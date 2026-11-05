Nhận định trận đấu Sparta Prague vs Bournemouth, 0h45 ngày 6.11: Tiếp đà thăng hoa

Phong độ Sparta Prague vs Bournemouth

Không đội bóng Anh nào gây ấn tượng bằng Bournemouth trong giai đoạn nửa cuối tháng 10. Từ hình ảnh thiếu ổn định và trải qua 6 vòng đầu không biết đến hương vị chiến thắng ở Premier League, đoàn quân dưới trướng HLV Marco Rose như lột xác, hóa thân thành một diện mạo hoàn toàn khác.

Suốt 6 trận gần đây, Bournemouth đều toàn thắng. Nhưng cách ca khúc khải hoàn của đội chủ sân Vitality mới thực sự đáng nể. Họ thắng 2 trận với khoảng cách 2 bàn và 4 trận cách biệt 3 bàn, đồng thời đều giữ sạch lưới.

Cần biết rằng những đối thủ của Bournemouth không hề dễ chơi, như AC Milan (3-0), Man United (3-0), Aston Villa (3-0) và Leeds (2-0). Nhờ phong độ khởi sắc, thầy trò HLV Marco Rose vươn lên hạng 8 Premier League, chỉ còn kém top 5 khoảng cách 3 điểm.

Tại mặt trận Europa League, Bournemouth cũng cho thấy bản thân không phải tay mơ, dù mới lần đầu dự cúp châu Âu. Sau 3 lượt trận, "The Cherries" giành trọn vẹn 9 điểm, sáng cửa cán đích trong top 8, đồng nghĩa tấm vé vào thẳng vòng 1/8.

Theo nhận định từ giới chuyên môn, cơ hội đăng quang của Bournemouth thậm chí chỉ thấp hơn Juventus và Bayer Leverkusen, đồng thời xếp trên bộ đôi đối thủ đồng hương, Sunderland và Crystal Palace.

Trái ngược đội khách, đây là mùa giải thứ 4 liên tiếp Sparta Prague góp mặt ở đấu trường châu lục. Tuy nhiên, màn khởi đầu của đương kim á quân CH Czech không thật sự suôn sẻ. Hiện tại, thầy trò HLV Brian Priske có trong tay 4 điểm từ thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 bại.

Bên cạnh nhiệm vụ chông gai ở Europa League, Sparta Prague còn đang gặp khó cả tại sân chơi quốc nội. Thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Banik Ostrava cách đây 1 tuần đã khiến đội chủ sân Epet bất ngờ dừng cuộc chơi ở cúp Quốc gia.

Ít ngày sau, Sparta Prague tiếp tục hòa nhạt nhòa 0-0 trên sân đối thủ chiếu dưới Bohemians 1905. Kết quả thất vọng đã đẩy đoàn quân dưới trướng HLV Priske xuống hạng 4, kém ngôi đầu bảng do kình địch cùng thành phố Slavia Prague nắm giữ tới 8 điểm.

Tính ra, 6 lần ra sân gần đây trên mọi mặt trận, Sparta Prague mới thắng 1, hòa 3 và thua 2. Với phong độ khá nghèo nàn, đội chủ nhà liệu có đủ khả năng ngăn chặn "cơn cuồng phong" đến từ đảo quốc sương mù?

Thông tin lực lượng Sparta Prague vs Bournemouth

Sparta Prague: Chấn thương khiến Matej Rynes, Adam Karabec, Magnus Kofod Andersen và Emmanuel Uchenna đều chắc chắn ngồi ngoài.

Bournemouth: Alex Scott, Alex Toth và Julian Araujo tiếp tục dưỡng thương.

Đội hình dự kiến Sparta Prague vs Bournemouth

Sparta Prague: Surovcik; Hoever, Zeleny, Guddal, Vitalyos; Irving, Mannsverk, Sochurek; Jurasek, Vojta, Alcocer

Bournemouth: Di Gregorio; Smith, Diakite, Silva, Soler; Adams, Cook; Tavernier, Kroupi, Gannon-Doak; Rodriguez

Dự đoán: 1-2