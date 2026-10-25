Nhận định trận đấu Sunderland vs Leeds, 23h30 ngày 25.10: Vùng vẫy nơi đáy bảng

Phong độ Sunderland vs Leeds

Mùa giải thành công ngoài mong đợi sau khi thăng hạng giúp Sunderland giành tấm vé trở lại cúp châu Âu sau hơn nửa thế kỷ vắng bóng. Nhưng chiều sâu lực lượng có hạn khiến giấc mơ châu lục đang trở thành gánh nặng với "Mèo đen".

Do phải san sẻ nhân lực cho cả đấu trường Europa League, Sunderland đang trải qua giai đoạn rất khó khăn. Suốt 4 vòng đấu vừa qua, đội chủ sân Ánh Sáng đều lâm cảnh tay trắng.

Chuỗi 4 trận thất bại đã đẩy Sunderland xuống vị trí cuối bảng dù trước đó, họ có khởi đầu không tệ khi giành 4 điểm sau 3 vòng đầu.

Việc phải liên tiếp chạm trán những đối thủ khó chơi như Arsenal, Man City, Brighton và Bournemouth, cộng hưởng thêm nhiệm vụ chinh chiến vào giữa tuần có lẽ là nguyên nhân chính tạo nên chuỗi kết quả thất vọng gần đây.

Nhưng đâm lao phải theo lao. Sunderland cần nhanh chóng thích nghi và đưa ra những toan tính phù hợp. Bởi quãng thời gian tới, lịch thi đấu của đội bóng vùng Đông bắc vẫn diễn ra với tần suất khá dày.

Trước mắt, cắt đứt mạch thất bại sẽ trở thành nhiệm vụ trọng tâm với thầy trò HLV Regis Le Bris. Đón tiếp các vị khách không quá mạnh như Leeds, đội chủ nhà thậm chí không ngần ngại đặt tham vọng kiếm trọn 3 điểm.

Dẫu vậy, trong bối cảnh bản thân vừa phải căng sức thi đấu vào giữa tuần, nền tảng thể lực của đội chủ nhà rõ ràng sẽ có phần lép vế hơn đối thủ. Thế nên, trước khi nghĩ đến chiến thắng, Sunderland sẽ tập trung trước tiên cho mục tiêu tối thiểu không thua.

Gia cố chắc chắn hệ thống phòng ngự trở thành bài toán cấp bách. So với cách đây 1 năm, hàng phòng thủ của Sunderland đang tỏ ra mong manh dễ vỡ hơn. 5 lần ra sân vừa qua, các học trò của HLV Le Bris đều không thể giữ sạch lưới, dù đối thủ có là những cái tên thuộc diện chiếu dưới như Torreense (Bồ Đào Nha) hay Lech Poznan (Ba Lan).

Bên phía đối diện, Leeds cũng vừa trải qua 3 vòng liền không thắng, hòa 2 và thua 1. Song so với đội chủ nhà, đoàn quân dưới trướng HLV Daniel Farke đang sở hữu nhiều tín hiệu lạc quan hơn.

Có trong tay số vốn 10 điểm, Leeds hiện đứng hạng 8, tạo ra cách biệt 4 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ. Nếu tiếp tục duy trì bộ mặt ổn định như giai đoạn đã qua, đội bóng vùng Yorkshire hoàn toàn đủ khả năng nuôi hy vọng cạnh tranh vé dự cúp châu Âu.

Tuy nhiên, xét trên tiềm lực hiện tại, cán đích ở nửa trên BXH cũng đã được xem như thành công với "The Whites". Tâm lý thoải mái, cộng thêm quyết tâm tích lũy điểm số, đội khách được kỳ vọng sẽ ra về cùng tối thiểu 1 điểm.

Thông tin lực lượng Sunderland vs Leeds

Sunderland: Thiếu vắng Wilson Isidor, Romaine Mundle, Dan Ballard và Kevin Danso vì chấn thương và án treo giò.

Leeds: Chân sút chủ lực Dominic Calvert-Lewin chưa chắc kịp bình phục. Mateo Joseph, Anton Stach và Noah Okafor cũng nhiều khả năng vắng mặt.

Đội hình dự kiến Sunderland vs Leeds

Sunderland: Roefs; Mukiele, O'Nien, Alderete, Reinildo; Sadiki, Xhaka; Hume, Diarra, Le Fee; Brobbey

Leeds: Trafford; Muharemovic, Elvedi, Justin; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Wilson, Aaronson; Nmecha

Dự đoán: 1-1