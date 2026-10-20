Nhận định trận đấu PSG vs Barcelona, 2h00 ngày 21.10: Chặn đứng 'Kẻ hủy diệt'

Phong độ PSG vs Barcelona

Sau khởi đầu tương đối chậm chạp, cỗ máy "vô địch châu Âu" đang được kỹ sư trưởng Luis Enrique đưa trở lại quỹ đạo chiến thắng. Với màn hạ gục chủ nhà Strasbourg 3-1 cuối tuần qua, PSG đã nâng chuỗi thắng lên con số 6.

Càng ấn tượng hơn nếu biết rằng 4/6 chiến thắng vừa qua của đại gia thành Paris đến từ các trận đấu trên sân khách. Và một trong số ấy là màn đè bẹp Man City 4-2 ngay tại Etihad cách đây tròn 1 tuần.

Nhờ sự trở lại rất mạnh mẽ, PSG được kỳ vọng sẽ chặn đứng "kẻ hủy diệt" Barcelona. Cuộc đại chiến tại sân Công viên các Hoàng tử cũng vì vậy hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính, mang đến bữa tiệc bàn thắng nhiều sắc màu.

Không nằm ngoài dự đoán, PSG nhanh chóng trở lại đường đua vô địch Ligue 1. Sau 7 vòng đấu, đoàn quân dưới trướng HLV Luis Enrique đã vươn lên vị trí thứ 2, có cùng 14 điểm như đội đầu bảng Lyon và chỉ xếp dưới do kém hiệu số bàn thắng.

Không còn phải quá bận tâm đến đấu trường quốc nội, PSG sẽ toàn tâm toàn ý hướng đến màn tỉ thí đỉnh cao cùng tâm lý rất thoải mái. Bởi ngay cả khi bại trận, số vốn 6 điểm hiện có vẫn đủ giúp đội chủ nhà còn nhiều cơ hội cán đích trong top 8 (giành vé vào thẳng vòng 1/8).

Sự tự tin của Kvaratskhelia và các đồng đội chắc chắn có thừa. Ngoài được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ, đương kim vô địch châu Âu còn toàn thắng cả 2 lần chạm trán Barcelona gần nhất, dù đều phải thi đấu trên sân khách.

Bên kia chiến tuyến, nhà vô địch Tây Ban Nha cũng hành quân đến nước Pháp cùng hành trang không thể ấn tượng hơn. 11 lần ra sân từ đầu mùa, tập thể dưới sự chỉ đạo của HLV Hansi Flick chưa một lần đánh rơi điểm số.

Lối chơi kiểm soát, áp đặt thế trận và tấn công đa dạng, linh hoạt đang giúp Barcelona nghiền nát mọi đối thủ đã gặp. Những chiến thắng cách biệt tối thiểu 2 bàn trở lên và khiến khung thành đối diện tan nát đã trở thành hình ảnh quá đỗi quen thuộc.

Tuy nhiên cần nhìn nhận thực tế, hành trình đậm chất thăng hoa đã qua của Barcelona một phần do họ chưa phải đụng độ những đối thủ thực sự ngang cơ. Thế nên, dù liên tiếp gặt hái chiến thắng tưng bừng, chuyến viếng thăm thành Paris hoa lệ vẫn tiềm ẩn không ít nguy cơ chờ đợi Lamine Yamal và các đồng đội.

Nhất là khi PSG đã chứng tỏ được bản lĩnh qua 2 năm liên tiếp đăng quang Champions League và từng thể hiện phẩm chất đó thông qua màn đả bại Man City 4-2 ngay tại Etihad.

Song trong bối cảnh cũng đã có 6 điểm sau 2 trận chặng phân hạng, "Blaugrana" không có nhiều lý do để e ngại. Đội khách hứa hẹn vẫn trung thành với lối chơi kiểm soát, lấy tấn công làm chủ đạo.

Nếu phải tìm ra lý do khiến thầy trò Flick cảm thấy lấn cấn, đó có lẽ là trận Siêu kinh điển cùng đại kình địch Real Madrid vào cuối tuần. Bài toán thể lực vì vậy cũng cần được tính đến.

Thông tin lực lượng PSG vs Barcelona

PSG: Nuno Mendes là cái tên đáng chú ý nhất phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Barcelona: Chấn thương của các hậu vệ như Jules Kounde hay Eric Garcia mang đến ít nhiều lo lắng cho đội khách.

Đội hình dự kiến PSG vs Barcelona

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Barcelona: J. Garcia; Espart, Cubarsi, G. Martin, Cancelo; Pedri, Rodri; Yamal, Lopez, Gordon; Raphinha

Dự đoán: 3-2