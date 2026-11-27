Phong độ Nottingham vs Chelsea

Chiến thắng 2-0 ở cuộc đón tiếp "đại gia lụn bại" Man United trở thành điểm sáng duy nhất của Chelsea trong 1 tháng qua. Bởi cả 4 lần ra sân còn lại đều chứng kiến thầy trò HLV Xabi Alonso để lại nỗi thất vọng to lớn.

Đầu tiên là thất bại 0-2 ngay tại Stamford Bridge trước láng giềng Tottenham. Ít ngày sau, "The Blues" tiếp tục bị Liverpool loại khỏi cúp Liên đoàn Anh từ vòng 4.

Nhưng đó chưa phải bộ mặt thê thảm nhất của Chelsea. Hai vòng đấu gần nhất, dù chỉ chạm trán những đối thủ thuộc diện dưới cơ như Sunderland và Leeds, binh đoàn áo xanh lam đều lần lượt thúc thủ. Trong đó, cú ngã ngựa đau đớn 1-4 ngay trên sân nhà trước Leeds cách đây 1 tuần khiến người hâm mộ không thể giấu nổi tức giận.

Sức ép chắc chắn đang đè nặng lên đôi vai HLV Xabi Alonso, người phải chịu trách nhiệm chính cho chuỗi trận nghèo nàn vừa qua. Và nếu tiếp tục cùng các học trò trải qua thêm một trận đấu đáng quên khác trên sân Ánh Sáng, tương lai của chiến lược gia người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ bị đặt lên bàn cân soi xét.

Ngoài bộ mặt nhạt nhòa thời gian gần đây, phong độ xa nhà của "The Blues" cũng mang đến nhiều âu lo. 5 trận sân khách gần nhất, Cole Palmer cùng các đồng đội mới thắng 1, hòa 1 và thua tới 3.

Trong bức tranh nhiều màu ảm đạm, Chelsea có lẽ chỉ tìm thấy đôi chút niềm tin từ tiếng nói lịch sử. Cả 3 lần gần đây hành quân đến City Ground, đội khách đều ra về cùng nụ cười chiến thắng trên môi, ghi 7 và thủng lưới 2 bàn.

Bên kia chiến tuyến, Nottingham bước vào trận đấu sớm nhất vòng 12 cùng quyết tâm cao độ. Tập thể dưới trướng HLV Oliver Glasner hiện đứng hạng 17, tức xếp ngay trên nhóm 3 vị trí xuống hạng chỉ nhờ hơn ở hiệu số bàn thắng, 1 và 2 điểm.

Trường hợp trắng tay trước Chelsea, kịch bản Nottingham phải quay trở lại "vũng lầy" cuối bảng rất dễ xảy ra. Khó khăn lắm mới tạm thoát ra, đội chủ sân City Ground chắc chắn không muốn bản thân lại bị đẩy vào khu vực đặc biệt nguy hiểm.

Thi đấu trên sân nhà, trước nguồn cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài, những Gibbs-White, Ndoye, Murillo, Liam Delap... càng được tiếp thêm sĩ khí chiến đấu. Đó là tinh thần máu lửa từng giúp họ bất ngờ hạ gục Man City 3-1 ở lần đón khách gần nhất.

Dẫu vậy, đội chủ nhà vẫn cần tận dụng tốt hơn nữa cơ hội nếu muốn tiếp tục làm nên chuyện. Bởi việc phung phí cơ hội ngon ăn từng khiến Forest không ít lần phải trả giá. Đến lúc này, đội chủ nhà đang sở hữu hàng công kém thứ nhì tại giải (9 bàn thắng), thành tích chỉ tốt hơn Sunderland (8 bàn).

Thông tin lực lượng Nottingham vs Chelsea

Nottingham: Thiếu vắng Nicolo Savona và Nicolas Dominguez vì chấn thương.

Chelsea: Chưa có sự phục vụ của tiền đạo trụ cột Joao Pedro, hậu vệ đội trưởng Reece James, hậu vệ trái Jorrel Hato và trung vệ Maxence Lacroix.

Đội hình dự kiến Nottingham vs Chelsea

Nottingham: Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Delap

Chelsea: Martinez; Acheampong, Fofana, Colwill, Chavarria; Henderson, Lavia; Neto, Palmer, Rogers; Emegha

Dự đoán: 1-1