơn. Trong khi ở bảng E, AFC Champions League 2, đại diện V.League cũng mới có 1 điểm.

Muốn nuôi hy vọng đi tiếp, Thể Công cần giành kết quả tích cực ở cuộc đón tiếp FC Seoul. Chiều ngược lại, các vị khách đến từ xứ kim chi cũng xem chuyến viếng thăm Hàng Đẫy như bước ngoặt quan trọng, giúp họ trở lại đường đua giành vé vào vòng 1/8.

Hai lượt trận đã qua, FC Seoul chưa có nổi điểm số nào, lần lượt thua Persib Bandung (0-1) và Melbourne Victory (0-3). Dẫu vậy, không nên chỉ nhìn vào chuỗi kết quả đó để vội đánh giá sức mạnh thực sự của đội bóng Hàn Quốc.

Với trận hòa 1-1 ở cuộc đón tiếp Gangwon FC cuối tuần qua, FC Seoul đã chính thức giành chức vô địch quốc gia sớm tới 5 vòng đấu. Không còn phải vướng bận sân chơi quốc nội, HLV Kim Gi-dong có thể dồn toàn lực cho mặt trận châu lục.

Đích thân chiến lược gia sinh năm 1972 thừa nhận, Thể Công vốn ưu tiên hơn cho K-League 1 (VĐQG Hàn Quốc) nên chỉ tung ra sân lực lượng dự bị ở 2 lượt trận đã qua tại bảng E. Nhưng bắt đầu từ trận đấu với Thể Công, tân vương xứ kim chi sẽ tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Khi đối thủ trở lại chính mình, đó sẽ là thách thức rất lớn dành cho Thể Công. Hy vọng, cảm hứng từ chiến thắng của CAHN trước đó một ngày có thể sẽ giúp đội chủ sân Hàng Đẫy tạo nên bất ngờ.

Thông tin lực lượng Thể Công vs FC Seoul

Thể Công: Không thiếu vắng gương mặt đáng chú ý nào.

FC Seoul: Hứa hẹn tung ra sân đội hình mạnh nhất sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở sân chơi quốc nội.

Đội hình dự kiến Thể Công vs FC Seoul

Thể Công: Văn Việt, Tuấn Tài, Chí Khải, Paulo Tapeu, Viết Tú, Nhật Nam, Văn Tú, Việt Hưng, Văn Khang, Ribamar, Rimario

FC Seoul: Gu Sung Yun, Choi Jun, Lee Sang Min, Al Arab Yazan, Kim Jin Su, Bebec, Jeong Seung Won, Son Jeongbeom, Ruiz Leonardo, Anderson Oliveira, Klimala

Dự đoán: 1-3