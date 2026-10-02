Nhận định trận đấu Thái Lan vs Philippines, 16h00 ngày 2.10: 'Voi chiến' không dễ thắng

Phong độ Thái Lan vs Philippines

Thái Lan bước vào lượt trận cuối cùng tâm trạng rất thoải mái. Chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam đã chính thức đưa "Voi chiến" cán đích trên ngôi đầu bảng B và tấm vé vào thẳng trận chung kết.

Cuộc chạm trán Philippines vì thế không còn mang quá nhiều ý nghĩa với thầy trò HLV Anthony Hudson. Chiến lược gia người Anh nhiều khả năng sẽ để các trụ cột nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận tranh ngôi vô địch, đồng thời tạo cơ hội thể hiện mình cho những nhân tố ít được ra sân.

Đến lúc này, Thái Lan chưa phải nhận bất kỳ bàn thua nào, trong khi 6 lần chọc thủng lưới khung thành đối diện. Thống kê đủ để thấy đội tuyển xứ Chùa vàng xứng đáng có được tấm vé chơi chung kết.

Sự kết hợp giữa những ngôi sao giàu kinh nghiệm và lứa trẻ tài năng giúp Thái Lan duy trì sự cân bằng và ổn định qua từng trận. Song cũng khó có thể nói màn thể hiện của "Voi chiến" ở những trận đấu đã qua đạt mức thuyết phục cao.

Thay vì lối chơi kiểm soát, áp đặt quen thuộc, HLV Hudson đã mang đến hình ảnh một Thái Lan kỷ luật và biết thu mình hơn. Trước Việt Nam, những Sarach, Chanathip, Supachai... sẵn sàng nhường lại thế trận, ưu tiên bảo vệ vững thành quả.

Có lẽ, sau nhiều thất bại ở các giải đấu khu vực gần đây, Thái Lan đã tự đúc rút kinh nghiệm và bài học cho riêng mình. Tiến đến trận chung kết cùng chủ nhà Indonesia, không ngạc nhiên nếu "Voi chiến" tiếp tục trình diện phong cách khó chịu này.

Bên kia chiến tuyến, Philippines đã thực sự tự làm khó mình khi để đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng, Pakistan cầm hòa 2-2. Từ vị thế của đội tuyển có thể cạnh tranh tối thiểu vị trí nhì bảng, thầy trò HLV Carles Cuadrat còn lại rất ít hy vọng chen chân vào top 2.

Trong bối cảnh đã thua Việt Nam 0-1 ở trận ra quân, Philippines chỉ vươn lên hạng 2 nếu hội tụ đủ 2 điều kiện. Tuyển Việt Nam thua sốc Pakistan, đồng thời Philippines đánh bại Thái Lan. Mọi kịch bản nào khác cũng sẽ đều không thể giúp Paul Tabinas cùng các đồng đội cải thiện thứ hạng.

Nhìn chung, để rơi vào tình cảnh hiện tại, thầy trò HLV Cuadrat chỉ còn biết tự trách bản thân. Họ đã bỏ lỡ cơ hội kiếm 1 điểm từ trận đấu với Việt Nam, đồng thời đánh rơi chiến thắng trước Pakistan dù dễ dàng dẫn trước 2 bàn sau 45 phút đầu.

Không phủ nhận đẳng cấp của Philippines ở FIFA ASEAN Cup 2026 đã được nâng lên rõ rệt so với giải đấu khu vực cách đây 1 tháng, nhờ được tăng cường dàn "ngoại binh" chất lượng. Dẫu vậy, tâm lý thi đấu và bản lĩnh chưa vững vàng khiến đoàn quân dưới trướng HLV Cuadrat bỏ lỡ cơ hội tạo nên bất ngờ.

Thông tin lực lượng Thái Lan vs Philippines

Thái Lan: Do đã chắc ngôi đầu và tấm vé vào chung kết, HLV Hudson nhiều khả năng chỉ tung ra sân đội hình dự bị.

Philippines: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Thái Lan vs Philippines

Thái Lan: Kampol; Waris Choolthong, Jonathan Khemdee, Kritsada Kaman, Chaipol Adthon; Iklas Sanron, Teerapat; Seksan Ratree, Anan Yodsangwal, Kakana; Jude Soonsup-Bell

Philippines: Kevin Ray Mendoza; Paul Tabinas, Jefferson Tabinas, Jesper Nyholm, Daisuke Sato; Manny Ott, Randy Schneider, Sandro Reyes; Jarvey Gayoso, Bjorn Kristensen, Andre Leipold

Dự đoán: 1-1