Nhận định trận đấu Nottingham vs Man City, 0h30 ngày 8.11: Cắt mạch thất bại

Phong độ Nottingham vs Man City

Nottingham bước vào mùa giải mới cùng tâm trạng háo hức. Sự góp mặt trên băng ghế chỉ đạo của tân HLV Oliver Glasner, người từng mở ra triều đại huy hoàng nhất lịch sử Crystal Palace, mang đến bầu không khí tràn ngập lạc quan tại sân City Ground.

Nhưng đời không như mơ. Nottingham khởi đầu kém cỏi, mới giành 6 điểm sau 9 vòng đấu đã qua. Thành tích dưới xa kỳ vọng khiến Forest bị đánh tụt xuống vị trí áp chót. Khoảng cách đến khu vực an toàn chỉ 1 điểm và mùa giải cũng mới trôi qua gần 1/4 chặng đường, cơ hội để thầy trò HLV Glasner sửa sai vẫn còn nhiều.

Chưa kể cùng thời điểm này mùa trước, Nottingham thậm chí giành được ít hơn 1 điểm. Song nên nhớ, phải nhờ đến bộ mặt khởi sắc ở giai đoạn lượt về, đội chủ sân City Ground mới thoát hiểm thành công, tiếp tục trụ lại đấu trường cao nhất đảo quốc sương mù.

Năm nay, kịch bản tương tự không dễ tái diễn. Chẳng có gì đảm bảo Nottingham sẽ vực dậy thành công sau thời điểm năm mới. Thế nên, tự cứu lấy mình càng sớm càng tốt được xem như ưu tiên hàng đầu.

5 vòng đấu gần nhất, ngoài trừ Arsenal (thua 0-1), các đối thủ còn lại của Nottingham đều khá ngang cơ. Tuy nhiên, thầy trò HLV Glasner lại chỉ thu về vỏn vẹn 1 điểm từ trận hòa tân binh Ipswich 1-1. 3 trận đấu khác chứng kiến Forest gục ngã dưới tay Coventry (0-1), Crystal Palace (1-3) và Brentford (0-2).

Nếu đội chủ nhà đang chìm trong nỗi thất vọng, Man City lại vừa tự tạo ra liều thuốc tinh thần cho bản thân. Chiến thắng quan trọng 3-2 trên sân RB Leipzig giúp thầy trò HLV Enzo Maresca vươn lên hạng 7 chặng phân hạng Champions League.

Cú hích từ sân chơi châu lục chắc chắn mang đến bầu không khí lạc quan hơn tại sân Etihad sau 2 vòng đấu liên tiếp trắng tay ở Ngoại hạng Anh. Hiện tại, "The Citizens" đứng thứ 2, kém ngôi đầu bảng do Arsenal nắm giữ 3 điểm.

Muốn ít nhất duy trì cách biệt, Man City cần tiếp tục ca khúc khải hoàn trên đất khách. Nhiệm vụ xem ra nằm trong tầm tay của Erling Haaland cùng các đồng đội.

Với 9 pha lập công sau 9 trận, Haaland là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Man City. Nhưng tất nhiên, vấn đề không đơn thuần chỉ nằm ở hàng công. Hệ thống phòng ngự của "Man Xanh" mới thực sự khiến HLV Maresca đau đầu.

Suốt 7 lần ra sân gần đây, Man City đều không thể giữ sạch lưới. Muốn hoàn thành mục tiêu lấy 3 điểm tại City Ground, Ruben Dias và các đồng đội có lẽ cần tạo nên bức tường phòng ngự vững vàng hơn, thay vì chỉ chờ đợi vào sự tỏa sáng nơi tuyến đầu.

Thông tin lực lượng Nottingham vs Man City

Nottingham: Chưa có sự phục vụ của Nicolo Savona, Nicolas Dominguez và Igor Jesus.

Man City: HLV Maresca có trong tay lực lượng tốt nhất.

Đội hình dự kiến Nottingham vs Man City

Nottingham: Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland

Dự đoán: 1-2