Nhận định trận đấu Real Madrid vs Sevilla, 2h00 ngày 19.10: Chạy đà cho Siêu kinh điển

Phong độ Real Madrid vs Sevilla

Thất bại 1-2 trước Atletico ở derby thành Madrid cách đây 1 tháng không làm mất nhuệ khí của dàn sao sân Santiago Bernabeu. Bởi 2 lần ra sân sau đó, trước những đối thủ khó chơi như Villarreal hay AS Roma, thầy trò HLV Jose Mourinho vẫn ca khúc khải hoàn.

Cả hai chiến thắng đều không dễ dàng và có phần chật vật nhưng bản lĩnh là phẩm chất Real Madrid luôn phô diễn. Dẫu vậy, để thực sự tạo nên cuộc đua song mã cùng Barcelona, đội bóng Hoàng gia cần thể hiện bộ mặt ổn định hơn, thay vì những chiến thắng "đau tim".

Ở trận đấu sớm vòng 9, Barca đã xuất sắc thắng đậm 5-2 trong chuyến làm khách trước Real Betis. Hiện tại, Real Madrid chôn chân ở vị trí thứ 4 với 18 điểm, đồng thời khoảng cách đến ngôi đầu bảng đã tạm nới rộng lên thành 9 điểm.

Dù La Liga 2026/27 mới trôi qua gần 1/4 chặng đường, "Los Blancos" cũng không thể để bị bỏ lại quá xa. Bởi nếu kịch bản đó xảy ra, đoàn quân dưới trướng "Người đặc biệt" sẽ dễ rơi vào trạng thái bất lực, buông xuôi và chấp nhận đứng nhìn đại kình địch thêm một lần nữa bảo vệ thành công ngôi vương.

Đón tiếp Sevilla, nhiệm vụ của Real không gì khác ngoài 3 điểm. Đây cũng được xem như bước chạy đà quan trọng về mặt tinh thần cho Mbappe và các đồng đội trước trận Siêu kinh điển diễn ra cuối tuần tới.

8 trận sân nhà gần nhất đều chứng kiến đại gia thành Madrid toàn thắng. Ngoài ra, lịch sử cũng đang hoàn toàn đứng về phía đội chủ nhà. 10 lần đụng độ Sevilla gần đây, Real Madrid thắng 9 và chỉ hòa 1.

Do khó khăn tài chính, Sevilla ở thời điểm hiện tại không còn ngổ ngáo như cách đây 1 thập kỷ. Nhưng cũng không vì thế được phép đánh giá thấp đội khách.

8 vòng đấu đã qua, Sevilla thắng 4, hòa 2 và thua 2, có trong tay 14 điểm, xếp ngay phía dưới Real Madrid với 4 điểm ít hơn. Thể hiện bộ mặt tích cực hơn hẳn cách đây 1 năm song thực lực lúc này của đội khách có lẽ vẫn chưa thể làm khó được đối thủ hùng mạnh bên kia chiến tuyến.

Cần biết rằng từ đầu mùa, cả 2 cuộc đụng độ các ứng viên vô địch như Barcelona hay Atletico Madrid, Sevilla đều nhận thất bại cùng tỷ số 1-3, dù nắm trong tay lợi thế sân nhà. Phải viếng thăm Santiago Bernabeu, nơi đội khách đã thua tới 10/11 lần làm khách gần nhất, kịch bản bất ngờ có xác suất xảy ra càng thấp.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Sevilla

Real Madrid: Vinicius Junior lĩnh án treo giò 4 trận. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy và Raul Asencio vẫn dưỡng thương.

Sevilla: Chưa có sự phục vụ của Marcao, Jon Guridi, Miguel Sierra và Isaac Romero vì nhiều lý do.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Sevilla

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe

Sevilla: Vlachodimos; Iglesias, Castrin, Salas, Suazo; Agoume; Ejuke, Kochorashvili, Fofana, Correia; Ure

Dự đoán: 3-1