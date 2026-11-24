Phong độ Real Madrid vs PSV Eindhoven

Real Madrid đang tiến rất gần tới tấm vé vào thẳng vòng 1/8. Sau 4 lượt trận, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cùng ĐKVĐ PSG đang là hai gương mặt chưa đánh rơi bất kỳ điểm số nào, đồng thời san sẻ 2 vị trí dẫn đầu.

Nếu đút túi thêm 3 điểm giữa tuần này, tấm vé cán đích trong top 8 gần như sẽ nằm chắc trong tay thầy trò HLV Jose Mourinho. Bởi khi ấy, đội chủ sân Santiago Bernabeu chỉ còn kém điểm sàn top 8 mùa trước 1 điểm. Trong bối cảnh còn đụng độ những "kho điểm" như LASK hay Shakhtar Donetsk, nhiệm vụ dành cho Mbappe cùng các đồng đội xem ra quá nhẹ nhàng.

Phong độ hiện tại của Real Madrid đang rất thăng hoa. 9 lần ra sân gần đây trên mọi mặt trận, "Los Blancos" đều toàn thắng. Đáng chú ý, cả 8 lần đón khách từ đầu mùa, đại gia thành Madrid cũng đều ca khúc khải hoàn.

Nếu tính cả mùa trước, Real đang sở hữu chuỗi 11 chiến thắng trên sân nhà. Thống kê thực sự mang đến bài toán khó tìm ra lời giải dành cho các vị khách đến từ xứ sở hoa tulip.

PSV Eindhoven lúc này mới có 4 điểm, từ thành tích 1 thắng, 1 hòa và 2 bại. ĐKVĐ Hà Lan hiện đứng hạng 24, tức ngay vị trí "gác cổng" cho tấm vé dự play-off tranh suất vào vòng 1/8.

Việc phải đụng độ liên tiếp bộ đôi đại gia thành Madrid, khả năng trắng tay và bị đánh tụt ra khỏi top 24 của thầy trò HLV Peter Bosz rất dễ xảy ra. Năm ngoái, PSV Eindhoven cũng từng đối diện thực tại khó khăn như thế và không vượt qua được.

Xét về mọi mặt, PSV Eindhoven đều không thể sánh bằng đối thủ hùng mạnh bên kia chiến tuyến. Trong bóng đá luôn có chỗ cho yếu tố bất ngờ nhưng sự chênh lệch quá lớn ở đôi bờ chiến tuyến dễ kéo theo chiến thắng dễ dàng nghiêng về phía đội bóng mạnh hơn.

Bản thân PSV Eindhoven vốn không phải tập thể quá bản lĩnh ở những chuyến du đấu tại sân chơi danh giá nhất châu Âu. Cụ thể, đội khách mới thắng vỏn vẹn 2 trong 50 trận sân khách gần đây ở Champions League khi bị dẫn bàn trước.

Điều đó cũng đồng nghĩa, nếu muốn tạo nên bất ngờ trong chuyến viếng thăm thành Madrid, Van Bommel cùng các đồng đội cần nỗ lực tìm kiếm bàn mở tỷ số. Nhiệm vụ thực sự rất khó khăn và người hâm mộ có lẽ vẫn nghiêng nhiều hơn về kịch bản Real sẽ thắng với cách biệt bao nhiêu bàn mà thôi!

Thông tin lực lượng Real Madrid vs PSV Eindhoven

Real Madrid: Tiếp tục thiếu vắng Raul Asencio và Rodrygo do chấn thương.

PSV Eindhoven: Không có sự phục vụ của Mauro Junior, Adamo Nagalo, Jerdy Schouten, Sami Ouaissa và Alassane Plea vì lý do chấn thương.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs PSV Eindhoven

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Rudiger, Cucurella; Tchouameni, Camavinga; Diomande, Diaz, Vinicius; Mbappe

PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Sano, Fernandez; Perisic, Mijnans, Van Bommel; Til

Dự đoán: 3-1