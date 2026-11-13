Nhận định trận đấu Serbia vs Đức, 2h45 ngày 14.11: Nhiệm vụ phải thắng

Phong độ Serbia vs Đức

Tuyển Đức nhận rất nhiều kỳ vọng dưới triều đại tân HLV Jurgen Klopp. Tuy nhiên, hành trình đã qua của "Die Mannschaft" ở vòng bảng UEFA Nations League 2026/27 lại đang diễn ra không mấy suôn sẻ.

Sau 4 lượt trận, Đức mới thắng vỏn vẹn 1, hòa 2 và thua 1. Do mới có 5 điểm trong tay, Florian Wirtz cùng các đồng đội chỉ đang xếp hạng 3, kém Hà Lan và Hy Lạp khoảng cách 3 điểm.

Trong bối cảnh đã thua thành tích đối đầu trước Hy Lạp (thua 0-1 và hòa 0-0), Đức đang phải hứng chịu áp lực rất lớn. Muốn nuôi hy vọng vươn lên top 2 và giành vé vào tứ kết, thầy trò HLV Klopp không được phép trắng tay ở chuyến hành quân đến Belgrade.

Bởi thất bại cũng đồng nghĩa Đức không còn cơ hội cạnh tranh thứ hạng với Hy Lạp. Đồng thời khả năng bắt kịp Hà Lan cũng rất thấp. Ngay cả ra về cùng 1 điểm cũng coi như "Die Mannschaft" tự khép bớt cánh cửa đi tiếp của bản thân.

Chạm trán đội chủ nhà xếp cuối bảng, mọi kết quả nào khác ngoài 3 điểm trọn vẹn cũng đều được xem như thảm họa. Đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới hiểu rõ điều đó và họ sẽ nỗ lực bằng mọi giá để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Một trong những vấn đề Đức đang gặp phải là khả năng kiến tạo cơ hội còn hạn chế. "Die Mannschaft" kiểm soát bóng và cho thấy khả năng pressing, vây ráp khá tốt. Nhưng khi tiến sang 1/3 cuối sân, những ý tưởng xuyên phá hàng phòng ngự đối phương lại chưa được thực hiện chỉn chu, nhịp nhàng.

Thông số 3 bàn thắng sau 4 trận thực sự nghèo nàn. Song cũng cần nhìn nhận thực tế, UEFA Nations League không phải giải đấu Jurgen Klopp và các cộng sự quá đặt nặng thành tích. Nhà cầm quân lừng danh sinh năm 1967 đơn giản xem đây như cơ hội thử nghiệm cả về nhân sự và lối chơi.

Song nếu phải dừng chân từ vòng bảng, đó vẫn là kết cục đáng thất vọng. Không người hâm mộ Đức nào muốn thấy đội bóng quê hương bị loại sớm, đồng thời đứng trước nguy cơ xuống hạng.

Serbia đã chắc chắn không còn hy vọng góp mặt ở vòng 16 đội. Đại diện Nam Âu đã toàn thua cả 4 lượt trận, mới ghi 3 và thủng lưới 8 bàn. Vị trí đội sổ gần như cũng khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Veljko Paunovic.

Ở lượt đi tại Munich, Serbia từng lép vế toàn diện. Dusan Tadic và đồng đội chỉ kiểm soát bóng 26%, tung ra vỏn vẹn 1 cú dứt điểm. Chiều ngược lại, khung thành do Petrovic trấn giữ liên tiếp chao đảo khi phải nhận tới 32 cú dứt điểm.

Chơi trên sân nhà có lẽ cũng không mang đến lợi thế đáng kể nào cho Serbia. Nhiều khả năng chuỗi thất bại của đội chủ nhà sẽ được gia tăng lên con số 7.

Thông tin lực lượng Serbia vs Đức

Serbia: Thiếu vắng bộ đôi Sasa Lukic và Nemanja Maksimovic vì án treo giò.

Đức: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Serbia vs Đức

Serbia: V Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Gudelj, Babic, Erakovic, Sukacev; Samardzic, S Milinkovic-Savic, Zivkovic; Cvetkovic, Mitrovic

Đức: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Kimmich; El Mala, Wirtz, Karl; Havertz

Dự đoán: 0-2