Nhận định trận đấu Tây Ban Nha vs Croatia, 1h45 ngày 30.9: Khó cản nhà vô địch

Phong độ Tây Ban Nha vs Croatia

Không hổ danh đương kim vô địch châu Âu và thế giới, Tây Ban Nha đã có màn ra quân mĩ mãn ở bảng A3. Dù phải làm khách tại Wembley trước chủ nhà Anh khao khát chứng tỏ năng lực, thầy trò HLV Luis de la Fuente vẫn xuất sắc ra về cùng chiến thắng 3-2.

Kể từ sau thất bại 0-1 trước Colombia ở trận giao hữu hồi tháng 3 năm 2024, Tây Ban Nha đang duy trì chuỗi 20 trận bất bại, thu về tới 14 chiến thắng. Được trở về sân nhà Ramon Sanchez Pizjuan để đón tiếp Croatia, mục tiêu của "La Roja" vẫn là 3 điểm hòng độc chiếm đỉnh bảng.

Lần gặp gỡ gần nhất cách đây hơn 2 năm, tại vòng bảng Euro 2024, đội tuyển xứ đấu bò đã thắng đậm Croatia 3 bàn không gỡ, góp phần quan trọng tiễn đối thủ đến từ khu vực Nam Âu rời cuộc chơi sớm.

Ở thời điểm hiện tại, không tập thể nào sở hữu bộ mặt ổn định như cách Tây Ban Nha đang vận hành. Nhờ khả năng kiểm soát bóng thượng thừa, dựa trên những tình huống ban bật như được lập trình, "La Roja" giảm thiểu tối đa sức ép về phần sân nhà, đồng thời có nhiều bóng trong chân để triển khai thế trận vây giáp cầu môn đối diện.

12 lần đón khách gần đây ở các giải đấu chính thức, Tây Ban Nha đều chưa một lần nếm mùi chiến bại, giành tới 9 chiến thắng. Croatia đã chứng tỏ bộ mặt khó chơi trong suốt hơn 2 thập kỷ qua. Song để tạo nên bất ngờ ở chuyến viếng thăm thành Seville, đội khách sẽ cần thêm không ít yếu tố may mắn.

Croatia lúc này cũng vừa trải qua cuộc cách mạng nho nhỏ trên băng ghế chỉ đạo. Sau gần 1 thập kỷ gắn bó, HLV Zlatko Dalic đã rời đi sau chiến dịch World Cup 2026 chưa thành công như mong đợi. Người được lựa chọn thay thế vẫn là gương mặt khá quen thuộc, Slaven Bilic.

Nhà cầm quân 58 tuổi trước đây từng có khoảng 6 năm dẫn dắt đội tuyển quê hương. Khi ấy, ông giành tới 42 chiến thắng, hòa 15 và thua 8 sau tổng cộng 65 lần ra sân (tỷ lệ thắng lên đến hơn 64%).

Trong nhiệm kỳ 2, Bilic vẫn chưa thể mạnh dạn gạt bỏ những công thần đã luống tuổi như Luka Modric, Andrej Kramaric, Josip Stanisic hay Ivan Perisic. Đơn giản bởi dấu ấn ảnh hưởng từ những cái tên kể trên vẫn còn quá lớn.

Chẳng đâu xa, chính đội trưởng Luka Modric ghi bàn mở tỷ số, trong khi Ivan Perisic thực hiện 1 pha kiến tạo, góp công vào chiến thắng 2-1 trên sân CH Czech cách đây ít ngày.

Song Tây Ban Nha chắc chắn sẽ mang đến thử thách lớn hơn nhiều. Cần biết rằng trong 5 chuyến xa nhà trước đó trong khuôn khổ UEFA Nations League, Croatia chỉ hòa 2 và thua 3.

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Croatia

Tây Ban Nha: Pedro Porro và Joan Garcia từ giã sớm đội tuyển vì chấn thương.

Croatia: Thiếu vắng Josip Juranovic và Martin Erlic do chưa bình phục chấn thương.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Croatia

Tây Ban Nha: Simon; Pubill, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

Croatia: Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic; L Sucic, P Sucic, Mario Pasalic; Budimir

Dự đoán: 3-1