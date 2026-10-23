Nhận định trận đấu Thể Công vs Bắc Ninh, 19h15 ngày 23.10: Không còn đường lùi

Phong độ Thể Công vs Bắc Ninh

Bước vào mùa giải năm nay ở vị thế đua vô địch nhưng sau 4 vòng đấu, Thể Công lại trở thành nỗi thất vọng lớn nhất. Dù khởi đầu bằng chiến thắng 2-0 trên sân tân binh Đồng Nai, 3 vòng đấu kế tiếp chứng kiến thầy trò HLV Velizar Popov liên tiếp rơi vào cảnh tay trắng.

Nếu thất bại trước đương kim vô địch CAHN ở vòng 2 có thể tạm chấp nhận, hai trận thua Hà Tĩnh (1-3) hay CA TP.HCM (0-1) lại khó đưa ra lời bào chữa phù hợp. Dù mang về tới 11 tân binh, dấu ấn đóng góp từ những gương mặt mới tương đối mờ nhạt.

Ngoài ra, lối chơi lấy phòng ngự làm gốc, ưu tiên những tình huống chuyển đổi trạng thái của Thể Công đang không còn phát huy hiệu quả. Thực tế ở các trận đấu gần đây, đội bóng áo lính thường bị đẩy vào thế chủ động kiểm soát bóng, trước CA TP.HCM (64%) và Hà Tĩnh (55%).

Một khi phải thi đấu theo chiến thuật sở đoản, việc Thể Công tấn công bế tắc, để lộ khoảng trống bên phần sân nhà và bị phản đòn hoàn toàn dễ hiểu. Sức ép sa thải HLV Velizar Popov đã bắt đầu xuất hiện. Chiến lược gia người Bulgaria được cho đã "hết bài" và khó giúp đội nhà cải thiện thành tích nếu không chấp nhận mạo hiểm thay đổi.

Cuộc đón tiếp Bắc Ninh được xem như bài kiểm tra quan trọng với Popov. Nếu thắng, ông sẽ vẫn được tín nhiệm. Nhưng bất kỳ kết quả nào khác, nhà cầm quân 50 tuổi hoàn toàn có thể đối diện trát sa thải.

Bên kia chiến tuyến, Bắc Ninh hành quân lên thủ đô cùng quyết tâm cải thiện thứ hạng. Hiện tại, đội bóng Kinh Bắc mới có trong tay 4 điểm từ thành tích 1 thắng, 1 hòa và 2 bại, xếp thứ 10, chỉ nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ 1 điểm.

Ở vòng đấu gần nhất, Bắc Ninh từng được kỳ vọng sẽ đút túi 3 điểm khi chỉ phải đón tiếp đội cuối bảng Đồng Nai. Tuy nhiên, ưu thế được chơi dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt đã không được thầy trò HLV Paulo Foiani chuyển hóa thành nụ cười chiến thắng.

Dẫu vậy, nếu nhìn vào lực lượng có phần hạn chế, đặc biệt ở khía cạnh nội binh, những nỗ lực đã qua của Bắc Ninh vẫn xứng đáng được ghi nhận. Bị đánh giá thấp hơn nên đội khách nhiều khả năng lựa chọn phương án phòng ngự phản công.

Cách đá này có thể sẽ gây nên những khó khăn nhất định cho Thể Công. Song chất lượng nhân sự có hạn khiến mục tiêu giành điểm trước Thể Công bị đặt dưới ánh mắt hoài nghi.

Thông tin lực lượng Thể Công vs Bắc Ninh

Thể Công: Wesley Nata chưa thể trở lại sau chấn thương, Rimario chưa được đăng ký thi đấu.

Bắc Ninh: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Thể Công vs Bắc Ninh

Thể Công: Văn Việt, Viết Tú, Chí Khải, Lucas, Tuấn Tài, Hoàng Minh, Paulinho, Văn Tú, Việt Hưng, Văn Khang, Ribamar

Bắc Ninh: Văn Công, Xuân Quyết, Trọng Kiệt, Tiến Long, Rafael Santos, Thế Hưng, Văn Đại, Vitao, Hồng Quân, Fisher, Brenner

Dự đoán: 1-0