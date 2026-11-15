Nhận định trận đấu Tây Ban Nha vs Anh, 2h45 ngày 16.11: Điệp vụ 'đòi nợ' khó thành

Phong độ Tây Ban Nha vs Anh

Cục diện bảng A3 đã sớm ngã ngũ trong bối cảnh Tây Ban Nha và Anh tỏ ra quá mạnh so với Croatia hay CH Czech. Cách đây ít ngày, trong khi Tây Ban Nha dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trên sân CH Czech, Anh cũng nhẹ nhàng vượt qua Croatia 2-1 tại Wembley.

Màn thư hùng trên sân Metropolitano vì thế có thể được xem như trận chung kết của bảng A3. Hiện tại, Tây Ban Nha đang bay cao trên ngôi đầu cùng thành tích 5 trận toàn thắng, ghi 14 và thủng lưới 5 bàn. Anh xếp ngay sau với 3 điểm ít hơn.

Nhưng một cuộc lật ngôi ngay tại xứ sở đấu bò hoàn toàn có thể xảy ra. Tây Ban Nha sẽ đánh mất đỉnh bảng nếu thúc thủ bất kỳ tỷ số nào. Bởi khi ấy, đôi bên cùng có 15 điểm, xét về chỉ số đối đầu hoặc hiệu số bàn thắng, Tây Ban Nha chắc chắn lép vế ở một trong hai thông số trên.

Nắm ưu thế sân nhà và đặc biệt phong độ rất ổn định, đội chủ nhà hứa hẹn không dễ chấp nhận tay trắng. Nên nhớ, kể từ thất bại dưới tay Colombia trong dịp giao hữu hồi tháng 3/2024, Tây Ban Nha đã không còn nếm mùi chiến bại, giữ chuỗi 43 trận bất bại.

Được đánh giá cao hơn và sở hữu mạch thăng hoa kéo dài suốt hơn 2 năm qua song thầy trò HLV Luis de la Fuente chắc chắn không được phép chủ quan. Nhất là khi đối thủ bên kia chiến tuyến cũng đang rất thoải mái về mặt tinh thần, sẵn sàng cùng đội chủ nhà tạo nên màn đôi công cởi mở.

Sau 8 năm vắng bóng ở vòng loại trực tiếp Nations League, "Tam Sư" đã trở lại. Sức ép đã được giải tỏa, giờ là lúc Harry Kane và các đồng đội hoàn toàn có thể chơi tất tay nhằm đòi món nợ thua 2-3 ở lượt đi, đồng thời hướng đến mục tiêu vượt qua chính đối thủ, đánh chiếm thành công ngôi đầu bảng.

Dẫu vậy, tuyển Anh đang đối mặt nhiều vấn đề nan giải hơn trước chuyến viếng thăm Madrid. Đặc biệt, hệ thống phòng ngự vốn không quá chắc chắn của đội khách càng thêm âu lo khi Marc Guehi trở thành trụ cột mới nhất dính chấn thương.

Với những cái tên có thể ra sân như Alexander-Arnold, Konsa, Burn, Hall, thật khó trông mong "Tam Sư" có thể giữ sạch lưới trước hàng công rất mạnh bên phía đối diện. Ở lượt đi, cũng chính những sai lầm xuất phát từ khâu phòng ngự từng khiến thầy trò HLV Thomas Tuchel phải trả giá đắt.

Ngoài ra, tuyển Anh cũng gặp bất lợi về thể lực. Do đưa ra sân đội hình mạnh nhất ở chiến thắng trước Croatia, trong khi "La Roja" chỉ sử dụng lực lượng dự bị ở chuyến hành quân đến CH Czech, "Tam Sư" rõ ràng khó duy trì khả năng pressing cường độ cao.

Thông tin lực lượng Tây Ban Nha vs Anh

Tây Ban Nha: Lamine Yamal và Oyarzabal đã có thể trở lại đội hình xuất phát.

Anh: Trung vệ Marc Guehi và một số trụ cột nơi hàng thủ sẽ không thể góp mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Anh

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Ruiz, Pedri; Yamal, Lopez, Baena; Oyarzabal

Anh: Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Burn, Hall; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane

Dự đoán: 2-1