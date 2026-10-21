Nhận định trận đấu Real Madrid vs RB Leipzig, 2h00 ngày 22.10: 'Khôn nhà' đấu 'dại chợ'

Phong độ Real Madrid vs RB Leipzig

Real Madrid chắc chắn tự tin đặt mục tiêu giành chiến thắng ở cuộc đón tiếp RB Leipzig, qua đó đút túi trọn vẹn 9 điểm sau 3 lượt trận chặng phân hạng. Khi ấy, kịch bản cán đích trong top 8 và giành vé vào thẳng vòng 1/8 Champions League 2026/27 sẽ gần hơn với thầy trò HLV Jose Mourinho.

Màn thể hiện từ đầu mùa của Real Madrid vẫn chưa đạt tới mức độ hoàn hảo như đại kình địch Barcelona. Đội bóng Hoàng gia đến lúc này đã thua 2 trận, đều ở đấu trường La Liga. Đồng thời không ít lần ra sân chứng kiến "Los Blancos" chỉ nhọc nhằn thắng cách biệt mong manh 1 bàn.

Đối diện không ít thách thức trên hành trình lật đổ ngôi thống trị của Barca ở sân chơi quốc nội (hiện kém 6 điểm), song tại Champions League, Real Madrid vẫn là thế lực đáng gờm nhờ bản lĩnh và DNA của "Nhà Vua". Chiến thắng 2-1 trước Inter Milan hay màn ngược dòng kịch tính 4-3 trên sân Olimpico của AS Roma là minh chứng.

Với sự chênh lệch lớn ở hai đầu chiến tuyến, khả năng bất ngờ xảy ra tại Santiago Bernabeu rất thấp. Trên sân nhà, Real đang sở hữu chuỗi 9 trận toàn thắng, bao gồm 6 chiến thắng ở mùa giải năm nay.

Bên phía đối diện, RB Leipzig lại thực sự xứng danh với bộ mặt "khôn nhà dại chợ". Đây vốn không phải "căn bệnh" mới xuất hiện, mà đã trở thành bài toán nan giải với đội khách suốt từ mùa trước.

Ngay cả khi thực hiện kế hoạch thay tướng, tình hình không sáng sủa hơn. Thậm chí dưới triều đại Martin Demichelis, RB Leipzig còn đang trình diện phong độ thảm họa hơn mỗi khi xa nhà.

Ngoại trừ chiến thắng 6-0 trên sân đối thủ hạng dưới Eintracht Trier ở cúp Quốc gia Đức, RB Leipzig toàn bại cả 4 trận sân khách còn lại theo phong cách rất bạc nhược, lần lượt thua Werder Bremen (1-3), Como (1-4), Bayer Leverkusen (0-2) và Bayern Munich (0-6).

Nếu chỉ tính 2 đấu trường chính, Bundesliga và Champions League, RB Leipzig đang trải qua chuỗi 6 thất bại trên sân khách, mới ghi 5 và thủng lưới tới 23 bàn. Thống kê đủ cho thấy bộ mặt kém cỏi của thầy trò HLV Demichelis trong các chuyến du đấu.

Lần gặp gỡ gần nhất giữa đôi bên cũng diễn ra tại Santiago Bernabeu, thuộc lượt về vòng 1/8 Champions League. Dù hòa 1-1 trong thế trận có phần lép vế, Real vẫn đi tiếp nhờ chiến thắng chung cuộc 2-1.

Ở cuộc tái đấu sắp tới, Mourinho và các học trò khó để đối thủ lấn lướt. Thay vào đó, họ hướng đến chiến thắng ấn tượng, tạo đà cho trận Siêu kinh điển diễn ra vào cuối tuần.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs RB Leipzig

Real Madrid: Thiếu vắng Rodrygo, Ferland Mendy và Raul Asencio.

RB Leipzig: Christoph Baumgartner và Assan Ouedraogo là hai cái tên phải ngồi ngoài do chấn thương.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs RB Leipzig

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni; Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappe

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Gruda, Nkunku, Nusa; Romulo

Dự đoán: 3-1