Nhận định trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Trung Quốc, 13h00 ngày 25.9: Thử thách cực đại

Phong độ nữ Việt Nam vs nữ Trung Quốc

Dù sở hữu tấm vé vào tứ kết song màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam chưa thật sự thuyết phục. Sau hai thất bại liên tiếp, 1-2 trước nữ Đài Bắc Trung Hoa và 0-8 trước nữ Nhật Bản, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc bước vào lượt trận cuối bảng E cùng không ít lo lắng.

May mắn, ở trận đấu sớm tại bảng F, nữ Myanmar bất ngờ để nữ Bangladesh cầm hòa 0-0. Nhờ đó, tuyển nữ Việt Nam chỉ cần không thua trước nữ Thái Lan sẽ giành vé đi tiếp.

Trải qua 90 phút nhọc nhằn, cuối cùng Hải Yến và các đồng đội cũng hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả hòa không bàn thắng trước đối thủ quen thuộc là vừa đủ để các nữ "Chiến binh Sao vàng" góp mặt ở tứ kết nhờ trở thành một trong 2 đội hạng 3 (tổng cộng 3 bảng đấu) sở hữu thành tích tốt nhất.

Đây là giai đoạn tuyển nữ Việt Nam đang nỗ lực trẻ hóa lực lượng, đồng thời không còn HLV gạo cội Mai Đức Chung trên băng ghế chỉ đạo. Do đó, lối chơi còn nhiều chệch choạc cũng không phải điều quá khó hiểu.

Song cũng cần nhìn nhận thực tế, bóng đá nữ Việt Nam đang thực sự thiếu hụt lực lượng kế cận, sau khi thế hệ vàng với những Huỳnh Như, Hải Yến, Tuyết Dung, Dương Thị Vân, Bích Thùy, Thùy Trang, Chương Thị Kiều... đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp hoặc treo giày.

Nhìn tổng thể qua 3 trận đấu vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam chưa để lại quá nhiều dấu ấn tích cực. Những cuộc đối đầu khó khăn trước các đối thủ được xem ngang cơ như Đài Bắc Trung Hoa hay Thái Lan đã phần nào lột tả dấu ấn khó khăn hiện tại của bóng đá nữ nước nhà.

Việc phải chạm trán ứng viên vô địch nữ Trung Quốc ở tứ kết khiến hy vọng tiến sâu của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đối diện rất nhiều thách thức. Nếu không cải thiện ở cả khía cảnh tổ chức lối chơi, tỷ lệ phối hợp thành công, cơ hội tạo nên bất ngờ của chúng ta sẽ rất thấp.

Sự chênh lệch giữa đôi bờ chiến tuyến quá rõ ràng. Trong 13 lần đụng độ gần nhất, nữ Trung Quốc đều giành chiến thắng, với 11 trận tạo ra cách biệt tối thiểu 2 bàn. Ở trận giao hữu cách đây 2 tuần, nữ Trung Quốc cũng từng vượt qua tuyển nữ Việt Nam với tỷ số 3-0.

Chạm trán đối thủ hoàn toàn trên cơ, chỉ tinh thần chiến đấu thôi e rằng chưa đủ. Nhất là khi bóng đá nữ Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển giao nhiều khó khăn.

Thông tin lực lượng nữ Việt Nam vs nữ Trung Quốc

Nữ Việt Nam: Không thiếu vắng gương mặt đáng chú ý nào.

Nữ Trung Quốc: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến nữ Việt Nam vs nữ Trung Quốc

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Cù Thị Huỳnh Như, Diễm My, Thu Thương, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoài, Bích Thuỳ, Dương Thị Vân, Trúc Hương, Vạn Sự, Hải Yến

Nữ Trung Quốc: Phan Hongyan, Zhang Chengxue, Yu Si, Yao Wei, Ying Wang, Wurigumula, Liu Jing, Wang Aifang, Zhou Xinyu, Zhang Linyan, Wang Yanw

Dự đoán: 0-2