Phong độ SLNA vs Ninh Bình

Chiều 27.11, mọi con đường ở xứ Nghệ đều dẫn đến sân Vinh. Đó là câu nói vui cửa miệng của không ít người hâm mộ trước thềm màn đọ sức tâm điểm giữa SLNA và Ninh Bình. Quả thật, sức nóng của trận đấu khiến lượng vé bán ra nhanh chóng rơi vào trạng thái "cháy".

Hàng dài cổ động viên xếp hàng chờ mua vé hứa hẹn giúp sân Vinh được phủ kín. Đó cũng là nguồn động lực to lớn dành cho thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn trước trận đánh quan trọng.

Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên bầu không khí nóng bỏng trở lại thành Vinh. Tất cả là nhờ màn trình diễn thăng hoa trên sân cỏ của những Văn Lắm, Quang Vinh, Long Vũ, Đức Vinh, Joseph Onoja, Luiz Guilherme...

Sau 8 vòng đấu, SLNA trở thành tập thể duy nhất chưa nếm mùi chiến bại, giành 3 thắng và 5 hòa. Thay vì chật vật nhặt nhạnh từng điểm số cho cuộc chiến trụ hạng như thường thấy, đội bóng xứ Nghệ bất ngờ hiện diện trên nhóm đua vô địch.

Kể từ đầu mùa, SLNA đã đụng độ không ít đối thủ khó nhằn như CAHN (1-1), CA TP.HCM (1-1), Thể Công (0-0) hay Hà Nội FC (4-1). Chuỗi thành tích bất bại không đến nhờ yếu tố may mắn. Tất cả cho thấy sự trưởng thành về nhiều mặt, cả trình độ lẫn bản lĩnh, của dàn cầu thủ trẻ xuất thân từ lò đào tạo CLB.

Ngoài ra, chiến thuật linh hoạt của HLV Văn Sỹ Sơn cũng mang đến dấu ấn khác biệt. SLNA về cơ bản có thiên hướng thực dụng, tập trung xây chắc hệ thống phòng ngự, hạn chế tối đa khoảng trống trước cầu môn, đồng thời sẵn sàng trừng phạt đối thủ bằng những tình huống chuyển đổi trạng thái.

Đón tiếp ứng viên vô địch như Ninh Bình, đội chủ sân Vinh càng có lý do để lựa chọn cách chơi này. Nhờ sở hữu lực lượng thuộc diện thiện chiến bậc nhất sân chơi quốc nội, đội khách thường yêu thích phong cách kiểm soát và áp đặt.

Vấn đề của Ninh Bình có lẽ nằm ở bản lĩnh trong những trận cầu lớn. Họ có thể làm rất tốt, thu hoạch tối đa điểm số trước các đối thủ dưới cơ. Nhưng khi chạm trán tập thể rắn mặt bên kia chiến tuyến, các học trò dưới trướng HLV Chu Đình Nghiêm lại gặp không ít lúng túng.

Trận hòa 1-1 trên sân Nam Định hay 2 thất bại liên tiếp dưới tay CA TP.HCM (0-1) và Hà Nội FC (1-2) là minh chứng rõ nét. SLNA lúc này cũng tỏ ra rất cứng cựa và khó bị đánh bại.

Vì thế, nếu muốn vươn lên trở thành ứng viên thực thụ cho chức vô địch, đội bóng cố đô Hoa Lư cần thể hiện bộ mặt lạnh lùng và kỷ luật hơn, thay vì thiếu ổn định và dễ tổn thương khi bị đối phương phản đòn.

Thông tin lực lượng SLNA vs Ninh Bình

SLNA: Tiền đạo Bruno lẫn tiền vệ Khắc Ngọc chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Tuy nhiên, đã có sự trở lại của tiền vệ quan trọng Josehp Onoja sau án treo giò.

Ninh Bình: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến SLNA vs Ninh Bình

SLNA: Văn Bình, Thanh Đức, Nguyên Hoàng, Jairo Filho, Bá Quyền, Quang Vinh, Quang Tú, Abdel Amine Trần, Văn Lắm, Long Vũ, Luiz Guilherme

Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Lucas Henrique, Martins Romeu, Bảo Toàn, Tiến Anh, Đức Chiến, Hoàng Đức, Gia Hưng, Quốc Việt, Lê Phát

Dự đoán: 1-1

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