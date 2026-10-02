Nhận định trận đấu Pháp vs Italia, 1h45 ngày 3.10: Thiên thanh nhạt nhòa

Phong độ Pháp vs Italia

Pháp chưa tạo nên những màn trình diễn bùng nổ dưới triều đại tân HLV Zinedine Zidane. Nhưng cả hai chiến thắng trên sân khách với cùng tỷ số 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ vẫn được xem như khởi đầu thành công của huyền thoại Zizou trên cương vị dẫn dắt binh đoàn áo Lam.

Dễ nhận thấy so với người tiền nhiệm Didider Deschamps, chiến lược gia 54 tuổi đã mạnh dạn thử nghiệm nhiều nhân tố mới hơn. Đáng chú ý ở trận đấu với láng giềng Bỉ, Zidane sử dụng tới 10 gương mặt ở đội hình ra sân từ 26 tuổi trở xuống, ngoại trừ thủ thành Mike Maignan.

Không những thế, tuyển Pháp cũng có tới 9 sự thay đổi nhân sự xuất phát so với trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bối cảnh đội trưởng Kylian Mbappe vắng mặt vì chấn thương, một số gương mặt mới như Andy Diouf, Lucas Da Cunha, Lepaul hay Jeremy Jacquet được trao cơ hội.

Bất chấp xáo trộn, Pháp vẫn tạo ra thế trận áp đảo và giành chiến thắng xứng đáng. Khả năng vận hành nhịp nhàng cho thấy Zidane có thể không cố gắng xây dựng đội hình xoay quanh một ngôi sao lớn nào. Thay vào đó, yếu tố tập thể được đặt lên trên hết sẽ giúp "Les Bleus" tạo ra sự linh hoạt và chiều sâu chiến thuật phong phú hơn.

Bên kia chiến tuyến, Italia cũng đang trong quá trình tái thiết dưới triều đại Roberto Mancini. Nhưng so với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, vốn được thừa hưởng nền tảng vững chắc, nhiệm vụ của Mancio nặng nề hơn nhiều.

Xét về mặt bằng chất lượng lẫn nguồn cùng nhân sự, Itali rõ ràng không thể sánh bằng Pháp. Trong đợt triệu tập lần này, Mancini đã gọi tổng cộng 9 tân binh. Song dấu ấn của các gương mặt mới vẫn còn tương đối mờ nhạt.

ItalI vẫn phải dựa nhiều vào những cái tên đã thành danh như Calafiori, Barella, Tonali, Donnarumma... Song ít nhất, bước khởi đầu dưới triều đại mới cũng đã thu về quả ngọt.

Sau thất bại 0-2 ngay tại thánh địa Olimpico trước Bỉ, Italia hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ dưới không ít ánh mắt nghi ngờ. Nhưng chiến thắng đậm 4-1 mang đến câu trả lời đanh thép. Đoàn quân Thiên thanh vẫn có thể bùng nổ nếu nhập cuộc tự tin và sớm cụ thể ưu thế ép sân bằng bàn thắng sớm.

Tất nhiên, không phải lúc nào "Squadra Azzurra" cũng có thể khởi đầu tưng bừng. Trước những đối thủ lọc lõi và kỷ luật hơn, Itali hứa hẹn gặp khó nếu không thể duy trì được bộ mặt ổn định và dễ tổn thương trước đòn hồi mã thương chuyển đổi trạng thái.

Hai lần gặp gỡ gần đây giữa đôi bên cũng ở đấu trường Nations League, các đội khách đều ra về cùng chiến thắng 3-1. Song ở thời điểm hiện tại, kịch bản tạo nên bất ngờ của Italia tại Stade de France không được đánh giá cao. Nên nhớ trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội khách đã thua tới 4 và chỉ thắng 1.

Thông tin lực lượng Pháp vs ItalI

Pháp: Thiếu vắng Ibrahima Konate, William Saliba và Kylian Mbappe.

Italy: Giacomo Raspadori, Mateo Retegui vắng mặt vì các lý do khác nhau.

Đội hình dự kiến Pháp vs Italia

Pháp: Maignan; Kalulu, Upamecano, Lacroix, Truffert; Cherki, Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Doue

Italy: Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Fagioli, Tonali; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi

Dự đoán: 3-1