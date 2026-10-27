Nhận định trận đấu Shanghai Port vs CAHN, 17h00 ngày 27.10: Nỗ lực giành điểm số lịch sử

Phong độ Shanghai Port vs CAHN

Shanghai Port nằm trong nhóm 7 CLB chưa nếm mùi thất bại sau 2 lượt trận đã qua tại vòng phân hạng AFC Champoins League Elite (cúp C1 châu Á). Ngày ra quân, đương kim vô địch Super League (VĐQG Trung Quốc) tạo nên màn rượt đuổi tỷ số cởi mở cùng chủ nhà Ratchaburi.

Thực chất, đó là trận đấu sớm nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò HLV Kevin Muscat khi vượt lên dẫn tới 4 bàn sau khoảng hơn 50 phút đầu. Chỉ đến thời điểm Shanghai Port bắt đầu thi đấu có phần lỏng chân, cuộc so tài mới được thêm thắt gia vị hấp dẫn.

Gần 1 tháng sau chiến thắng 6-4 trên đất Thái Lan, Wu Lei và đồng đội kiếm thêm 1 điểm từ kết quả hòa 1-1 ở cuộc đón tiếp Daejeon Hana Citizen (Hàn Quốc). Với tổng cộng 4 điểm, Shanghai Port hiện đứng hạng 5.

Đón tiếp CAHN, đại diện Trung Quốc chắc chắn đặt mục tiêu chiến thắng. Chuỗi 12 trận bất bại gần nhất cho thấy bộ mặt ổn định của đội chủ nhà. Tại giải VĐQG, Shanghai Port thắng 7 và hòa 2 ở 9 lần ra sân gần đây, qua đó vươn lên hạng 5 nhưng vẫn kém ngôi đầu bảng tới 10 điểm trước vòng cuối.

Hy vọng bảo vệ ngôi vương đã hết, không ngạc nhiên nếu đoàn quân dưới trướng HLV Muscat sẽ dồn lực cho mặt trận châu lục. Lợi thế sân nhà, không còn vướng bận đấu trường quốc nội và lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, mọi kết quả nào khác ngoài 3 điểm trọn vẹn đều được xem như thất bại dành cho Shanghai Port.

Bên phía đối diện, CAHN dự giải với tư cách ĐKVĐ V.League. Nhưng trong lần đầu bước ra sân chơi danh giá nhất châu lục, thầy trò HLV Mano Polking không được đánh giá cao cũng là điều đương nhiên.

Lúc này, CAHN chưa có điểm nào bởi 2 thất bại trước các CLB Nhật Bản, Gamba Osaka (1-4) và Kashima Antlers (0-1). Điểm rơi phong độ hiện tại của đội chủ sân Hàng Đẫy cũng không tốt, vừa trải qua 2 vòng đấu liên tiếp không thắng (hòa 1, thua 1) ở sân chơi quốc nội.

Dù sở hữu lực lượng thuộc diện thiện chiến hàng đầu sân cỏ Việt Nam, không quá khó để nhận thấy dấu hiệu quá tải từ CAHN. Đặc biệt ở những trụ cột phải cày ải nhiều giải đấu ở cả cấp ĐTQG lẫn CLB trong vài tháng qua.

Bài toán thể lực có lẽ đang trở thành vấn đề nan giải nhất với CAHN. Chuyến xa nhà dự báo khó khăn và mục tiêu kiếm điểm số đầu tiên trong lịch sử dự AFC Champions League Elite của thầy trò Polking có thành công hay không sẽ phụ thuộc đáng kể vào cách lựa chọn lối chơi và khả năng phân bổ thể lực hợp lý.

Thông tin lực lượng Shanghai Port vs CAHN

Shanghai Port: Đầy đủ lực lượng.

CAHN: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến Shanghai Port vs CAHN

Shanghai Port: Yan Junling, Alex Yang, Ferreira, Wei Zhen, Zhang Lingpeng, Wang Zhenao, Melendo, Jaume Grau, Mateus Vital, Ampem, Wu LeiF

CAHN: Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Văn Hậu, Pendant Quang Vinh, Mauk Stefan, Quang Hải, Thành Long, Đình Bắc, Alan, Leo Arthur

Dự đoán: 1-1