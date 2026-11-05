Nhận định trận đấu Sunderland vs Dinamo Zagreb, 3h00 ngày 6.11: Hai bộ mặt đối lập

Phong độ Sunderland vs Dinamo Zagreb

Sunderland đang thể hiện 2 bộ mặt trái ngược ở Ngoại hạng Anh và các đấu trường cúp. Cụ thể, "Mèo đen" đối diện rất nhiều thách thức và khó khăn sau 9 vòng đấu đã qua tại Premier League. Với thất bại 1-3 trên sân Coventry City cuối tuần qua, đội bóng vùng Đông bắc tiếp tục chôn chân nơi đáy bảng, mới kiếm nổi vỏn vẹn 5 điểm.

Sau một mùa giải thăng hạng và xuất sắc cán đích trong nhóm dự cúp châu Âu, Sunderland chắc chắn không muốn lại phải chia tay đấu trường cao nhất đảo quốc sương mù. Tuy nhiên, nếu không sớm tìm cách cải thiện thành tích, đặc biệt ở màn chạm trán các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, thầy trò HLV Regis Le Bris hoàn toàn có thể chìm nghỉm nơi "vũng lầy" cuối bảng.

Tạm gác lại phiền muộn ở Ngoại hạng Anh, Sunderland đang thi đấu rất ổn ở sân chơi còn lại. Nhờ 2 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ đồng hạng, Hull City (1-0) và Brentford (3-2), đội chủ sân Ánh Sáng đã giành vé vào đến tứ kết cúp Liên đoàn Anh.

Mặt trận Europa League cũng đang chứng kiến bộ mặt ổn định của Sunderland. 3 lượt trận đã qua, thầy trò HLV Le Bris thu về 7 điểm (2 thắng và 1 hòa). Mục tiêu của "Mèo đen" có lẽ sớm xây chắc vị thế trong top 8, trước khi dồn toàn bộ nguồn lực cho cuộc chiến trụ hạng Premier League.

Vì thế, đánh bại Dinamo Zagreb được xem như nhiệm vụ bắt buộc dành cho Isidor và các đồng đội. Được chơi tại sào huyệt The Light sẽ mang đến điểm tựa tinh thần quan trọng để đội chủ nhà hoàn thành mục tiêu đề ra.

Bên kia chiến tuyến, Dinamo Zagreb lại hành quân đến nước Anh cũng nhiều âu lo. Phong độ có phần phập phù từ đầu mùa trở thành nguyên nhân cốt lõi. Sau thất bại khá sốc 0-1 trên sân đối thủ nhược tiểu cùng thành phố Rudes, HLV Mario Kovacevic lập tức nhận trát sa thải.

Jerko Leko được bổ nhiệm tạm quyền dẫn dắt trong 2 trận đấu tiếp theo, trước khi CLB chỉ định người kế nhiệm. Xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo ngay trước thềm chuyến viếng thăm sân Ánh Sáng càng khiến hy vọng giành điểm của đội khách thêm mờ nhạt.

Lúc này, Dinamo Zagreb đang có 4 điểm từ thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 bại. Cơ hội tạo bất ngờ của đại diện Croatia tất nhiên không được đánh giá cao. Trong 8 lần xa nhà gần đây trong khuôn khổ cúp châu Âu, Dinamo Zagreb mới thắng 1, hòa 4 và thua 3.

Thông tin lực lượng Sunderland vs Dinamo Zagreb

Sunderland: Daniel Ballard, Romaine Mundle và Habib Diarra tiếp tục ngồi chơi xơi nước vì chấn thương. Chemsdine Talbi, Jocelin Ta Bi, Melker Ellborg, Alan Browne và Aji Alese không được đăng ký dự Europa League.

Dinamo Zagreb: Tuyển thủ Scotland, Scott McKenna, là sự vắng mặt đáng chú ý duy nhất.

Đội hình dự kiến Sunderland vs Dinamo Zagreb

Sunderland: Roefs; Hume, Danso, O’Nien, Methalie; Xhaka, Sadiki; Meunier, Le Fee, Fofana; Isidor

Dinamo Zagreb: Kotarski; Galesic, Dominguez, Radeljic, Vinlof; Misic, Ivanusec, Stojkovic; Almena, Beljo, Hoxha

Dự đoán: 1-0