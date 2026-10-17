Nhận định trận đấu Thanh Hóa vs Nam Định, 17h00 ngày 17.10: Thử thách bản lĩnh

Phong độ Thanh Hóa vs Nam Định

Những dự báo khó khăn dường như càng khiến Thanh Hóa trở nên mạnh mẽ hơn. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp tiếp tục trình diễn bộ mặt ấn tượng như giai đoạn cuối mùa trước để có màn khởi đầu đầy hứa hẹn.

Sau 3 vòng đấu, Thanh Hóa thắng 2 và thua 1. Đáng chú ý, cả 2 chiến thắng của đội bóng xứ Thanh đều đến trước những đối thủ được đánh giá đồng cân đồng lạng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua trụ hạng, như Đà Nẵng (3-2) hay Hải Phòng (2-1).

Trong khi thất bại dưới tay Ninh Bình không hề tạo ra hiệu ứng tiêu cực bởi đối thủ đơn giản quá mạnh và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Ngoài ra, việc phải dừng bước sớm ở cúp Quốc gia bởi trận thua 0-2 trước Becamex TP.HCM có lẽ cũng đã nằm trong toan tính của ban huấn luyện đội bóng.

Với tiềm lực nhân sự có hạn, Thanh Hóa chỉ tập trung vào mục tiêu duy nhất - trụ lại V.League - sẽ là lựa chọn an toàn và hợp lý. Bước vào cuộc đón tiếp Nam Định, đội chủ nhà không ngần ngại đặt mục tiêu 3 điểm.

Sân nhà đang mang tới điểm tựa tinh thần quan trọng dành cho thầy trò HLV Mai Xuân Hợp. 7 vòng đấu gần nhất tại đấu trường V.League, đội bóng xứ Thanh mới thua 1, hòa 2 và thắng tới 4.

Bên kia chiến tuyến, Nam Định lại ít nhiều gây thất vọng. Cựu vương V.League được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ trên đường đua vô địch sau một mùa giải đáng quên. Tuy nhiên, đến lúc này, Nguyên Mạnh và đồng đội vẫn đang trình diễn phong độ tương đối phập phù.

Sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước HAGL ở trận ra quân, tập thể dưới trướng HLV Vũ Hồng Việt bất ngờ thảm bại 0-3 trên sân Đà Nẵng. Kết quả khá sốc ấy khiến màn khởi đầu tưng bừng trước đó một tuần trở nên nhạt nhòa.

Ít nhất, tinh thần chiến đấu ngoan cường đã được đội chủ sân Thiên Trường thể hiện ở cuộc đón tiếp đối thủ láng giềng Ninh Bình. Tỷ số hòa 1-1 trong thế trận có phần nhỉnh hơn cho thấy Nam Định vẫn đủ sức bay cao.

Tuy nhiên, về mức độ ổn định và chiều sâu lực lượng, đội bóng thành Nam lại khó so bì với các ứng viên thực thụ khác như CAHN hay Ninh Bình. Bởi vậy, nếu muốn chen chân vào cuộc đua vô địch, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cần giữ vững sự tập trung và hạn chế tối đa mất điểm trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Được đánh giá nhỉnh hơn đội chủ nhà nhưng sẽ không dễ để Nam Định kiếm trọn vẹn 3 điểm. Cả 6 chuyến xa nhà gần nhất đều chứng kiến đội khách không thắng, hòa 2 và thua tới 4. Ngoài ra, cả 3 lần viếng thăm "tổ ấm" của Thanh Hóa gần đây, Nam Định cũng chỉ hòa 2 và thua 1.

Thông tin lực lượng Thanh Hóa vs Nam Định

Thanh Hóa: Đầy đủ lực lượng.

Nam Định: Ezequiel và Văn Kiên lĩnh án treo giò.

Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs Nam Định

Thanh Hóa: Tuyên Quang, Thanh Nam, Văn Lợi, Đình Huyên, Đức Mạnh, Văn Tùng, Abdurakhmanov, Thong Khamsavath, Di Mateo, Salio Guindo, Matheus

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Caio Cesar, Văn Đạt, Tyler Thai, Ngọc Sơn, Văn Vũ, Lâm Ti Phông, Romulo, Tuấn Hải, Felix Eboa

Dự đoán: 1-1

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