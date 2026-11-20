Phong độ Thanh Hóa vs HAGL

Thanh Hóa bước vào mùa giải năm nay cùng nhiều hoài nghi. Đội bóng xứ Thanh dù đã phần nào giải tỏa được nỗi lo về vấn đề tài chính, vẫn bị xếp vào diện "con nhà nghèo" và đối diện nguy cơ rớt hạng.

Nhưng cũng như cuối giai đoạn mùa trước, Thanh Hóa tiếp tục cho thấy tinh thần chiến đấu chưa bao giờ nguội lạnh. Vượt lên trên những khó khăn, phong cách máu lửa mỗi khi bước ra sân thực sự giúp thầy trò HLV Mai Xuân Hợp thu về thành quả không tệ.

Sau 8 vòng đấu, thay vì chật vật ở nhóm cuối bảng, Thanh Hóa đang đứng hạng 8 với 9 điểm. Tất nhiên, cách biệt đến nhóm cầm đèn đỏ chỉ 4 điểm chưa thể cho phép đại diện Bắc Trung Bộ được phép lơ là cảnh giác và quên đi mục tiêu chính trụ hạng.

Song ít nhất, vị thế hiện tại đủ an toàn để Thanh Hóa giữ vững tinh thần, tập trung tích lũy thêm điểm số. Dù không còn HLV Xuân Hợp trên băng ghế chỉ đạo, đội bóng xứ Thanh vẫn đang làm tốt nhiệm vụ dưới triều đại tân HLV Kim Young-chul.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã có màn ra mắt không tệ, khi giúp Thanh Hóa giành trận hòa quan trọng trên sân Hàng Đẫy trước đương kim á quân rất khát điểm, Thể Công. Cuộc đón tiếp HAGL cuối tuần này được xem như cơ hội rất tốt cho Mạch Ngọc Hà và các đồng đội gặt hái thêm 3 điểm.

Ngoài kết quả đơn thuần, chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp càng trở nên ý nghĩa. Nhưng lịch sử lại đang không đứng về phía đội chủ nhà. Kể từ 2018 đến nay, Thanh Hóa chưa từng thắng trong những lần đón tiếp HAGL, chỉ hòa 3 và thua tới 6.

Bản thân đội khách cũng đang rất quyết tâm tự cứu lấy chính mình. Chiến thắng 2-1 trong cuộc đón tiếp đối thủ nhiều duyên nợ Hà Nội FC ở vòng đấu gần nhất cho thấy HAGL cũng không dễ bị bắt nạt, sẵn sàng phản đòn sắc lẹm dù bị đánh giá thấp hơn.

Nhưng bản lĩnh mỗi khi xa nhà của thầy trò HLV Lê Quang Trãi lại đang mang đến nỗi lo cho người hâm mộ phố Núi. Cần biết rằng cả 4 lần "hạ sơn" gần đây, HAGL đều trắng tay, chỉ ghi 4 và thủng lưới đến 12 bàn.

Ngoài ra, điểm yếu cố hữu nơi hàng thủ cũng có thể lại khiến đội khách ôm hận. Mới trải qua 7 vòng đấu nhưng đội chủ sân Pleiku đã thủng lưới đến 15 bàn (trung bình hơn 2 bàn/trận), sở hữu hàng thủ kém nhất giải.

Thông tin lực lượng Thanh Hóa vs HAGL

Thanh Hóa: Bá Tiến lĩnh án treo giò.

HAGL: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs HAGL

Thanh Hóa: Thanh Diệp; Thanh Nam, Đình Huyên, Đức Mạnh, Ngọc Hà; Abdurakhmanov, Thongkhamsavath, Di Mateo, Mateo Lovic; Saliou Guindo, Matheus Martins

HAGL: Trung Kiên; Châu Phi, Basilio, Quang Huy, Robson Alves; Thanh Sơn, Thanh Nhân; Vĩnh Nguyên, Minh Tâm, Gia Bảo; Luann Augusto

Dự đoán: 2-1

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