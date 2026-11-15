Nhận định trận đấu Pháp vs Thổ Nhĩ Kỳ, 2h45 ngày 16.11: Vé tứ kết khó thoát tay 'Les Bleus'

Phong độ Pháp vs Thổ Nhĩ Kỳ

Pháp tưởng như đã đặt vé sớm vào tứ kết sau thành tích bất bại, thu về 10/12 điểm tối đa ở 4 lượt trận đầu. Tuy nhiên, thất bại bất ngờ 1-3 trên sân Italia cách đây ít ngày khiến đoàn quân dưới trướng HLV Zinedine Zidane vẫn còn nguyên nguy cơ bị đánh bật ra khỏi top 2.

Trước lượt trận cuối bảng A1, Pháp đã rơi xuống vị trí thứ 2, có cùng 10 điểm như Italia nhưng xếp dưới do thua thông số đối đầu. Khoảng cách giữa cả hai và gương mặt đứng hạng 3 - Bỉ - chỉ vỏn vẹn 1 điểm.

Dẫu vậy, trong số 3 gương mặt cạnh tranh cho 2 tấm vé vào vòng 8 đội, Pháp lại tỏ ra thảnh thơi nhất. Đoàn quân áo lam chỉ cần giành tối thiểu 1 điểm ở cuộc đón tiếp Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chắc chắn đi tiếp, mà không cần quan tâm đến màn thư hùng cùng giờ tại Brussels giữa Bỉ và Italia.

Nhiệm vụ xem ra quá dễ dàng dành cho thầy trò HLV Zidane. Bởi được thi đấu trên sân nhà, mục tiêu chiến đấu rõ ràng và chỉ phải chạm trán tập thể yếu nhất bảng, ngay cả kết quả hòa cũng được xem như thất bại với đội chủ sân Atlantique.

Chiến thắng không chỉ giúp Pháp chắc chắn vào tứ kết, còn mang đến cơ hội vượt mặt Italia, đòi lại ngôi đỉnh bảng. Ngoài ra, Michael Olise và các đồng đội chắc chắn rất muốn tạo nên màn trình diễn tưng bừng hòng quên đi thất bại muối mặt tại xứ mì ống.

Sự trở lại của đội trưởng Kylian Mbappe hứa hẹn giúp hàng công Pháp mạnh mẽ và có nhiều phương án xuyên thủng phòng tuyến đối diện hơn. Dù tuyến dưới còn tồn tại những điểm bất cập, đó có lẽ không phải vấn đề đáng ngại trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ khó làm nên trò trống gì ở Bordeaux.

Đội khách đang tỏ ra quá yếu so với mặt bằng chung tại bảng A1. Sau 5 trận, Thổ Nhĩ Kỳ chưa kiếm được bất kỳ điểm số nào, mới ghi 3 và thủng lưới tới 13 bàn. Nỗi thất vọng dĩ nhiên không chỉ ở chiến dịch UEFA Nations League, nó vốn kéo dài từ World Cup 2026.

HLV Vincenzo Montella đã bị sa thải và người lên thay thế Sergen Yalcin cũng chưa thể giúp đội nhà tạo nên bước ngoặt khác biệt. Trong trận đầu ngồi nghế nóng, chiến lược gia 54 tuổi cùng các học trò nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Bỉ.

Rõ ràng ở thời điểm hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ không cho thấy bất kỳ tín hiệu lạc quan nào. Bộ mặt lép vế cả ở khía cạnh đẳng cấp, phong độ lẫn tinh thần chiến đấu khiến đội khách rất dễ khép lại vòng bảng cùng kịch bản trắng tay toàn diện.

Thông tin lực lượng Pháp vs Thổ Nhĩ Kỳ

Pháp: Kylian Mbappe nhiều khả năng trở lại sau chấn thương. William Saliba, Aurelien Tchouameni và Ousmane Dembele vẫn vắng mặt.

Thổ Nhĩ Kỳ: Ozan Kabak lĩnh án treo giò. Kenan Yildaz cũng chưa hoàn toàn bình phục.

Đội hình dự kiến Pháp vs Thổ Nhĩ Kỳ

Pháp: Maignan; Gusto, Jacquet, Konate, Truffert; Camavinga, Rabiot; Olise, Cherki, Doue; Mbappe

Thổ Nhĩ Kỳ: Cakir; Aydin, Bardakci, Demiral, Kadioglu; Yuksek, Kokcu; Akgun, Guler, Yilmaz; Unal

Dự đoán: 3-1