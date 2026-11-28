Phong độ Real Madrid vs Alaves

Trong nhiều năm trở lại đây, Jose Mourinho từng không ít lần bị ví như một nhà cầm quân lừng danh nhưng hết thời. Dẫu vậy, kế hoạch trở lại dẫn dắt Real Madrid nhiệm kỳ 2 của "Người đặc biệt" đang cho thấy tín hiệu đúng đắn.

Sau 18 trận từ đầu mùa trên mọi đấu trường, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành tới 16 chiến thắng và chỉ thua 2. Trong đó, kể từ sau thất bại 1-2 ở derby Madrid trước Atletico cách đây hơn 2 tháng, "Los Blancos" đang trải qua mạch 10 chiến thắng.

Giữa tuần qua, Real Madrid tạo nên màn đè bẹp PSV Eindhoven 5-1 ở lượt trận 5 chặng phân hạng Champions League. Nhờ đó, đội chủ sân Santiago Bernabeu vươn lên độc chiếm đỉnh bảng, trở thành tập thể duy nhất sở hữu thành tích toàn thắng.

Tấm vé vào thẳng vòng 1/8 gần như đã nằm chắc trong tay thầy trò Mourinho. Giải quyết ổn thỏa đấu trường châu lục, giờ là lúc Real Madrid tập trung trở lại cho nhiệm vụ bám đuổi đại kình địch Barcelona.

Trước vòng 14, Real Madrid đứng hạng 2 với 3 điểm ít hơn đỉnh bảng. Chiến thắng trong cuộc đón tiếp Alaves được xem như nhiệm vụ bắt buộc dành cho Jude Bellingham cùng các đồng đội.

Trong quá khứ, đây được xem như đối thủ yêu thích của đại gia thành Madrid. 10 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Real Madrid đã giành tới 9 chiến thắng. Nếu tính riêng trên sân nhà, Real cũng thắng 11 và chỉ thua 1 sau 12 lần đón tiếp.

Lần cuối cùng "Bầy Kền kền" mất điểm trên sân nhà diễn ra vào tháng 4, trong cuộc đón tiếp Girona cuối mùa trước. Từ đó đến nay, đội bóng Hoàng gia sở hữu chuỗi 12 trận toàn thắng.

Bên kia chiến tuyến, Alaves dĩ nhiên đứng trước rất nhiều thách thức ở chuyến viếng thăm Bernabeu, nơi từng lưu giữ những kỷ niệm không mấy êm đẹp. Nhưng đội khách cũng không hoàn toàn chỉ đối diện những thông số tiêu cực.

Ít nhất, hành trang thầy trò HLV Quique Sánchez Flores mang theo là mạch 3 trận bất bại gần đây, bao gồm 2 thắng và 1 hòa. Song nếu soi xét kỹ lưỡng hơn, Alaves thực chất mới thắng 1, hòa 3 và thua 5 sau 9 vòng đấu gần nhất.

6 chuyến xa nhà từ đầu mùa, Alaves chưa thắng được trận nào, chỉ hòa 3 và thua 3. Với bộ mặt nhạt nhòa trên sân khách, sẽ rất khó tin nếu Rebbach và các đồng đội có thể ra về cùng điểm số trong tay.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Alaves

Real Madrid: Vẫn chưa có sự phục vụ của Rodrygo, Raul Asencio, Ferland Mendy và Endrick.

Alaves: Facundo Garces, Mikel Rodriguez và Hugo Noava là những cái tên chắc chắn ngồi ngoài vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Alaves

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Alaves: Sivera; Tenaglia, Koski, Otto; Perez, Ibanez, Blanco, Suarez, Rebbach; Martinez, Boye

Dự đoán: 3-0