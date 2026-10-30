Nhận định trận đấu Thanh Hóa vs Hà Tĩnh, 17h00 ngày 30.10: Nối dài mạch bất bại

Phong độ Thanh Hóa vs Hà Tĩnh

Phong độ của Thanh Hóa từ đầu mùa giải V.League 2026/27 đang có xu hướng hình sin. Cứ sau mỗi màn thể hiện ấn tượng, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp lại phải đón nhận kết quả không vui. Nhưng xét tổng thể, đội bóng xứ Thanh vẫn đang làm tốt công việc của mình, thậm chí vượt hơn cả mong đợi.

Ở vòng đấu gần nhất, Thanh Hóa kiếm được 1 điểm quý giá trong chuyến viếng thăm Hàng Đẫy. Trước giờ bóng lăn, ai cũng nghĩ các vị khách đến từ Bắc Trung Bộ sẽ phải ra về trong cảnh tay trắng bởi đối thủ bên kia chiến tuyến là ĐKVĐ CAHN.

Tuy nhiên, sự tập trung cao độ, chiến thuật hợp lý và tinh thần chiến đấu kiên cường đã giúp Thanh Hóa đứng vững. Nhờ 1 kết quả hòa 1-1, Văn Lợi và đồng đội duy trì được vị trí ở nửa trên BXH, tạo ra cách biệt 4 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ.

Trở về sân nhà, Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang theo bộ mặt tích cực. Nhưng đội chủ nhà cần hết sức tỉnh táo và không được phép lơ là cảnh giác. Nên nhớ, trong cả 2 lần đón khách gần nhất, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp đều bại trận.

Đó là những trận thua dưới tay Becamex TP.HCM (0-2, cúp Quốc gia) và Nam Định (0-2, vòng 4 V.League). Ngoài ra, kể từ tháng 8/2023 đến nay, đội bóng xứ Thanh không còn biết thắng ở những lần chạm trán Hà Tĩnh, bao gồm cú đúp thất bại ở mùa giải năm ngoái, đều với tỷ số 0-1.

Kế hoạch bổ sung nhân sự chất lượng đang giúp Hà Tĩnh trở thành gương mặt rất đáng gờm. Sau thất bại có phần tiếc nuối trong ngày ra quân trước CAHN, đại diện miền Trung đã không thua cả 4 vòng đấu gần đây (thắng 3, hòa 1).

Cú sẩy chân bất ngờ trước Phú Thọ ở vòng 1 cúp Quốc gia hoàn toàn có thể nằm trong toan tính của đội bóng núi Hồng. Bởi với chiều sâu lực lượng có hạn, dồn mọi nguồn lực cho mặt trận V.League xem ra an toàn và khả thi hơn.

Sau 5 vòng đấu, Hà Tĩnh hiện đứng hạng 6, xếp ngay trên Thanh Hóa với 3 điểm nhiều hơn. Điểm sáng trong lối chơi của đội khách ở mùa giải năm nay là họ không còn chỉ biết tập trung phòng ngự và chờ đợi thời cơ.

Đoàn quân trướng trướng HLV Phan Như Thuật đủ khả năng kiểm soát, dồn ép đối thủ và tung đòn kết liễu. Thành tích ghi 8 bàn sau 5 trận phần nào cho thấy hiệu suất tấn công đã được cải thiện.

Việc khối đội hình thường xuyên đẩy cao khiến khoảng trống trước khung thành do Thanh Tùng trấn giữ lộ ra nhiều hơn. 6 bàn thua đã qua như lời cảnh báo. Dẫu vậy, về tổng thể, Hà Tĩnh đang tạo ra sự cân bằng và ổn định.

Nếu tận dụng tốt thời cơ, đội khách hoàn toàn có thể ra về cùng 3 điểm, hoặc chí ít nối dài mạch bất bại.

Thông tin lực lượng Thanh Hóa vs Hà Tĩnh

Thanh Hóa: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

Hà Tĩnh: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Thanh Hóa vs Hà Tĩnh

Thanh Hóa: Thanh Diệp, Thanh Nam, Văn Lợi, Tuấn Cảnh, Đức Mạnh, Abdurakhmanov, Văn Tùng, Damoth Thongkhamsavath, Di Mateo, Saliou Guindo, Matheus

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Helerson, Viết Triều, Duy Thường, Văn Huy, Văn Lương, Văn Đức, Trung Nguyên, Antonio, Charles, Daniel

Dự đoán: 1-1

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